Potrzebne leki dla osób mieszkających na ulicy

 
Pomoc lekowa kosztuje aż 10 tys. zł miesięcznie. Dzieło Pomocy św. Ojca Pio

Trwa specjalna zbiórka, która ma wesprzeć działanie pomocy lekowej prowadzonej dla osób bezdomnych w krakowskim Dzieło Pomocy św. Ojca Pio.

Koszt takiej pomocy to dla organizacji aż 10 tys. zł miesięcznie. Dyżury lekowe, które odbywają się dwa razy w tygodniu, to odpowiedź Dzieła na fakt, że najubożsi często nie mogą realizować zaleconego leczenia, bo nie posiadają dochodów i przez to nie mogą wykupić recept.

Jak zauważa br. Konrad Baran OFMCap, dyrektor Dzieła Pomocy św. Ojca Pio, kiedy mieszka się na ulicy, nie myśli się o zdrowiu, które jakoś musi funkcjonować. - Osoby bezdomne troszczą się bardziej o to, w co się dziś ubiorą czy coś zjedzą. Leki schodzą na dalszy plan, szczególnie, że bardzo dużo kosztują. Ale gdy nasi podopieczni zaczynają się usamodzielniać, wracają do struktur organizacji pomocowych i pojawiają się w schroniskach lub prowadzonych przez Dzieło mieszkaniach. Wtedy wieloletnie zaniedbania zdrowotne zaczynają objawiać się w skutkach - wskazuje.

Zakonnik dodaje, że właśnie dlatego Dzieło pomaga swoim podopiecznym także w wymiarze lekowym, finansując recepty przepisane im przez lekarza. - W sezonie wiosennym, kiedy wraz ze zmianą pogody pojawia się wiele różnych infekcji, chcemy prosić o wsparcie zbiórki na ten cel. To ważna pomoc, dzięki której w procesie „uzdrawiania” życia osób bezdomnych, możemy zatroszczyć się także o wymiar zdrowotny, niezbędny do usamodzielnienia - podkreśla.

Najwięcej bezdomnych zmaga się z nadciśnieniem, cukrzycą i astmą. - Nierzadko zdarzają się też urazy nóg i zakażenia ran, szczególnie na stopach, będące efektem kilometrów przemierzanych w niewłaściwym obuwiu i braku możliwości zadbania o swoją higienę, a także problemy natury psychicznej, wywołane życiem w ekstremalnie trudnych warunkach. Większość chorób ma charakter przewlekły i wymaga leczenia niezależnie od pory roku, a brak dostępu do niego stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia - informuje Aleksandra Wendel-Buła z Dzieła Pomocy św. Ojca Pio.

Osoby bezdomne mają możliwość otrzymania pomocy lekarskiej na przykład we współpracującym z Dziełem Stowarzyszeniu Lekarzy Nadziei. Następnie mogą skorzystać ze wspomnianego dyżuru lekowego. - Podczas takiej wizyty pracownik Dzieła na podstawie recepty od lekarza wypisuje osobie bezdomnej specjalny dokument, z którym może ona udać się do współpracującej z naszą organizacją apteki i odebrać leki na nasz koszt. W ciągu miesiąca odbywa się około 60 takich konsultacji - opisuje A. Wendel-Buła.

Aby wspomóc inicjatywę, należy wejść na stronę zrzutka.pl i znaleźć zbiórkę "Zapewnij najuboższym niezbędne leki!". Akcja trwa do końca maja.

Dzieło Pomocy Św. Ojca Pio powstało ponad 21 lat temu. W tym miejscu pracownicy, bracia kapucyni i wolontariusze towarzyszą osobom bezdomnym w ich drodze do samodzielnego życia. Fachowe i wszechstronne wsparcie udzielane niemal 1600 podopiecznym rocznie odbywa się w prowadzonych przez Dzieło Centrach Pomocy przy ul. Loretańskiej 11 i ul. Smoleńsk 4 w Krakowie.

Oprócz pomocy doraźnej (możliwości kąpieli, wymiany i wyprania odzieży) w centrach udzielane jest również wsparcie specjalistyczne: socjalne, zawodowe, prawne i duchowe. Dodatkowo Dzieło prowadzi 12 mieszkań wspieranych.

