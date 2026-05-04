W wieczornej Mszy św. uczestniczyli licznie strażacy z trzech jednostek OSP Ciche Dolne, OSP Czerwienne Dolne i OSP Ratułów Dolny. Nie zabrakło też delegacji z pocztami sztandarowymi wszystkich wspomnianych jednostek. - Jesteśmy z was bardzo dumni i dziękujemy za waszą posługę. To rzadka sytuacja, że w jednej parafii stacjonują aż 3 jednostki OSP - zauważył proboszcz ks. Janusz Rzepa. Ze strażakami, a także ich rodzinami i innymi parafianami modlił się także wikary ks. Artur Kulak.

Po Eucharystii strażacy przeszli na parking przy kościele, gdzie były zaparkowane samochody ze wszystkich jednostek. Ks. Rzepa podziękował jeszcze raz za posługę strażakom, pobłogosławił zespoły poszczególnych OSP. Potem rozległy się dźwięki syren strażackich, a kierowcy włączyli też sygnały świetlne.

W święcie strażaków, których jednostki znajdują się na terenie parafii w Miętustwie, uczestniczyli m.in. Maria Domagała, przewodnicząca Rady Powiatu Nowotarskiego, oraz Tadeusz Rafacz, zastępca Rady Powiatu Nowotarskiego. W strażackim święcie wzięli także udział członkowie młodzieżowych drużyn pożarniczych.

Jednostki OSP pomagają w organizacji różnych wydarzeń organizowanych w parafii, m.in. dożynek, festynów rodzinnych czy zlotów motocyklowych. Zabezpieczają też przejście procesji Bożego Ciała.