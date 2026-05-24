Spotkanie poprowadziła wspólnota Ain Karim. Wydarzenie obejmowało modlitwę uwielbienia, konferencję poświęconą tajemnicy Pięćdziesiątnicy i działaniu Ducha Świętego w życiu współczesnego człowieka oraz Eucharystię. "Przyjdź, Duchu Święty, i przemieniaj nasze serca. Boże, Ty wiesz, co w nich jest, z czym przychodzimy do Ciebie, o jakie natchnienia chcemy prosić. Lecz je i uzdrawiaj, posyłając do nas swojego Ducha" - brzmiał fragment modlitwy.

Następnie część osób podzieliła się świadectwami działania Ducha Świętego w ich życiu. - Nie bójmy się prosić w modlitwie o konkretne rzeczy. Ja miałam problemy finansowe, bardzo poważne. Zaczęłam się modlić o jednoznaczne wsparcie Ducha Świętego, by prowadził moje dalsze działania i wybory. Nagle zaczęło się zmieniać wszystko i wszędzie na dobre - opisała Dominika.

Konferencję wygłosił ks. Edward Lisowski SDB. Zwrócił on uwagę na postacie biblijne, które otrzymały konkretne dary Ducha Świętego - Eliasza, do którego Bóg przychodzi w łagodnym powiewie, Mojżesza, który dzieli się swoją duchowością z innymi, czy Maryję, na którą zstąpił Duch Święty. Dodał, że w życiu chrześcijanina potrzeba Ducha Świętego, by miało ono smak, było nastawione na bliźniego i niosło wkoło nadzieję. - O dary Ducha Świętego trzeba dbać, by stawały się udziałem naszych rodzin, społeczeństwa lokalnego i całego narodu. O te dary, które otrzymujemy w sakramentach, a których często nie dostrzegamy na co dzień. Pamiętajmy jednak, że nawet kiedy wszystko się wali, nie jesteśmy sami. Duch Święty daje nam siłę, by być z miłością i mocą Ewangelii ojcem, matką, dzieckiem, pracownikiem. Wszędzie tam, gdzie kieruje na los - podkreślił ks. Lisowski.

Wspólnota Ain Karim to grupa, która przyjęła za nazwę miasto, gdzie Maryja idzie z Jezusem pod wpływem Ducha Świętego, by spotkać się z Elżbietą i Zachariaszem. Wzorując się na Maryi, która wówczas w postawie uwielbienia wyśpiewała Bogu hymn Magnificat, wspólnota uwielbia Boga modlitwą i śpiewem.

Aktywność grupy wiąże się z działalnością Szkoły Życia Chrześcijańskiego i Ewangelizacji Świętej Maryi z Nazaretu Matki Kościoła i utworzeniem jej filii krakowsko-nowotarskiej. Szkoła powstała z inicjatywy kapucyna o. Piotra Kurkiewicza w 1998 r. i czerpie z bogactwa duchowych doświadczeń Kościoła, w tym Ruchu Światło-Życie, Odnowy Charyzmatycznej czy św. Franciszka. Integruje i inspiruje osoby indywidualne oraz wspólnoty w Polsce (18 filii) oraz za granicą (działa w 10 krajach). Szkołą jest podstawową formacją wspólnoty, dzięki której jej członkowie wzrastają w wierze poprzez uzdrowienie wewnętrzne do wolności.