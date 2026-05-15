Kawiarenka parafialna to pomysł na medal!

Kawiarenka przy Kaplicy św. Mikołaja z Tolentino powstała jeszcze przed pandemią - wtedy to lektorzy podjęli się jej prowadzenia, ponieważ zrozumieli intuicję swoich duszpasterzy i chcieli pomóc w tym, by po Mszach św. ludzie nie szli od razu do domu, tylko zaczęli tworzyć żywą wspólnotę. Wszak smaczna kawa i słodkie "małe co nieco" zawsze sprzyjają ciekawym rozmowom, nawiązywaniu nowych znajomości i budowaniu więzi, a może nawet przyjaźni. I choć pomysł był fantastyczny, to zderzenia z czasem zamknięcia wszystkiego, co zamknąć się dało, nie przetrwał. Po pandemii brakowało natomiast chętnych, by kawiarenkę reaktywować. W końcu pojawiła się w niej Marina - sympatyczna Ukrainka, która podbiła serca gości swoimi pysznymi ciastami i świetnymi napojami.

Jak to się stało, że stała się ona częścią augustiańskiej rodziny i podjęła wyzwanie, by kawiarenka znów tętniła życiem? Jak można się domyślić, po wybuchu wojny Marina wraz z rodziną uciekła z Mikołajewa, spod rosyjskich bomb, do Krakowa i z całych sił próbowała się tutaj odnaleźć. Problem polegał na tym, że i ona, i jej mąż mają poważne problemy zdrowotne, które skutecznie utrudniały znalezienie pracy dającej stabilne utrzymanie. - Ja jestem po operacji kręgosłupa, a mój mąż po operacjach kardiologicznych ratujących życie - stan jego zdrowia wyklucza go z bronienia naszej ojczyzny - opowiada Marina.

Gdy ich sytuacja była już bardzo trudna, a Marina poważnie rozważała powrót do zniszczonego Mikołajewa, pomoc wręcz zapukała do drzwi Mariny - jej córkę Daszę przypadkowo znalazła Agnieszka Homan z Caritas Archidiecezji Krakowskiej. Przypadkowo, ponieważ Agnieszka szukała wtedy ukraińskiego dziecka, najlepiej uzdolnionego sportowo, które spełniałoby kryteria kwalifikujące do udziału w programie "Skrzydła" i "Dwa talenty" prowadzonego przez Caritas. Początkowo stypendium, o które chodziło, miał dostać Serafin - syn jednego z wojennych podopiecznych Caritas, który jednak nagle przestał się odzywać do Agnieszki. Myślała nawet, że ta rodzina wróciła do Ukrainy nikomu nie zgłaszając tego faktu. Dopiero dobrych kilka miesięcy później Agnieszka dowiedziała się, że Serafin cały czas jest w Krakowie, a jego tata nie miał w telefonie nieodebranych połączeń od A. Homan, mimo, iż dzwoniła ona kilka razy. - Ani ja, ani on nie rozumiemy, jak to możliwe, ale widocznie tak miało się stać, że pieniądze trafiły tam, gdzie były bardziej potrzebne - zamyśla się Agnieszka Homan.

Gdy Marina przyszła na spotkanie do biura Caritas, dowiedziała się, że los ma dla niej nie tylko stypendium dla Daszy, ale także mieszkanie, ponieważ krakowscy augustianie posługujący w Kaplicy św. Mikołaja z Tolentino (znajduje się ona w Prokocimiu Starym, tuż przy wejściu do Parku Jerzmanowskiego) postanowili pomóc kilku ukraińskim rodzinom dając im dach nad głową. Spotkanie o. Dawida Burzy OSA, ekonoma domu oo. augustianów z Mariną zaowocowało zaś pomysłem, by to właśnie ona poprowadziła kawiarenkę i pomogła na nowo przyciągnąć okolicznych mieszkańców do duszpasterstwa działającego przy kaplicy. Dziś, trzy lata później, Marina mówi, że kawiarenka "Miejsce, w którym rodzi się smak", która w sezonie wiosenno-letnim działa w soboty i niedziele, a w jesienno-zimowym tylko w niedzielę, jest dla niej niczym rehabilitacja głowy i serca.

