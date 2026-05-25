Ksiądz kustosz Maciej Ścibor podkreślił, że otwarcie wystawy poświęconej ks. Juchasowi oraz nadanie jego imienia sali multimedialnej w Domu Pielgrzyma "Pod Tęczą” jest wyrazem pamięci o osobie, która tak mocno wpisała się w parafię i sanktuarium. - Umiłowanie tego miejsca ks. Tadeusz miał wpojone od dzieciństwa. Pochodził przecież z pobliskiego Starego Bystrego. Bywał tu, u Gaździny jako dziecko, młodzieniec, alumn, kapłan. I wreszcie ta pasterska posługa przyprowadziła go tu, aby zająć się upiększeniem tego miejsca i nadać mu takie znaczenie, na jakie zasługuje Syn Boży wraz z uśmiechniętą Panią, która ukazuje Go człowiekowi. Nadając imię zmarłego ks. prałata Tadeusza temu miejscu, chcemy powiedzieć wielkie "Dziękujemy!" - zaznaczył ks. Maciej Ścibor.

Ks. Ścibor przypomniał, że przez prawie 30 lat pracy w Ludźmierzu ks. Tadeusz rozsławił kult Matki Boskiej Ludźmierskiej w wielu miejscach na świecie, dokąd trafiła kopia cudownej figury z Podhala.

Postać ks. Tadeusza Juchasa przypomniał podczas uroczystej Mszy św. ks. prałat Mieczysław Łukaszczyk, przyjaciel zmarłego kapłana. - Dla ks. Tadeusza nie było rzeczy niemożliwych, to przecież dzięki jego staraniom modlimy się dzisiaj w bazylice mniejszej, to on szedł zawsze krok do przodu, to w Ludźmierzu powstała jedna z pierwszych rad Rycerzy Kolumba w Polsce. Potrafił zjednać ludzi do realizacji przeróżnych inicjatyw - mówił ks. Łukaszczyk. Duchowny przypomniał, że najważniejszym momentem w życiu duszpasterskim ks. Juchasa była pielgrzymka Jana Pawła II do Ludźmierza w czerwcu 1997 r. - Nie sposób wspomnieć też świetnej współpracy ks. Tadeusza z Polonią Amerykańską i w Kanadzie. Miał nawet specjalną audycję dla Polonusów w radiu. W każdą niedzielę prowadził przez telefon 30-minutowy program - przypomniał ks. Łukaszczyk.

Dawnego kustosza ludźmierskiego w specjalnym programie artystycznym wspominały dzieci ze Szkoły Podstawowej w Ludźmierzu. W programie uroczystości upamiętniających ks. Juchasa była też promocja książki "Św. Augustyn - myśli na każdy dzień, dane w gwarze góralskiej przez Stanisława Hodorowicza”. Autor zadedykował swoją publikację ks. Tadeuszowi Juchasowi. Promocję poprowadził Stanisław Łukaszczyk-Kołoc, a w jej trakcie, podobnie jak na Mszy św., zagrał i zaśpiewał zespół regionalny "Podhalanie” z Ludźmierza. Wydawcą książki jest Podhalańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.

Do Ludźmierza przyjechał podhalański poseł Andrzej Gut-Mostowy, obecni byli przedstawiciele władz samorządowych i różnych instytucji oraz organizacji, m.in. Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej, a także dawni współpracownicy ks. Tadeusza Juchasa, kapłani z nim pracujący, w tym ks. Bronisław Walczak. Ponadto nie zabrakło delegacji z pocztem sztandarowym Związku Podhalan w Ludźmierzu i Rycerzy Kolumba.

Ks. Maciej Ścibor podziękował wszystkim za obecność. Wyraził też słowa wdzięczności Annie i Marcinowi Ozorowskim oraz Władysławowi Halczakowi za pomoc w przygotowaniu uroczystości poświęconej ks. Tadeuszowi Juchasowi, a Kołu Gospodyń Wiejskich z Długopola za poczęstunek. Ks. Ścibor podkreślił, że pamięć o ks. Juchasie została wyrażona także poprzez złożenie na jego grobie w Ludźmierzu wiązanki kwiatów.

W Ludźmierzu odbył się również XV Koncert Chórów, któremu patronuje ks. prałat Tadeusz Juchas.

Ks. Tadeusz Juchas zmarł w 2014 r. Proboszczem w Ludźmierzu został w 1985 roku. Z rąk prezydenta Polski Lecha Kaczyńskiego otrzymał państwowe odznaczenie - Krzyż Odrodzenia Polski. Miał brata księdza - Franciszka Juchasa, który przez wiele lat sprawował posługę proboszcza w Poroninie.