Podczas tego uroczystego wieczoru do grona miłosiernych dołączyło kolejnych 10 osób. Kapituła plebiscytu (w składzie: Mariola Glinka, Anna Górska, Marzena Ksel-Teleśnicka, Monika Łącka, Agata Mamak, Marcin Mikos, Anna Polonek oraz Janusz Skalski) nie miała jednak łatwego zadania. Tegoroczna głosowanie trwało bowiem aż cztery miesiące, a zgłoszenia napływały z wielu miast Polski. Wzięło w nim udział ponad 230 osób, a łącznie zgłoszono 46 kandydatów - tradycyjnie w dwóch kategoriach. - Ideą plebiscytu jest wyróżnianie osób, które bez rozgłosu i oczekiwania na uznanie niosą pomoc potrzebującym. A kiedy dobrzy ludzie się jednoczą, dobro się pomnaża. Dlatego jesteśmy tu po to, by poprzez konkretne osoby dawać innym piękny przykład do naśladowania - wyjaśniali podczas gali organizatorzy wydarzenia, czyli Stowarzyszenie "Wolontariat św. Eliasza", które od lat łączy siły z Okręgową Izbą Lekarską w Krakowie, a w tym roku także z Krakowskim Teatrem Scena STU.

Ostatecznie wyróżnienia w kategorii "ochrona zdrowia", w której nagradzani są lekarze, pielęgniarki czy pracownicy systemu ratownictwa medycznego, potrafiący z troską wykraczającą poza zwykłe obowiązki zajmować się cierpiącym człowiekiem, odebrali:

lekarz Bożena Imburska

Monika Stefańczyk

Zofia Zachara

dr n. med. Piotr Morawski

Bożena Imburska współpracuje ze Stowarzyszeniem "Lekarze Nadziei", które prowadzi Przychodnię Lekarską dla Ludzi Bezdomnych i Ubogich w Krakowie. Jest to miejsce, które - jak mówią jego wolontariusze - będzie otwarte "do końca świata, a może i jeden dzień dłużej", bo nie brakuje tam ludzi gotowych pomagać po godzinach swojej codziennej pracy. Wśród nich jest właśnie pani Bożena, która od ponad 30 lat traktuje swój zawód nie jako pracę, ale jako prawdziwe powołanie. O byciu lekarzem marzyła już jako sześcioletnia dziewczynka i do dziś realizuje to marzenie z wrażliwością i oddaniem. Każdy pacjent jest dla niej ważny i do każdego podchodzi z ogromną empatią, cierpliwością i zrozumieniem. Jakiś czas temu przeszła ciężką, zagrażającą życiu chorobę, a mimo to wróciła do pracy, by dawać osobom zagrożonym bezdomnością i ubóstwem nie tylko leczenie, ale również nadzieję, że można jeszcze odzyskać zdrowie i poczucie godności.

Monika Stefańczyk jest pielęgniarką "jeszcze tej starej szkoły", gdy wykładowcy największy nacisk kładli na empatię, serdeczność, troskliwość. Pani Monika nauczyła się więc tego w młodości i tak jej zostało na całe życie... W efekcie wszyscy pacjenci pod jej opieką - i ci na Oddziale Intensywnej Terapii Szpitala Powiatowego w Chrzanowie, i ci wentylowani mechanicznie w swoich domach - czują się bezpiecznie. Co ważne, M. Stefańczyk umie rozmawiać z młodymi pielęgniarkami i wspiera je własnym przykładem, ucząc: "Nie gardź chorym, pomóż mu najlepiej jak potrafisz. Jeśli chory poprosi cię o szklankę wody, podaj mu i nie mów, że zawołasz opiekuna".

Zofia Zachara nazywana jest zaś "dumą krakowskiego pielęgniarstwa", a znana jest z tego, że ma w sobie ogromne pokłady ciepła i kultury wobec drugiego człowieka. W zawodzie pracuje od 1971 roku. Z czasem postanowiła też wykorzystać swoje umiejętności w Przychodni Lekarskiej dla Osób Bezdomnych. Dziś mówi, że ta działalność jest dla niej czymś ważnym, bo ma w sercu wrażliwość na ludzką niedolę. I ona ma za sobą ciężką chorobę, która prawie ją zmiażdżyła, a jednak pani Zofia podniosła się, wróciła do swoich bezdomnych pacjentów i "nie wyobraża sobie przerwania tej działalności dokąd wola Boga da jej łaskę zdrowia fizycznego i psychicznego".

