Potrzebne leki dla osób mieszkających na ulicy

Koszt takiej pomocy to dla organizacji aż 10 tys. zł miesięcznie. Dyżury lekowe, które odbywają się dwa razy w tygodniu, to odpowiedź Dzieła na fakt, że najubożsi często nie mogą realizować zaleconego leczenia, bo nie posiadają dochodów i przez to nie mogą wykupić recept.

Jak zauważa br. Konrad Baran OFMCap, dyrektor Dzieła Pomocy św. Ojca Pio, kiedy mieszka się na ulicy, nie myśli się o zdrowiu, które jakoś musi funkcjonować. - Osoby bezdomne troszczą się bardziej o to, w co się dziś ubiorą czy coś zjedzą. Leki schodzą na dalszy plan, szczególnie, że bardzo dużo kosztują. Ale gdy nasi podopieczni zaczynają się usamodzielniać, wracają do struktur organizacji pomocowych i pojawiają się w schroniskach lub prowadzonych przez Dzieło mieszkaniach. Wtedy wieloletnie zaniedbania zdrowotne zaczynają objawiać się w skutkach - wskazuje.

Zakonnik dodaje, że właśnie dlatego Dzieło pomaga swoim podopiecznym także w wymiarze lekowym, finansując recepty przepisane im przez lekarza. - W sezonie wiosennym, kiedy wraz ze zmianą pogody pojawia się wiele różnych infekcji, chcemy prosić o wsparcie zbiórki na ten cel. To ważna pomoc, dzięki której w procesie „uzdrawiania” życia osób bezdomnych, możemy zatroszczyć się także o wymiar zdrowotny, niezbędny do usamodzielnienia - podkreśla.

Najwięcej bezdomnych zmaga się z nadciśnieniem, cukrzycą i astmą. - Nierzadko zdarzają się też urazy nóg i zakażenia ran, szczególnie na stopach, będące efektem kilometrów przemierzanych w niewłaściwym obuwiu i braku możliwości zadbania o swoją higienę, a także problemy natury psychicznej, wywołane życiem w ekstremalnie trudnych warunkach. Większość chorób ma charakter przewlekły i wymaga leczenia niezależnie od pory roku, a brak dostępu do niego stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia - informuje Aleksandra Wendel-Buła z Dzieła Pomocy św. Ojca Pio.

Osoby bezdomne mają możliwość otrzymania pomocy lekarskiej na przykład we współpracującym z Dziełem Stowarzyszeniu Lekarzy Nadziei. Następnie mogą skorzystać ze wspomnianego dyżuru lekowego. - Podczas takiej wizyty pracownik Dzieła na podstawie recepty od lekarza wypisuje osobie bezdomnej specjalny dokument, z którym może ona udać się do współpracującej z naszą organizacją apteki i odebrać leki na nasz koszt. W ciągu miesiąca odbywa się około 60 takich konsultacji - opisuje A. Wendel-Buła.

Aby wspomóc inicjatywę, należy wejść na stronę zrzutka.pl i znaleźć zbiórkę "Zapewnij najuboższym niezbędne leki!". Akcja trwa do końca maja.

Dzieło Pomocy Św. Ojca Pio powstało ponad 21 lat temu. W tym miejscu pracownicy, bracia kapucyni i wolontariusze towarzyszą osobom bezdomnym w ich drodze do samodzielnego życia. Fachowe i wszechstronne wsparcie udzielane niemal 1600 podopiecznym rocznie odbywa się w prowadzonych przez Dzieło Centrach Pomocy przy ul. Loretańskiej 11 i ul. Smoleńsk 4 w Krakowie.

Oprócz pomocy doraźnej (możliwości kąpieli, wymiany i wyprania odzieży) w centrach udzielane jest również wsparcie specjalistyczne: socjalne, zawodowe, prawne i duchowe. Dodatkowo Dzieło prowadzi 12 mieszkań wspieranych.