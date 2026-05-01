Kard. Grzegorz Ryś zaprasza do udziału w procesji na Skałkę

Publikujemy pełną treść zaproszenia kard. Grzegorza Rysia:

Drodzy Siostry i Bracia,

Zbliża się uroczystość św. Stanisława, Biskupa i Męczennika, głównego patrona Polski i Archidiecezji Krakowskiej. Przygotowujemy się do niej, przeżywając nowennę ku czci Świętego Patrona, odprawianą przy Jego grobie w królewskiej katedrze na Wawelu i we wspólnotach parafialnych. Kulminacyjnym punktem będzie jednak tradycyjna procesja z Wawelu na Skałkę, która w tym roku przypada w niedzielę, 10 maja. Procesja wyruszy o godz. 9., Msza św. na Skałce rozpocznie się ok. godz. 10., pod moim przewodnictwem.

Zwracam się do wszystkich wiernych Archidiecezji Krakowskiej z serdecznym zaproszeniem do udziału w uroczystościach ku czci św. Stanisława BM. Procesja z Wawelu na Skałkę od wieków miała charakter święta kościelnego, ale także patriotycznego i narodowego. Dlatego proszę, aby były w niej reprezentowane wszystkie dekanaty i wspólnoty parafialne wraz ze swoimi duszpasterzami. Zapraszam zakony żeńskie i męskie, osoby konsekrowane, dzieci, młodzież, studentów, szkoły katolickie, duszpasterstwa, organizacje i stowarzyszenia katolickie, bractwa i ruchy, asysty procesyjne w strojach regionalnych. Proszę o udział w procesji ludzi nauki i kultury, przedstawicieli wyższych uczelni naszego miasta i władz samorządowych. Zapraszam wszystkich.

Drodzy Siostry i Bracia,

Niech jak najliczniejszy udział w procesji ku czci św. Stanisława będzie świadectwem naszej dojrzałej wiary i wdzięczności wobec Boga. Naśladując przykład św. Stanisława BM i św. Jana Pawła II, a w tym roku także nowych męczenników – Księży Salezjanów, których beatyfikację przeżyjemy 6 czerwca br., postępujmy drogą świętości, dając odważne świadectwo wiary i miłości do Kościoła. Prośmy o pokój i Boże błogosławieństwo dla Kościoła i naszej Ojczyzny. Otoczmy modlitwą prace Synodu Archidiecezji Krakowskiej. Polecajmy w modlitwie kapłanów, prosząc dla nich, przez wstawiennictwo św. Biskupa i Męczennika, o dar gorliwej posługi, a także o dar licznych i dobrych powołań kapłańskich i zakonnych.

Na trud organizacji i uczestnictwa w procesji ku czci św. Stanisława z serca Wam błogosławię.

✠ kard. Grzegorz Ryś

Arcybiskup Metropolita Krakowski



