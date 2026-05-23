Film o wierze mężczyzn już w kinach

Jak wskazuje Przemysław Wręźlewicz z krakowskiego Rafael Film, obraz "Posłani" nie jest klasycznym filmem religijnym. - To świadectwa ludzi, którzy traktują wiarę nie jako deklarację, ale jako realne doświadczenie zmieniające życie. Film pokazuje duchowość zakorzenioną w codzienności, wysiłku i odpowiedzialności - wyjaśnia.

Osią filmu jest niezwykła droga Michała Ulewińskiego, który przemierza Polskę z 15-kilogramowym krzyżem. Trasa od Zalewu Wiślanego po Giewont, a następnie przez Gniezno aż do Sokółki układa się w symboliczny znak krzyża na mapie Polski.

- To jego historia wiary, duchowej walki i przemiany serca. Ta droga nie była sportowym wyczynem ani medialnym happeningiem. Była aktem modlitwy, pokuty i zawierzenia. W wielu relacjach z tej wyprawy powracał motyw spontanicznej pomocy otrzymywanej od nieznajomych oraz niezwykłych spotkań, które zmieniały charakter tej wędrówki z osobistego wyzwania w doświadczenie wspólnoty i wiary - ocenia P. Wręźlewicz.

Film ukazuje oblicze męskiej duchowości, która nie jest zamknięta i prywatna. Wręcz przeciwnie - mężczyźni modlą się publicznie, tworzą wspólnoty, podejmują wyrzeczenia i mówią o wierze bez ironii i dystansu. Produkcja opowiada o takich środowiskach, jak Męski Różaniec czy Wojownicy Maryi, czyli o ruchach, które w ostatnich latach zaczęły przyciągać tysiące mężczyzn w Polsce i poza jej granicami.

- W filmie widzowie zobaczą pokolenie młodych ludzi szukających sensu, dyscypliny i duchowości wymagającej. Wspomniany M. Ulewiński nie jest pokazany jako religijny celebryta, ale jako człowiek drogi, pokuty i świadectwa. Jego historia staje się symbolem pokolenia, które nie chce już jedynie komentować rzeczywistości, ale chce ją duchowo współtworzyć - dodaje P. Wręźlewicz.

Jak podkreśla reżyser produkcji Dariusz Walusiak, w Kościele nadszedł aktualnie czas świeckich, a ekranowi bohaterowie dowodzą, że można realnie wziąć odpowiedzialność za losy Kościoła w Polsce. - To ważna perspektywa, bo "Posłani" nie opowiadają o instytucji, lecz o ludziach. O ich kryzysach, przemianach, modlitwie i decyzjach - wskazuje.

D. Walusiak jest twórcą m.in. filmów "Ulmowie. Błogosławiona rodzina" oraz "Teraz i w godzinę śmierci". Od lat podejmuje tematykę wiary, historii i współczesnych wyzwań duchowych. Za produkcję i dystrybucję "Posłanych" odpowiada Rafael Film, znany m.in. z takich tytułów, jak "21.37", "The Chosen" czy "Sound of Freedom". - Polska premiera może stać się nie tylko wydarzeniem filmowym, ale także ważnym głosem w dyskusji o kryzysie sensu, potrzebie duchowości oraz poszukiwaniu nadziei i wspólnoty - przekonuje P. Wręźlewicz.

Lista kin wyświetlających film jest dostępna na stronie www.rafaelfilm.pl.