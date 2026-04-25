Wizerunek Najświętszego Serca Jezusa, który peregrynuje po radach Rycerzy Kolumba i wspólnotach parafialnych, to kopia obrazu autorstwa włoskiego malarza Pompea Batoniego, który powstał w 1760 roku. - Cieszę się, że ten niezwykły obraz trafił do naszej parafialnej świątyni i będzie nam towarzyszył przez całą niedzielę na wszystkich Mszach św., ale także podczas całego dnia - mówił ks. Piotr Mozdyniewicz, proboszcz parafii NSPJ w Nowym Targu i zarazem dziekan nowotarski.

Maciej Piekarczyk z Rady 19773 Rycerzy Kolumba przypomniał, że istnieją cztery kopie obrazu Najświętszego Serca Pana Jezusa, a oryginał znajduje się w jezuickim kościele Najświętszego Imienia Jezus (Il Gesù) w Rzymie. - Wizerunek Jezusa trzymającego na dłoni swoje Serce został przeniesiony na płótno w oparciu o objawienia francuskiej wizytki Małgorzaty Marii Alacoque. Między 1673 a 1675 rokiem mistyczka ta czterokrotnie ujrzała Chrystusa, który nakazał jej szerzenie czci swojego Serca. Kult ten zyskał wyjątkową rangę, kiedy w 1765 r. papież Klemens XIII ustanowił liturgiczne święto Najświętszego Serca Jezusa - wyjaśniał M. Piekarczyk.

Podczas uroczystego wniesienia kopii obrazu Najświętszego Serca Pana Jezusa Rycerze Kolumba trzymali w dłoniach relikwie św. Józefa Sebastiana Pelczara i bł. Klary Szczęsnej, które zostały umieszczone obok obrazu, a ten ustawiono w prezbiterium.

Oprócz Rycerzy Kolumba przy rozpoczęciu peregrynacji obecne były delegacje z pocztami sztandarowymi Związku Podhalan, Solidarności. Górale w strojach regionalnych przynieśli też sztandary z wizerunkami bł. Klary Szczęsnej i św. Józefa Sebastiana Pelczara.

Peregrynacji towarzyszy zbiórka pieniędzy na zakup specjalistycznego aparatu do echokardiografii 3D, który jest pilnie potrzebny w sali operacyjnej Kliniki Kardiochirurgii Dziecięcej w Krakowie. To właśnie tutaj lekarze każdego roku wykonują ponad 400 operacji ratujących życie dzieci z całej Polski i spoza jej granic.

Obraz NSPJ będzie gościł przez całą niedzielę 26 kwietnia w Kościele NSPJ w stolicy Podhala, potem zostanie przeniesiony do Kościoła św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu-Borze.