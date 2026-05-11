Spotkanie z Ewą, na które zaprosiły jej parafia Matki Bożej Różańcowej na krakowskich Piaskach Nowych oraz Ruch Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej, odbyło się w ramach projektu Przestrzeń Dobrych Słów "Lumen". Od jesieni 2025 r. co kilka tygodni na Piaskach Nowych w przestrzeni (czyli w auli św. Jana Pawła II) goszczą ciekawe osoby, które dzielą się swoimi historiami - niektórzy mówią o nawróceniu, którego doświadczyli, a inni m.in. o tym, w jaki sposób pomagają bliźnim. E. Korbut, która właśnie przyjechała z Afryki do Polski, opowiadała zaś o tym, jak to się stało, że w marcu 2020 r. po raz drugi poleciała do Kenii, i o tym, jak wygląda codzienność w Shalom Home, czyli w szkole-sierocińcu, gdzie pracuje.

Tego wszystkiego, co stało się udziałem Ewy, na pewno by nie było, gdyby przed laty nie przyszła na pierwsze oazowe spotkanie i gdyby w oazie nie została na dłużej. Ale nawet jeszcze wtedy, gdy z czasem została animatorką, nie przypuszczała, że przyjdzie jej służyć Panu Bogu na krańcach świata. Pierwsza myśl o wyjeździe na misje pojawiła się dopiero podczas przygotowań do ŚDM Kraków 2016, gdy w komitecie organizacyjnym spotkała Izę oraz Judytę, które w 2014 r. poprowadziły w Kenii pionierskie rekolekcje oazowe. Słuchając ich wspomnień, E. Korbut poczuła, że temat nie jest jej obojętny i w efekcie w 2018 r. wyruszyła do Afryki. Po sześciu tygodniach, gdy wróciła do Polski, wiedziała, że na tym się nie skończy. Kontynuacji tej oazowej działalności chciał także moderator generalny Ruchu Światło-Życie i w marcu 2020 r. Ewa znów ruszyła do Kenii. Myślała, że leci na dwa lata, ale widocznie Pan Bóg widział to inaczej, bo sześć lat później krakowska animatorka przekonuje, że choć jej dom zawsze będzie w Polsce, to drugi dom ma właśnie tam, daleko, w Shalom Home. A co daje jej siłę, by nie myśleć o powrocie do Krakowa, i aby wciąż robić wszystko, by na twarzach dzieci, którymi się opiekuje gościł uśmiech? Odpowiedź jest tylko jedna.

- Kluczem są modlitwa i mocna relacja z Jezusem, bo praca na misjach zawsze jest od Niego. Jeśli misjonarz czuje zmęczenie zwane w zwykłych miejscach wypaleniem zawodowym, wie, że trzeba spędzić czas w kaplicy i przegadać wszystko z Bogiem. Ja też tego doświadczam. Na moje szczęście w Kenii prowadzę, a więc i uczestniczę regularnie w rekolekcjach i to wydaje owoce. Bezcenne jest również modlitewne wsparcie, jakie dostaję od wszystkich, którzy o mnie pamiętają - ja czuję, że ta wasza modlitwa daje moc do działania i za nią dziękuję - mówi Ewa.

Dziękuje także wszystkim, którzy zdecydowali się na udział w akcji "adopcja na odległość". Polega ona na tym, że darczyńca z Polski dostaje pod opiekę dziecko (w tym przypadku z Kenii), by mogło ono rozwijać swoje talenty i spełniać marzenia. - Wystarcza wpłata 120 zł miesięcznie. To kwota, o której każdy polski rodzic wie, że nie wystarczy na utrzymanie dziecka w Polsce. Wystarczy natomiast na potrzeby kenijskiego dziecka. W podziękowaniu za długofalowe wsparcie nasz darczyńca dostaje regularne informacje o tym, jakie postępy zrobiło "jego" dziecko - tłumaczy Ewa. Szczegóły akcji można znaleźć na www.misje.oaza.pl oraz www.krakow.oaza.pl.

