Czarny Dunajec. Blisko 16 litrów krwi dla mam

Zgłosiło się 40 krwiodawców z Czarnego Dunajca i okolic. - 4 dawców po raz pierwszy oddało krew. Ogółem zebraliśmy 15 750 ml drogocennego płynu - cieszy się dr Maria Lambrecht z zakopiańskiego oddziału Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie.

Akcja krwiodawstwa w Czarnym Dunajcu odbywa się już od wielu lat przed Dniem Mamy i zawsze jest im właśnie dedykowana jako dar serca z okazji ich święta. - Taki pomysł dał mam ksiądz proboszcz Krzysztof Kocot i zarazem dziekan czarnodunajecki. I tego się nadal trzymamy od 18 lat - dodaje dr Lambrecht. Z kolei w parafii w Nowem Bystrem akcje krwiodawstwa organizowane są z myślą o chorych dzieci. Akcje oddawania krwi odbywają się również w innych parafiach na Podhalu, w niektórych nawet trzy razy w roku, np. w Miętustwie.

- Za każdym razem apeluję przy okazji naszych akcji o oddawanie krwi. Pamiętajmy, że bez krwiodawców nie będzie krwiodawstwa. Dziękuję jak zawsze wszystkim za uśmiech i życzliwe podejście do naszej akcji. Składam też podziękowania dla duchownych z Czarnego Dunajca za słowa zachęty kierowane do parafian, a dyrekcji liceum za udostępnienie budynku - podsumowała dr Maria Lambrecht. Lekarka dziękuje także wszystkim pracownikom zakopiańskiego oddziału RCKiK oraz wszystkim odpowiedzialnym za logistykę, w tym transport krwi.