Piotr Morawski jest jednym z czołowych lekarzy otolaryngologów w Małopolsce, operuje ludzi, którym rak zaatakował krtań. Usunięcie raka wraz krtanią to zabieg ratujący życie, ale jednocześnie dramatycznie je zmieniający. Chory z dnia na dzień traci głos, musi nauczyć się na nowo mówić, jeść, a nawet oddychać. Dotychczasowe życie kończy się, a zaczyna się nowe, pełne lęku i samotności. Dlatego dr Piotr nie zostawia swoich pacjentów. Z jego inicjatywy w 2012 r. przy Szpitalu im. S. Żeromskiego w Krakowie powstało Krakowskie Stowarzyszenie Laryngektomowanych im. ks. Józefa Tischnera (również cierpiał na raka krtani). Pacjenci spotykają się tam, wymieniają doświadczeniami, organizują wspólne wyjazdy i po prostu sobie pomagają.

Statuetka Miłosiernego Samarytanina w tej kategorii trafiła zaś do lekarza Macieja Dendury.

Co można o nim powiedzieć? Na przykład to, że nie da się nauczyć, nawet na najbardziej wymagających studiach, widzieć w chorym przede wszystkim człowieka. Trzeba mieć to w sobie i umieć okazać szacunek wobec każdego pacjenta, niezależnie od tego, kim on jest, jaki ma status społeczny i jak wygląda jego życie. Tak samo troskliwie leczyć stopę cukrzycową profesora, jak i człowieka w kryzysie bezdomności. Dr Dendura od ponad 40 lat cieszy się uznaniem zarówno pacjentów, jak i środowiska medycznego. Jest specjalistą chorób wewnętrznych i kardiologii. Pracował i pracuje nie tylko w szpitalach (w Krakowie oraz Finlandii), ale także współpracuje ze Stowarzyszeniem "Lekarze Nadziei" i dyżuruje w Przychodni dla Ludzi Bezdomnych i Ubogich działającej przy Centrum Dzieła Pomocy św. Ojca Pio. Dla wielu osób bez domu gabinet doktora jest pierwszym miejscem od dawna, gdzie ktoś patrzy na nich z troską i godnością.

W drugiej kategorii - osób bezinteresownie niosących pomoc drugiemu człowiekowi - wyróżnienia otrzymali:

Teresa Postrzednik

Jerzy Dudek

Piotr Pogon

Bartłomiej Szczoczarz

Historia Teresy Postrzednik wydaje się nie z dzisiejszych czasów. Kiedyś pracowała w warsztatach terapii zajęciowej, czyli mogła dawać innym dobro i wracać do własnego życia. Ona jednak czuła, że to za mało, dlatego zrezygnowała z pracy, porzuciła plany, karierę i ukochany Kraków, by stworzyć rodzinę zastępczą dla trójki dzieci z niepełnosprawnościami. A to już nie jest pomaganie na etat. To miłość, poświęcenie, oddanie, odwaga przez całą dobę. Pierwsza w domu Teresy pojawiła się Sandra. Miała zaledwie sześć lat, kiedy niemal zostawiono ją na korytarzu MOPS. Urodziła się z wadą genetyczną, która spowodowała znaczną niepełnosprawność intelektualną. Dziś Sandra ma 18 lat i wymaga stałej opieki. Potem była Nikola (ma lekką niepełnosprawność intelektualną i zaburzenia zachowania), która trafiła do pani Teresy cztery lata temu i teraz ma 13 lat. Jest też Mateusz - 12-letni chłopiec z zespołem FAS i umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną. Te dzieci miałyby niewielkie szanse na dom i rodzinę, a T. Postrzednik dała im coś, o czym być może nawet nie śmiały marzyć... - Staram się pomagać im najlepiej, jak potrafię, choć są chwile, kiedy nie jest to łatwe. Jest to jednak możliwe, ponieważ zawsze wspierają mnie modlitwa oraz ufność w pomoc i opiekę Jezusa i Jego Matki - przekonuje pani Teresa.

Jerzego Dudka z Polsce zna każdy, ponieważ przez lata był królem bramkarzy i jednym z ulubionych sportowców w naszym krajów. Dziś mógłby żyć w blasku reflektorów, ale tego nie chciał. Wybrał pomaganie - konsekwentne, bez kamer i bez konferencji prasowych. Wspiera m.in. Hospicjum dla Dzieci "Alma Spei", Fundację im. Brata Alberta, Fundację "Bogumilskie", Stowarzyszenie "Unicorn". Lista wszystkich osób i instytucji, które są liście J. Dudka, jest spora, ale nie wszyscy wiedzą, że tak bardzo lubi on działalność charytatywną. I właśnie dlatego świat powinien poznać go jako dobrego samarytanina.

