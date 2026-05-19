To, co gorzkie, przyjął jako słodkie

Nauki na temat Biedaczyny z Asyżu głosi o. Tarsycjusz Bukowski OFM, promotor duszpasterstwa powołań bernardynów, który przypomniał już m.in. początki życia i przemiany św. Franciszka.

- Był on synem bogatego kupca, więc prowadzi takie życie, w którym nie ma w ograniczeń i barier. Kiedy chce zostać rycerzem, to nim zostaje i bierze udział w wojnach. Niestety i na szczęście walki, w których bierze udział, kończą się klęską - on sam zostaje ranny, a ojciec musi go wykupić z niewoli - opisywał zakonnik.

Nauki głosi o. Tarsycjusz Bukowski, rzecznik sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Te sytuacje uczą św. Franciszka, że w życiu dzieje się często to, czego się nie chce, z czym trzeba się pogodzić, zaakceptować i po prostu przeżyć. - Dzięki temu nasz bohater staje się bardziej wewnętrznym człowiekiem. Później następuje ten słynny sen, w którym Bóg pyta go, komu chce służyć. I uświadamia sobie, że relacja z Nim jest ważna. To właśnie wtedy zaczyna pytać, czemu miłość nie jest kochana - zauważył dodając, że przełomowym momentem w życiu Biedaczyny z Asyżu są tzw. mistyczne zaślubiny z "panią biedą". - On najbardziej brzydził się do tej pory trędowatymi. I któregoś dnia, podczas jazdy konnej, na swojej drodze spotyka trędowatego. Poczuł wstręt i obrzydzenie, ale pamiętając słowa Boga, zszedł z konia i ucałował tego ciężko chorego człowieka. Potem zaczął tak czynić z innymi trędowatymi w okolicy. W ten sposób to, co gorzkie w swoim życiu, przyjmuje jako słodkie i tak zaczyna postępować - zwrócił uwagę o. Bukowski.

Jego zdaniem ten gest św. Franciszka to drogowskaz dla współczesnych. - Zachęcam, by w podczas adoracji Najświętszego Sakramentu zastanowić się, co dla mnie jest takim trądem, jak dla Biedaczyny z Asyżu. Czego się boję, brzydzę czy wstydzę, bądź nie umiem zaakceptować? To dobry moment, by poprosić Jezusa, by mnie prześwietlił i przebadał w tym względzie - przekonywał zakonnik.

Wydarzenie "Poverello - św. Franciszek dla studentów" potrwa do środy i składa się z nabożeństwa majowego, Eucharystii oraz nieszporów z nauką rekolekcyjną.