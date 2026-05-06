Ty też jesteś córką Króla…

Ela na ulicy mieszkała od 2011 r. - na działkach albo pośród bloków pod balkonami. Miała też poważny problem z alkoholem. Dopiero w grudniu ubiegłego roku postanowiła, że coś się musi zmienić - że już dosyć się wycierpiała i czas podjąć próbę wyjścia na prostą. Wielkie było jej zaskoczenie, że ta decyzja przyniosła tak szybkie efekty. Najpierw Ela poprosiła o pomoc w Ośrodku dla Bezdomnych Kobiet w Nowej Hucie, a później zapukała też do Dzieła Pomocy św. Ojca Pio i sprawy zaczęły nabierać tempa. Dziś mieszka w mieszkaniu wspieranym, zerwała z alkoholem, a po powrocie z Medjugoria dostała nawet pracę. Wyjazd do miejsca, w którym Matka Boża przemienia ludzkie serca, był więc niczym zwieńczenie trudnej drogi, jaką ma za sobą, i ukoronowanie wysiłku, jaki podjęła. - Bardzo jestem wdzięczna Bogu i Matce Bożej za opiekę, że pomogli mi stanąć na nogi i zacząć nowe życie. Jestem też wdzięczna Renacie i wszystkim, którzy wspierają jej projekt, a szczególnie Ewie i Grzegorzowi, małżeństwu, które okazało nam dużo serca - mówi Ela.

Podobne doświadczenia ma też Beata, która do przeszłości wraca już niezbyt chętnie, natomiast wspominając kwietniowy pobyt u Królowej Pokoju, mówi krótko: - To był dar - od Boga i od dobrych ludzi, którzy umożliwili nam ten tygodniowy wyjazd. Szczególnie mocno przeżyła udział w spotkaniach, podczas których zaproszeni goście dzielili się świadectwem swojego nawrócenia i zerwania z różnymi nałogami.

Pomysł, by służyć ubogim kobietom, zrodził się w sercu Renaty Białej już dawno temu, gdy sama wróciła do życia w przyjaźni z Bogiem i gdy odkryła, że każda kobieta może poczuć się niczym córka Króla. - Kiedyś żyłam "modnym" życiem, słuchając światowych trendów… - wspomina. Na szczęście przyszedł moment, gdy usłyszała w sercu głos Chrystusa mówiącego "Przyjmij Mnie, a zmienię całe twoje życie". Zgodziła się, a odkąd mieszka w krakowskich Łagiewnikach, nie wyobraża sobie swojej codzienności bez przyjścia do sanktuarium i bez zanurzenia się w sercu Miłosiernego. - On jest przyjacielem, który wlewa pokój w serce. Jest Bogiem mojej codzienności i na Nim wszystko buduję, a współpracując z Miłosiernym Sercem Jezusa odradzam się jako kobieta - przekonuje i dodaje, że trudno byłoby się jej nieustannie zbliżać do Jezusa bez uchwycenia się płaszcza Maryi. W efekcie Renata stworzyła więc wspólnotę Ogród Maryi (ogrodmaryi.pl), która działa przy łagiewnickim sanktuarium i w której każda kobieta może dotknąć prawdy o tym, iż jest ukochaną córką Boga. Założyła też fundację Flamma Amoris (łac. Płomień Miłości), poprzez którą chce jeszcze skuteczniej docierać z przesłaniem o godności człowieka do osób (zwłaszcza do kobiet) znajdujących się w kryzysie bezdomności czy poszukujących sensu życia.

- Pierwszych pięć kobiet w kryzysie bezdomności, porzuconych przez bliskich, zmagających się z wielkimi trudności, zaprosiłam do Medjugoria w sierpniu 2025 r. Nie były to panie przypadkowe, tylko związane (w różny sposób) z Ogrodem Maryi, wychodzące już na prostą i porządkujące w swoim życiu wiele spraw. Ten wyjazd miał im w tym pomóc. I rzeczywiście - sprawił, że z ich serc spadały ogromne ciężary, a ich twarze nabierały blasku - tłumaczy Renata. Jej słowa potwierdza Emilia: - Dzięki Medjugoriu nie mogę teraz wytrzymać dnia bez Eucharystii! Tam zobaczyłam nie tylko piękno tego świata, ale też dostałam łaskę jeszcze mocniejszego nawrócenia, które już nieco wcześniej stało się moim udziałem. Dlatego chcę budować jeszcze mocniejszą relację z Bogiem. Rozwiązało się też wiele moich problemów i nauczyłam się, jak radzić sobie z innymi - opowiada Emilia.