Ewa zachęca też do udziału w kolejnej akcji, która (prawie) nie wymaga wysiłku, a dzieciom w Shalom Home da mnóstwo radości. O co chodzi? O napisanie listu - może być po polsku, ale najlepiej po angielsku, można też dołączyć do niego zdjęcie. Listy należy zostawiać w krakowskiej siedzibie Ruchu Światło-Życie (ul. Wiślna 12/6), a na kopercie należy zaznaczyć, że jest to przesyłka do Shalom Home. Można je także przynosić do zakrystii parafii Matki Bożej Różańcowej (ul. Nowosądecka 41). - W Shalom Home mamy pod opieką ok. 600 dzieci i młodzieży, które albo nie mają swojej rodziny (z różnych powodów), albo pochodzą z tak trudnych domów i środowisk, że lepiej, aby dorastały w bezpieczniejszym miejscu. Jeśli ktoś pyta, co w ciągu tych ostatnich sześciu lat uważam za swój największy sukces, to odpowiadam, że oczywiście, iż cieszę się ze wszystkich materialnych rzeczy, jakie udało się tam zrobić, ale najważniejszy jest dla mnie każdy uśmiech dziecka. Bo to właśnie uśmiech sprawia, że ono czuje się kochane, bezpieczne, "zaopiekowane". Listy z Polski są dla nich czymś, co bardzo przeżywają - że tak daleko jest ktoś, kto się nimi interesuje - zapewnia E. Korbut.

Z medialnych akcji wypromowanych przez Ewę trudno nie odnotować budowy dormitorium dla dziewczynek, gdy kilka lat temu kenijskie Ministerstwo Edukacji zaostrzyło przepisy i wydawało się, że uczennice Shalom Home stracą dach nad głową. Dzięki Ewie świat dowiedział się też o "chłopcach z ulicy" oraz o akcji dożywiania i kierowaniu ich na terapię ratującą od uzależnień oraz o projekcie polegającym na badaniu wzroku dzieci z Shalom Home i podarowaniu im pierwszych w życiu okularów. - Codzienność jest natomiast do bólu zwyczajna. W tej codzienności najpiękniejsze jest zaś to, jak te nasze dzieci rozkwitają. Cieszy również to, jak bardzo chcą uczestniczyć w rekolekcjach, które dla nich prowadzę. Często pomagają mi w tym animatorzy, którzy do Kenii na kilka tygodni przylatują z Polski. W tym roku we wszystkich rekolekcjach, które mam zaplanowane, może wziąć udział nawet 400 osób - zapowiada Ewa.

Podczas spotkania w Przestrzeni Dobrych Słów "Lumen" uczestnicy pytali też o zróżnicowanie religijne, jakie jest w Kenii, o to, w jaki sposób kenijska młodzież przeżywa swoją wiarę, o warunki pogodowe panujące w tym kraju oraz o... nieproszonych gości w Shalom Home. - Ci goście to np. węże i skorpiony. Zdarzyło mi się znaleźć skorpiona pod poduszką, a niedawno, gdy wieczorem byłam już w swoim mieszkaniu, usłyszałam za oknem krzyki. Okazało się - jak dowiedziałam się następnego dnia - że to był największy wąż, jakiego nasz strażnik widział w Shalom Home. Ja się cieszę, że go nie widziałam... - opowiada Ewa. Jeśli chodzi o pogodę, to animatorom, którzy wybierają się do Kenii, zawsze radzi, by wzięli też ze sobą ciepłe ubrania, bo czasem bywa naprawdę zimno.

- Kenijska młodzież na pewno nie wstydzi się wiary, nawet na motorach widać napisy: "Jezus cię kocha" i wiele osób dopytuje, kiedy będą kolejne rekolekcje. Piękne są też kenijskie Msze św., które potrafią trwać nawet... cztery godziny i nikt tam czasu nie liczy! - przekonuje misjonarka.

Po spotkaniu można też było kupić afrykańskie gadżety - tradycyjne rękodzieło, różańce, które tworzą kobiety z plemienia Pokot, oraz rzeczy uszyte przez mamę Ewy tutaj, w Krakowie, ale z tkanin dostarczanych przez Ewę prosto z Afryki. Dochód z tego wszystkiego pomoże sfinansować zaplanowane rekolekcje.

Kto nie mógł przyjść na spotkanie, na którym został zaprezentowany krótki film o oazie w Afryce, opowieści "w pigułce" mógł posłuchać - jak na niedzielę misyjną przystało - podczas każdej Mszy św.