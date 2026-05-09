Piękniejszej scenerii dla tak pięknego koncertu wymarzyć sobie nie można. Wiosna w Ogrodzie Botanicznym jest bowiem w pełnym rozkwicie i to jest właśnie ten moment w roku, w którym - gdy przekracza się bramy tego miejsca - to można w nim spędzić cały dzień i chciałoby się jeszcze. Świeża zieleń, kwitnących kwiatów tyle, że nie sposób ich policzyć. Są tulipany, azalie, bzy, konwalie, irysy i wiele, wiele innych. Jest zapach, od którego może zakręcić się w głowie oraz wiewiórki, które wbiegają prosto pod nogi ogrodowych gości. No i ptaki, które podczas zaczarowanego koncertu próbowały - po swojemu - przekrzyczeć i muzykę i śpiewających artystów.

Ci artyści byli zaś wyjątkowi, ponieważ wszyscy - zarówno występujący w kategorii dziecięcej (do lat 16) jak i dorosłych - są osobami bardzo, bardzo utalentowanymi wokalnie i zmagającymi się z niepełnosprawnościami. W przypadku niektórych tę niepełnosprawność nietrudno dostrzec, u innych jest wręcz niezauważalna. Jednak wszystkim skutecznie utrudnia codzienność. I to właśnie muzyka oraz śpiew sprawiają, że łatwiej można sobie z nią radzić i pokonywać bariery, których nie brakuje w otaczającej nas rzeczywistości. Udział w ogólnopolskim Festiwalu Zaczarowanej Piosenki daje natomiast mnóstwo radości, satysfakcji i pozytywnych emocji, które stają się siłą napędową na kolejny rok.

Festiwal wymyśliła Anna Dymna, znana i lubiana aktorka, założycielka i prezes Fundacji "Mimo Wszystko". Pierwszy odbył się w 2005 r. i od samego początku jego opiekunką artystyczną jest Irena Santor. Uczestnicy walczą o statuetki Zaczarowanego Ptaszka oraz o stypendia artystyczne, a na przestrzeni tych wszystkich lat wielu jego uczestników zakwalifikowało się później do udziału w Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Czy ktoś z tegorocznych festiwalowych artystów pójdzie w ślady swoich poprzedników? Czas pokaże… Na razie, w sobotę 9 maja, każdy z 32 półfinalistów dał z siebie wszystko, a miarą tego, co zaprezentowali na scenie było chociażby wzruszenie widoczne na twarzach publiczności.

Trudno bowiem było się nie wzruszyć, kiedy zaledwie 11-letnia Alicja Młynarczyk śpiewała - w fenomenalnym stylu - piosenkę zespołu Kwiat Jabłoni "Dziś pójdę późno spać", albo gdy 13-letnia Bianka Berezowska zaprezentowała swoją interpretację przeboju "Dłoń" z repertuaru Natalii Kukulskiej. Gdy z kolei śpiewał 15-letni Szymon Parszywka z Myślenic, wydawało się, że wszyscy w ogrodzie razem z nim nucą "Lubię wracać tam, gdzie byłem" Zbigniewa Wodeckiego. Poruszyła także 16-letnia Amelia Jakubik - gdy w przejmujący sposób wykonała utwór "Nie wie nikt" Moniki Urlik, wiele osób dyskretnie ocierało łzy.

Ostatecznie, decyzją jury (w skład którego weszli Marta Bizoń, Lidia Jazgar, Joanna Słowińska, Barbara Stępniak-Wilk, SARGIS oraz Patryk Szwichtenberg), okazało się, że w koncercie finałowym wystąpią w kategorii dzieci: Bianka Berezowska, Martyna Gawrońska, Alicja Młynarczyk, Antoni Pachoł, Oliwia Smoczyńska i Malwina Ziółkowska. Z kolei w kategorii dorosłych półfinał wygrali Julia Malczyna, Karolina Kaczmarek, Joanna Kryś, Kacper Kujawski, Oliwia Mielcarek i Wiktoria Urbanowicz. Koncert finałowy odbędzie się 13 czerwca na krakowskim Rynku Głównym, a młodym artystom z niepełnosprawnościami na scenie towarzyszyć będą wtedy Alicja Majewska, Krzysztof Cugowski, Julia Pietrucha, Kaśka Sochacka, Ralph Kaminski i Igo Walaszek.

- Wszyscy, których dziś usłyszeliśmy, są wspaniali i wybór finalistów nie był łatwy. Każdy z tych artystów ma już bowiem w sobie sceniczną dojrzałość (jesteśmy pod wielkim wrażeniem!), wielką wrażliwość oraz świetną dykcję, której od nich mogą się uczyć niektórzy wykonawcy uważający się za wielkie tuzy sceny muzycznej. Całe jury wszystkim gratuluje i za moc wzruszeń dziękuje - mówiły zgodnie Marta Bizoń i Lidia Jazgar.

- Ta piosenka ("Szukaj mnie" z repertuaru Edyty Geppert) bardzo mi się podoba, w jej wykonanie włożyłam dużo serca, śpiewając z przekonaniem, czując te słowa. Śpiewanie jest zaś dla mnie i zabawą i sposobem na spełnianie marzeń, częścią mojego serca - mówiła po swoim występie Marlena Chachlowska.

Martyna Gawrońska, która przygotowała piosenkę „Do końca świata”, zaczarowała publiczność nie tylko śpiewem, ale też ruchem scenicznym, mimiką i ekspresją - widać było, że na scenie czuje się jak ryba w wodzie. - Mierząc się z niepełnosprawnością, na scenie pokazujemy prawdziwych siebie. Wszyscy tutaj mamy talent i dla nas wszystkich muzyka jest ważna, i choć nasze ciała mają pewne ograniczenia, to nie mają ich marzenia - chcemy je spełniać - przekonywała.

Dla Hani muzyka stała się wręcz swego rodzaju terapią - gdy była mała, jej rodzice odkryli, że to właśnie ona pozwala jej się otworzyć i że to dzięki muzyce ich córka zaczyna mówić - szybciej rozumiała muzykę, niż słowa, których się w ten sposób uczyła. Podczas koncertu wykonała "Moją melodię" Kasi Lisowskiej. - Udział w tym koncercie to dla mnie duże wyróżnienie - opowiadała.

Warto dodać, że koncert poprowadzili Anna Dymna i Mateusz Janicki, a w czasie, gdy obradowało jury, publiczność mogła podziwiać taneczny mistrzowski występ Marii Kalisz i Jerzego Godawskiego do muzyki z "Nocy i dni". To ubiegłoroczni mistrzowie świata w tańcu osób z niepełnosprawnością intelektualną, zwycięzcy Para Dance Sport World Cup (z którego, z Włoch, przywieźli aż 7 medali), a w sumie na swoim koncie mają aż 40 różnych medali, zdobytych w kraju i poza jego granicami. Marysia i Jurek (oboje mają zespół Downa) kochają również aktorstwo i występują w Teatrze Drużyna wymyślonym i prowadzonym przez aktorkę Gabrielę Oberbek.

Wieczorem w Ogrodzie Botanicznym odbędzie też recital Mietka Szcześniaka, przyjaciela Zaczarowanej Piosenki.