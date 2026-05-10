Uroczystości przewodniczył proboszcz ks. Janusz Rzepa. - Oto jest dzień, w którym wasze serca i wy sami stajecie się częścią żywego tabernakulum. Pielęgnujcie je w sobie przez całe swoje życie, wracajcie do chwil związanych z sakramentem Pierwszej Komunii św. -mówił. Duchowny zachęcił do podzielenia się świadectwem wspomnień z dnia Pierwszej Komunii św. osoby dorosłe, obecne na uroczystościach w Miętustwie. - Pamiętam ten dzień doskonale, wszak wtedy moja przyszła żona także przyjęła Pana Jezusa do swojego serca. Chyba ją sobie wtedy wypatrzyłem - mówił ze wzruszeniem jeden z górali.

Ksiądz proboszcz przypomniał również, że patronką dzieci pierwszokomunijnych jest bł. Imelda Lambertini, włoska dominikanka, która zmarła w wieku 12 lat, tuż po przyjęciu swojej Pierwszej Komunii św.

Dzieci do przyjęcia sakramentu Pierwszej Komunii św. przygotowywał wikary ks. Artur Kulak. W gronie ponad 50 małych górali byli uczniowie aż z trzech placówek edukacyjnych - Szkoły Podstawowej nr 1 w Cichem, Szkoły Podstawowej nr 1 w Czerwiennem i Szkoły Podstawowej w Ratułowie (wszystkie leżą w graniach administracyjnych miętusiańskiej parafii). Pierwszą Komunię św. przyjął także uczeń kl. III z miejscowości Stare Bystre.

Wymownym gestem po przyjęciu sakramentu było wręczenie rodzicom białych róż, co zrobiły wszystkie dzieci. Nie zabrakło także podziękowań dla kapłanów, które zostały wyrażone nie tylko słowem, ale i bukietami pięknych kwiatów.

Podczas uroczystości przygrywała kapela regionalna, a wiele rodzin przyszło w strojach góralskich.

Wspólnie z dziećmi i ich rodzicami modlili się także dyrektorzy szkół i wychowawcy. Obecni byli także burmistrz Czarnego Dunajca Marcin Ratułowski i przewodnicząca Rady Powiatu Nowotarskiego Maria Domagała.