Piotr Pogon bardzo chciał być na gali, jednak przeszkodziły mu w tym poważne względy zdrowotne. W związku z tym na dzisiejszą uroczystość przesłał krótką wiadomość - że dedykuje to wyróżnienie wszystkim, którzy walczą na onkologicznych oddziałach. Gdyby zaś chcieć najkrócej opisać działalność Piotra, brzmiałaby ona tak: ten człowiek ma w sobie niezmordowaną pasję życia albo raczej, że nie ustaje w POGONi za życiem. Lekarze Piotra, widząc, że mimo ciężkich doświadczeń związanych z chorobą nowotworową nie skupia się na sobie, tylko szuka sposobów, by pomagać innym, zaczęli żartować, że ten pacjent to "cudnie wadliwy egzemplarz z onkologicznym ADHD". Piotr pokonał bowiem 40 tys. m górskich przewyższeń, charytatywnie przebiegł 3,5 tys. km (dwukrotnie, nie mając już jednego płuca, pokonał bieg Ironman), a na cele społeczne zebrał 28 mln zł. Słowem kluczem do zrozumienia Piotra jest zaś... człowieczeństwo.

Bartłomiej Szczoczarz na przełomie stycznia i lutego tego roku zrobił coś, czym "rozwalił system", ponieważ do miasta, w którym trwa wojna, przyjechał zwykły krakowski przedsiębiorca, zabrał ze sobą serca Polaków i je rozdał. Wszystko zaczęło się jednak już w 2022 roku. Gdy Rosja napadła na Ukrainę, Bartek w ciągu kilku tygodni przygotował dla uchodźców 150 tys. porcji posiłków. Jego Gospodarstwo Rybackie "Dolina Będkowska" zamieniło się wtedy w wielką polową kuchnię. Jesienią 2024 r. przez dwa tygodnie woził też posiłki do Stronia Śląskiego, gdy ta miejscowość została zniszczona przez powódź. Teraz, gdy świat przyglądał się, jak Kijów zamarza na skutek rosyjskich ataków, Bartek nie mógł spokojnie usiedzieć w domu - postanowił, że zbierze ekipę, która pomoże mu w realizacji pomysłu przygotowania i zawiezienia do Kijowa tony tradycyjnego polskiego żurku. Tak się stało - Bartek zawiózł do Kijowa nie tylko żurek, ale i ciepło ludzkich serc, ryzykując przy tym własne życie. Odbierając wyróżnienie, apelował, byśmy wszyscy kochali bliźniego jak siebie samego i aby nikt nie przechodził obojętnie obok cierpienia drugiego człowieka.

Statuetkę Miłosiernego Samarytanina otrzymała natomiast Joanna Adamik. Smutną ciekawostką jest fakt, że coraz mniej rodziców jest gotowych na adopcję - w 2025 r. w Krakowie przeprowadzono... zero adopcji. W kontrze do tego stoi właśnie Joanna - przez pogotowie opiekuńcze, które przed laty założyła, przewinęło się już ok. 60 dzieci. Jej pasja pomagania dzieciom skrzywdzonym już na samym starcie przez los, zaczęła się od przypadkowego spotkania z 1,5-roczną wówczas Karolinką, podopieczną Domu Małego Dziecka. Joasia, reporterka Kroniki Kraków, zobaczyła w niej dziecko tęskniące za prawdziwą mamą i... postanowiła postawić wszystko na jedną kartę, czyli dać Karolince prawdziwy dom. Potem w jej życiu zaczęły pojawiać się kolejne dzieci: Bartek, Ignaś. Klara, Zosia i wiele, wiele innych.

To jeszcze nie wszystko. Kapituła plebiscytu postanowiła bowiem pośmiertnie przyznać statuetkę Samarytanina zmarłemu przed ponad rokiem o. Stanisławowi Wysockiemu - założycielowi Wolontariatu św. Eliasza i pomysłodawcy tej nagrody - jako wyraz wdzięczności za wieloletnią działalność na rzecz osób potrzebujących oraz stworzenie inicjatywy promującej dobro i społeczną wrażliwość.

Podczas tego wieczoru, pełnego wzruszeń i pięknych historii, statuetki św. Eliasza odebrali też przyjaciele wolontariatu. Tacy przyjaciele, na których zawsze można liczyć.

Wieczór dopełnił też program muzyczny przygotowany przez prof. Konrada Mastyłę oraz studentów AST i Joannę Pocicę, a goście gali po uroczystości mówili zgodnie, że słuchając takich historii, każdy może się zainspirować, by zrobić coś dla innych i żyć piękniej.