- By podzielić się z Polakami tym, co u nas jest najlepsze, nauczyłam się piec tradycyjne ukraińskie ciasto, czyli tort napoleon składający się z 10 warstw przekładanych kremem budyniowym. Piekę też babeczki i rurki z kremem krówkowym, a do picia, oprócz wszelkich rodzajów kawy proponuję także ukraińskie herbaty: rokitnikowi (tak pysznej w żadnym innym miejscu w Krakowie się nie znajdzie!) oraz malinową, z malin ucieranych z cukrem. Na upalne dni proponuję zaś lemoniadę - rokitnikowa nie ma sobie równych - zachęca Marina, która oprócz serwowania pyszności dba też, by kawiarenka miała dobry klimat, dlatego z każdym gościem stara się porozmawiać i każdego wita z uśmiechem.

Lemoniada rokitnikowa wg autorskiego przepisu Mariny. Na upalne dni (gdy w końcu nadejdą) nie ma sobie równych. Monika Łącka /Foto Gość

- Dzięki Marinie to miejsca na nowo ożyło, a jej ciasta są prawdziwie domowe, nie mają sobie równych. Jako, że kawiarenkę wymyślili augustianie, to śmiejemy, że tort napoleon powinien być tutaj lokalnie nazywany "Leonkiem", na cześć papieża augustianina - żartują Małgosia i Krzysztof Wojdowscy. Mówią też, że dużo osób przychodzących z okolicznych domów do kaplicy na Msze św. rzeczywiście tworzy już zaprzyjaźnioną wspólnotę osób, które lubią wspólnie spędzać czas. - W inne dni w salce, w której urządzona została kawiarenka, odbywają się spotkania i próby różnych grup duszpasterskich działających przy kaplicy, a w poniedziałki przychodzimy tu na tańce - dodaje Małgosia. Aneta Foryś przekonuje zaś, że augustiańska kawiarenka, która w ciepłe dni przyciąga też osoby odwiedzające Park Jerzmanowskiego, sprawdziłaby się też w innych parafiach. Dlatego jest to pomysł, którym warto się zainspirować.

- Gdy w niedzielę na Mszy jesteśmy w kaplicy, zawsze przychodzimy na coś dobrego - mówią Małgosia i Krzysiek Wojdowscy. Monika Łącka /Foto Gość

- Celem naszego augustiańskiego życia jest budowanie wspólnotach przy kościołach, które prowadzimy. I choć kaplica nie jest samodzielną parafią, tylko częścią parafii Matki Bożej Dobrej Rady (pracują tam księża diecezjalni), to przychodzi do niej całkiem sporo mieszkańców okolicznych uliczek. Większość z nich dobrze się zna, dlatego pomysł na kawiarenkę został przyjęty z entuzjazmem i świetnie się sprawdza - zapewnia o. Dawid. Tłumaczy również, że w kawiarence wszyscy wspólnie (a więc także zakonnicy) świętują niedzielę.

Wszystko się zgadza - gdy w majową niedzielę odwiedzamy kawiarenkę, przy stolikach w ogródku, złączonych w jedną całość, siedzi kilkanaście osób i są wśród nich także zakonnicy. Widać, że to dobrzy znajomi, którzy opowiadają, co się u nich działo w ostatnich dniach, żartują i po prostu - dobrze spędzają czas, a do domu nikomu się nie spieszy. W zacisznym wnętrzu kawiarenki również wszystkie stoliki są zajęte, a siedzą przy nich głównie rodziny z małymi nieco większymi dziećmi. - Kaplica jest bardzo rodzinna - jest w niej nawet miejsce, gdzie mama może dyskretnie przebrać dziecko i nakarmić je, a kawiarenka to świetny pomysł. Lubimy po Mszy zostać na dobrą herbatę i nigdzie się nie spieszyć - mówią Ania i Adam a Marta i Krzysiek dopowiadają, iż pomysł jest podwójnie cenny, bo jest odpowiedzią na laicyzującą się rzeczywistość i dowodzi, że wiele osób chce mieć swoją przestrzeń w Kościele.

Tak wygląda tutaj niedzielne popołudnie. Kawiarenka jest bowiem przedłużeniem spotkania Boga z człowiekiem. Monika Łącka /Foto Gość

- Wspólnota zaczyna się od spraw najważniejszych, czyli od Eucharystii. A kawiarenka, czyli spotkanie człowieka z człowiekiem, jest przedłużeniem spotkania człowieka z Bogiem. Cieszę się też, iż owocem tego spotkania jest fakt, iż wszyscy bardzo polubili Marinę. W pieczeniu pomagają jej zaś w taki sposób, że najbardziej zaprzyjaźnione osoby przynoszą hurtowe ilości masła, mąki czy cukru - komentuje o.Dawid. .

