W pierwszym odruchu odpowiedź brzmiała "nie". Bartosz szybko jednak zrozumiał, że jest to odpowiedź wygodna i że tak naprawdę może zrobić bardzo dużo. O tym, co było dalej, opowiadał 26 kwietnia w parafii Matki Bożej Różańcowej na krakowskich Piaskach Nowych - zarówno po każdej Mszy św., jak i goszcząc w Przestrzeni Dobrych Słów "Lumen".

Do Krakowa Bartosz przyjechał z Pomorza, prosto z obchodów 10-lecia Fundacji "Orla Straż", która pomaga w tych zakątkach świata, gdzie cierpią najbardziej niewinni i bezbronni ludzie, czyli tam, gdzie toczą się wojny i różnego rodzaju konflikty. Impulsem do założenia fundacji był zaś artykuł, który Bartosz przeczytał w 2016 roku. Wtedy jeszcze (od 22 lat) służył w wojsku, w stopniu komandora podporucznika. - Informacja o tym, że terroryści z ISIS w jednej z miejscowości niedaleko Aleppo w Syrii najpierw odcięli 12-letniemu chłopcu opuszki palców, a potem go zamordowali poprzez ukrzyżowanie, wstrząsnęła mną. Gdy zrozumiałem, że jeśli zdecyduję się wywrócić moje życie do góry nogami, to okaże się, iż mam potencjał walki choćby o jedno dziecko - wspomina.

Następnego dnia (po rozmowie z żoną) złożył wypowiedzenie w wojsku, a kilka dni później (był październik 2015 r.) wyjechał do Iraku, żeby na własne oczy przekonać się, jak wygląda rzeczywistość ofiar terrorystów z tzw. Państwa Islamskiego. Mieszkał z nimi w obozie dla uchodźców. W konsekwencji, w kwietniu 2016 r., z gniewu na bezsilność wobec zła i z miłości do człowieka powstała Fundacja "Orla Straż". - Dzięki wsparciu żony do dziś byłem już 24 razy w strefach konfliktów zbrojnych albo w miejscach zamachów terrorystycznych. 14 dni temu po raz piąty wróciłem z Nigerii Północnej, a w grudniu byłem na terenach Konga, zajętych przez partyzantkę - prowadzimy tam sierociniec. W Iraku prowadzimy natomiast szkołę, a na największym dzikim obozowisku zorganizowaliśmy centrum dla dzieci, które były w gangach młodzieżowych, i dla tzw. dzieci ulicy - opowiada B. Rutkowski.

Fundacja "Orla Straż" wszędzie tam, gdzie działa, próbuje "naprawiać świat", a Bartosz zapewnia, że będzie to robił dopóki starczy mu sił. Na chwilę obecną nie potrafiłby bowiem znaleźć usprawiedliwienia dla tego, by już przestać pomagać. Dla Bartosza to wszystko ma też dodatkowy, głębszy wymiar. Dwa lata przed założeniem Orlej Straży przeżył nawrócenie. Co prawda, w Boga nigdy nie przestał wierzyć, ale bardzo długo żył daleko od Niego. Jeden wieczór, gdy o tym, co jest dobre, a co złe rozmawiał z synem przygotowującym się do Pierwszej Komunii św., zmienił wszystko - następnego dnia Bartosz przystąpił do spowiedzi i od tamtej chwili rozumie, jak ważną sprawą jest pełne uczestnictwo w Mszy św. - Jako fundacja pomagamy nie tylko chrześcijanom, choć są miejsca, gdzie to właśnie oni w pierwszej kolejności otrzymują nasze wsparcie. Nie mam jednak wątpliwości, że opiekując się najsłabszymi, służę Bogu, że to On to wszystko wymyślił i dziś jest najlepszym Dowódcą mojego życia - przekonuje B. Rutkowski.

Tylko w ciągu ostatnich 5 lat zginęło w Nigerii ok. 23 300 chrześcijan. Sytuacja wyznawców Chrystusa jest tam skrajnie trudna. Do ataków terrorystycznych, w których giną, dochodzi szczególnie w czasie świąt. - Nie inaczej było i teraz, podczas Wielkanocy, a od Niedzieli Palmowej do dnia mojego powrotu z Nigerii nie było tam dnia bez pogrzebu ofiar zamachów. Na szczęście w miejscach, gdzie jest obecna Orla Straż, liczba tych ofiar zmniejsza się, bo naszym celem jest zapewnianie ludziom bezpieczeństwa - mówi Bartosz.

Oprócz tego zarówno w Nigerii, jak i Iraku oraz w innych krajach fundacja stawia nade wszystko na pomoc rodzinom poprzez odbudowę ich miejsc pracy oraz domów, by mogli wyjść na prostą i zacząć samodzielnie się utrzymywać. - Efekt jest taki, że odbudowaliśmy już ponad 200 firm rodzinnych. Pytamy ludzi, kim byli przed wojną i czego potrzebują, żeby do tego wrócić, a polskie pieniądze mają ogromną moc - średnia pensja w Nigerii to ok. 170 zł. Pomogliśmy na przykład pani, która jest matką sześciorga dzieci. Kilka razy została postrzelona. Wynajęcie dla niej na rok dwuizbowego domu kosztowało 18 dolarów. Z kolei wynajęcie dla innej pani, mamy dwójki dzieci, której mąż został zamordowany, bezpiecznego miejsca z małym pomieszczeniem do prowadzenia działalności gospodarczej to koszt 32 zł na rok. Kupno agregatu z młynem, który pozwala mleć ziarna kukurydzy (z czego cała rodzina ma dochód), to wydatek rzędu 650 zł. Narzędzia dla rolników to ok. 800 zł - wylicza Bartosz, dodając, że w właśnie w Nigerii na ostatni guzik dopinany jest właśnie projekt o nazwie Przystań Ocalonych.

Ośrodek ten ma zapewnić tymczasowe schronienie wdowom z dziećmi, których mężowie zginęli w atakach w środkowej Nigerii. Kobiety będą w nim mogły nauczyć się opieki nad zwierzętami hodowlanymi, uprawy roślin i warzyw, produkcji przypraw oraz ogólnej pracy w gospodarstwie. Mają tu również znaleźć bezpieczną przystań i dojść do równowagi po traumatycznych przeżyciach. W ośrodku będą m.in. przedszkole, kuchnia, pokoje, w których zamieszkają rodziny, oraz budynki gospodarcze. Docelowo każda z rodzin ma spędzić w Przystani Ocalonych 3 miesiące, a po opuszczeniu jej murów otrzyma wsparcie, które pomoże w rozpoczęciu nowego życia.

- Gdy docierałem do ofiar terroru, wstrząsnęło mną także to, że nie każdy "zasłużył" na zamieszkanie w obozie dla uchodźców. Są osoby, które mieszkają w dramatycznych warunkach, np. w "domach" z worków na ryż, i są to często kobiety, które były w niewoli i były wykorzystywane seksualnie przez ISIS. Spotykamy kobiety, które mają wybite wszystkie zęby, i które - choć są młode - wyglądają, jakby były starsze wiekiem. Traumy, którą przeżyły, nie da się opisać słowami - mówi założyciel Orlej Straży. Dziękuje też tym, bez których sam nie zrobiłby wiele - m.in. Dawidowi Czyżowi, wiceprezesowi fundacji, oraz wszystkim wolontariuszom, którzy np. kwestują na rzecz Orlej Straży w różnych zakątkach Polski i poza jej granicami.

Więcej o działalności fundacji i o tym, jak ją wesprzeć, można znaleźć na www.orlastraz.org oraz na jej profilu na Facebooku.