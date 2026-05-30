Kard. Grzegorz Ryś zwracając się do nowych kapłanów, podkreślił, że otrzymali oni ogromną władzę od Boga. - Musicie pytać nieustanie o jej źródło, mam nadzieję, że tak będziecie robić. Oczywiście miejcie świadomość, że czasami odpowiedzią będzie milczenie - podkreślił hierarcha. Przywołał także przemówienie Jana Pawła II na Wawelu sprzed 39 lat, kiedy nikt nawet nie miał odwagi klaskać. - Jan Paweł II mówił tutaj o tym, że wszelka władza bierze się z krzyża, ona dana jest z krzyża. Proszę was, byście mieli w sobie miłość do ludzi, która nie będzie bała się umierania - mówił kard. Ryś.

Biskup Krakowa przestrzegał także nowych kapłanów. - Oczywiście, że przyjdzie moment, by nie poddać się całkowicie władzy danej od Jezusa, by zadbać o siebie, o swój stan posiadania - dodał hierarcha. - Jestem bardzo przejęty tym momentem, bo sam otrzymywałem przy konfesji św. Stanisława święcenia kapłańskie. Dziękuję też wam rodzice za dar wiary dla synów, dziękuję kapłanom, przy których oni wzrastali i wszystkim wam za obecność, za dar wspólnej modlitwy - mówił kard. Ryś.

Neoprezbiterem został ks. Szczepan Kaleciak z parafii św. Mikołaja w Maniowach, który roczną praktykę odbywał w parafii św. Marcina w Krzeszowicach, "Potrzeba, by On wzrastał, a ja się umniejszał” - to jego zawołanie. Kolejny nowy kapłan to ks. Maciej Kawaler z parafii Trójcy Przenajświętszej w Przytkowicach. Roczną praktykę duszpasterską odbywał w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Woli Batorskiej. "Pod wieczór życia będziemy sądzeni z miłości” - to jego motto.

Z nowego powołania kapłańskiego mogę cieszyć się też wierni z parafii św. Brata Alberta w Nowym Targu. Pochodzi stamtąd ks. Kacper Lendecki, który roczną praktykę duszpasterską odbył w parafii św. Jana Chrzciciela w Zembrzycach. "Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali” - brzmi jego zawołanie na obrazku prymicyjnym.

Wielka radość również w parafii św. Jakuba Apostoła w Raciechowicach, stamtąd jest ks. Paweł Natkaniec. Roczną praktykę duszpasterską odbył w parafii Wszystkich Świętych w Babicach. "Przybył Pan i stanąwszy zawołał jak poprzednim razem: «Samuelu, Samuelu! Samuel odpowiedział: «Mów, bo sługa Twój słucha»” – to jego zawołanie.

Kapłani, którzy w sobotę 30 maja przyjęli święcenia kapłańskie, wstąpili do Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej w 2020 roku. Ich patronem rocznika jest święty Brat Albert. Był to czas wypełniony modlitwą, studiami na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie oraz wieloma praktykami duszpasterskimi.

Rocznik rozpoczął formację pod opieką ks. dra Alberta Wołkiewicza, pełniącego funkcję wicerektora, oraz ojca duchownego, ks. Marka Sudera. Od drugiego roku prefektem rocznika był ks. dr Mirosław Cichoń, zaś ojcem duchownym ks. dr Bogusław Kastelik. Na czwartym roku formacji rocznikiem opiekował się ks. dr Sławomir Kołata, natomiast na piątym ks. Jacek Moskal. Przez pierwsze dwa lata formacji funkcję rektora seminarium sprawował ks. dr Andrzej Tarasiuk. Od lipca 2022 roku do 1 lipca 2025 roku rektorem krakowskiego seminarium był ks. dr Michał Kania. Podczas ostatniego roku formacji seminaryjnej opiekę nad rocznikiem sprawował rektor seminarium ks. dr hab. Robert Woźniak.