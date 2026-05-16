Zanurzyli w Bożym miłosierdziu swoje cierpienie i osamotnienie

W wydarzeniu co roku uczestniczy około 300 rodzin. - Rodzice cierpią, bo kochają. Pielgrzymkę organizujemy właśnie tutaj, gdyż w obrazie Jezusa Miłosiernego mogą oni niejako dostrzec pewien cel ich procesu zdrowienia w postaci odzyskania poczucia szczęścia i nadziei oraz nauczenia się godzenia żałoby z dalszym życiem - wskazuje dr Piotr Guzdek z Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka, współorganizator wydarzenia.

Po wejściu do łagiewnickiej bazyliki rodziny otrzymywały specjalne karty, na których wypisywały imiona dzieci utraconych - wiele z nich robiło to z drżeniem rąk. Karty te poniesiono w procesji z darami podczas Eucharystii, która rozpoczęła się w południe. Podczas jej trwania homilię wygłosił ks. Franciszek Ślusarczyk, były kustosz sanktuarium, który z pielgrzymką jest związany od samego początku.

Kartki z imionami dzieci zostały przyniesione do ołtarza podczas procesji z darami. Łukasz Kaczyński /Foto Gość

Duchowny przypomniał słowa papieża Polaka o tym, że "miłości bez krzyża się nie znajdzie, a krzyża bez miłości się nie udźwignie". Dodał, że dar cierpienia nabiera sensu, jeśli jest włączony w zbawienną mękę Chrystusa, a ludzie poranieni przedwczesnym odejściem najbliższych mają w tej tajemnicy bezpośredni udział.

- Nasze dorastanie do zrozumienia Bożych planów oraz dojrzałego przyjęcia Jego woli jest czasem bardzo trudne. Wymaga zaufania Bożej mądrości i spojrzenia na tajemnicę życia i śmierci oczami Jezusa miłosiernego - przekonywał.

Wspomniał także słowa papieża Benedykta XVI wygłoszone podczas pielgrzymki do Polski. Stwierdził on wówczas, że powtarzanie w zaciszu serca słów "Jezu, ufam Tobie" jest ogromnym świadectwem, które daje człowiek pogrążony w nieszczęściu.

- Wy także swój rodzinny krzyż chcecie złączyć z krzyżem Jezusa. Niech On napełnia wasze serca Bożą miłością, która jest jedynym skutecznym lekarstwem na każdy ból osamotnienia i na wszystkie rany ludzkiego serca - powiedział ks. Franciszek Ślusarczyk.

Akt zawierzenia utraconych dzieci Bożemu Miłosierdziu. Łukasz Kaczyński /Foto Gość

Po Eucharystii odczytano akt zawierzenia utraconych dzieci Bożemu Miłosierdziu: "Napełnij nas nadzieją na spotkanie z naszym dzieckiem w wieczności w domu kochającego Ojca. Jezu Miłosierny, z ufnością prosimy: ulecz nasze zranienia, ratuj od rozpaczy, uwolnij od bólu i cierpienia, usuń lęki z naszego serca i obdarz nas Twoim pokojem" - wybrzmiał jeden z jego poruszających fragmentów.