Renata Biała widząc, jak wielkie owoce w życiu uczestniczek przyniósł ten pobyt w Medjugoriu, nie miała wątpliwości, iż ten projekt trzeba kontynuować. Trzeba było jednak czasu, by znów wszystko udało się dopiąć na ostatni guzik. Potrzebne były też pieniądze, bo zaproszone panie miały poczuć, iż dostają wszystko, co najlepsze, i że tydzień przy sercu Maryi ma być dla nich czasem odnowy - ciała i ducha. To wszystko udało się zorganizować, a w realizacji przedsięwzięcia pomogli ludzie dobrej woli - Renata razem z Ewą Taraszewską nagłośniły bowiem akcję, w ramach której na stronie internetowej Ogrodu Maryi można było kupić piękne różańce, zaprojektowane specjalnie dla darczyńców. Okazało się, że cieszyły się one tak wielką popularnością, że wpłaty pozwoliły nie tylko na zapewnienie paniom noclegu, wyżywienia, ubezpieczenia, ale także na zaplanowanie różnych atrakcji i podarowanie im "kieszonkowego". - Te panie nigdy nie wyjeżdżały za granicę i nigdy nie były nad morzem, a podczas naszego wyjazdu wszystkie ich braki zostały wypełnione, i to z obfitością. Byłyśmy w małej grupie, więc każda z nich poczuła się ważna, usłyszana, dostrzeżona i każda zobaczyła Kościół, który troszczy się o nie, w każdym wymiarze. Miałyśmy czas na modlitwę, Msze św., przygotowanie do spowiedzi, konferencje, świadectwa zaproszonych gości oraz na zwiedzanie - podziwianie morza, gór, a także kolację przy świecach. Zwłaszcza te świadectwa były ważne, bo panie zrozumiały, że skoro ktoś mógł uchwycić się frędzli płaszcza Jezusa, to i one mogą doznać uzdrowienia serca. To uzdrowienie zawsze przychodzi zaś przez Eucharystię, życie sakramentami i poprzez miłość, bo każdy z nas potrzebuje poczuć się kochany - mówi Renata. Wśród zaproszonych gości byli m.in. o. Peter Lubic (to właśnie jemu wizjonerka z Medjugoria powierzyła zadanie ogłoszenia światu 10 tajemnic objawionych przez Maryję) i s. Barbara, która poprowadziła grupę do zawierzenia się Matce Bożej. - Panie bardzo głęboko przeżyły też modlitwę przebaczenia u oo. pallotynów, ja jestem szczęśliwa, że do spowiedzi przystąpiła także pani, która… nie spowiadała się 30 lat! Potem mówiła, że czuje się, jakby spadł z niej ogromny ciężar - wzrusza się Renata. Kolejne panie pojadą z nią do Medjugoria w sierpniu, a póki co, niebawem znów będzie można kupować piękne różańce i dać kilku kobietom z bagażem trudnych doświadczeń czas, o jakim nawet nie śniły.

U Królowej Pokoju był czas i na modlitwę, i na zwiedzanie. Archiwum prywatne

W lipcu na cały miesiąc Renata leci zaś już kolejny raz do Meksyku, gdzie będzie służyć ubogim i nieść im Jezusa. Właśnie tam już sporo lat temu przeżyła swoje najpiękniejsze rekolekcje o Bożym miłosierdziu. Stało się to podczas Eucharystii odprawianej na wysypisku śmierci, w znajdującej się tam niewielkiej kapliczce. Podczas tamtego pierwszego pobytu w Guadalupe przygotowywała posiłki dla ubogich, nosiła im wodę, posługiwała pośród osób mieszkających na wysypisku śmieci oraz w ośrodku dla kobiet chcących dokonać aborcji. - My pokazywaliśmy im, że warto urodzić swoje dziecko - opowiada. Po powrocie do Polski wiedziała, że ciąg dalszy musi nastąpić. I tak się stało. Drugi wyjazd do Meksyku trwał dłużej - w ciągu miesiąca Renata znów od rana do wieczora służyła najuboższym. Wraz z osobami, z którymi pojechała, uczestniczyła m.in. w budowie domu dla pewnej rodziny, a innym rodzinom pomagała stanąć na nogi, np. rozpocząć własną działalność, by zarabiać na utrzymanie. - Dużo serca dawałam też dzieciom, m.in. tym, które urodziły się i wychowywały na wysypisku śmieci. Były też rekolekcje, podczas których wiele osób zbliżało się do Boga. Okazało się również, że sporo osób kojarzy mnie z pierwszego pobytu. Mówili: "Pamiętamy cię przez miłość, którą nam dawałaś" - wspomina. Na tym też skończyć się nie mogło, jednak na trzeci wyjazd do Guadalupe Renata musiała poczekać kilka lat. - Teraz w lipcu znów spakuję tylko dwie sukienki, dwie pary butów, kurtkę, Pismo Święte, brewiarz i kilka najpotrzebniejszych drobiazgów. Walizki wypełnię zaś zabawkami dla dzieci, różańcami i innymi rzeczami, z którymi wyjdę na ulice Meksyku, by rozdawać je ludziom, w których jaśnieje piękne oblicze Chrystusa - mówi R. Biała i zachęca do wsparcia tego wyjazdu, bo pomoc każdego, kto zechce być częścią misji miłosierdzia, jest bezcenna.

Większość osób jedzie do Meksyku, by zwiedzać jego najpiękniejsze zakątki. Renata postawiła na pracę z najuboższymi na wysypisku śmieci. Archiwum prywatne

- Proszę o modlitwę, bo duchowe zaplecze to podstawa. Proszę też zabawki i dewocjonalia, które tam zawiozę - można je przynosić do kawiarni Pola Dialogu (ul. Stradomska 6). Tam również można zostawiać listy do Matki Bożej - będę je omadlać (bez otwierania) a potem spalę. Na listy czekam też pod adresem: renata.bialaya@gmail.com. A jeśli ktoś może podarować kilka złotówek, to proszę o dorzucenie ich do zbiórki, która trwa na portalu zrzutka.pl (Piękne stopy - misja w Meksyku wśród, najuboższych 2026). Wszystkie pieniądze przeznaczę na dobre przygotowanie wyjazdu, bym miała z czym pójść do ubogich - wylicza Renata. Obiecuje też, że każdego dnia o godz. 21 na swoim profilu na Facebooku będzie transmitowała Różaniec sprzed tronu Matki Bożej.