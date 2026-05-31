Przez cały dzień trwały wykłady i prelekcje przypominające dzieje domu zakonnego oraz wpływ szkoły na rozwój edukacji w Polsce. Jedną z prelegentek była prof. Janina Kostkiewicz z Uniwersytetu Jagiellońskiego, która zwróciła uwagę na nowatorstwo pedagogii bł. matki Zofii Czeskiej. - Placówka, która powstała w 1627 r. z inicjatywy Zofii Czeskiej ma uniwersalny wymiar. Po pierwsze jest otwarta dla dziewcząt różnych stanów. Po drugie siostry traktują wychowanie dzieci holistycznie. Dbają nie tylko o edukację, ale kompleksowo zabezpieczają potrzeby duchowe, psychiczne i fizyczne - zaznaczyła w swoim wystąpieniu.

Z kolei s. Wanda Putyra skupiła się na kronice szkoły i zgromadzenia. Oceniła, że nie jest to tylko zwykły dokument, ale świadectwo pamięci, wiary i odpowiedzialności za następne pokolenia. - Każde pokolenie dopisuje do tej księgi własny rozdział - swoim życiem, pracą i obecnością przy młodych ludziach. Nie tylko wielkimi wydarzeniami, ale także codziennością: cierpliwością, wymaganiem, rozmową, troską, cichą wiernością obowiązkom. To właśnie z takich pozornie zwyczajnych dni powstaje historia, która trwa przez wieki. Bo szkołę tworzą nie tylko budynki i programy nauczania, ale przede wszystkim ludzie - ci, którzy uczą myśleć, wierzyć, szukać dobra i odpowiedzialnie patrzeć na drugiego człowieka - podkreśliła. Dodała też, że dzięki kronice widać niezwykłą sztafetę pokoleń. - Jedni przekazywali ją drugim: od sióstr, które przed wiekami rozpoczęły to dzieło, po wszystkich nauczycieli i wychowawców, którzy dziś niosą je dalej. I być może największym zobowiązaniem wobec tych 400 lat jest to, by następne pokolenia również mogły kiedyś powiedzieć, że spotkały tutaj ludzi, którzy im pokazali, że są odkupieni Krwią Chrystusową - oceniła.

Jak przyznała matka Anna Telus, przełożona generalna, sobotnia uroczystość to czas wielkiej radości. - Towarzyszy nam ogromna wdzięczność za tyle wsparcia od Pana Boga. Patrzymy z nadzieją w przyszłość, by ta nasza historia dalej trwała i byśmy przez nasze zaangażowanie mogli kształtować kolejne młode pokolenia - podsumowała.

Początki Szkół Sióstr Prezentek są nierozerwalnie związane z bł. Zofią Czeską i założonym przez nią Zgromadzeniem Sióstr Prezentek. Po śmierci męża Zofia związała swoje życie z Krakowem. Pod duchowym kierownictwem ojców jezuitów poświęciła się dziełom miłosierdzia, koncentrując się szczególnie na dziewczętach opuszczonych i samotnych. W kamienicach odziedziczonych po ojcu stworzyła pierwszą w Polsce szkołę dla dziewcząt z internatem. Oddając swój majątek i kolejne lata życia, troszczyła się o integralne wychowanie powierzonych jej dziewcząt. Organizowała zarówno naukę czytania, pisania i liczenia, jak i zajęcia praktyczne, przydatne kobiecie, a wszystko to odbywało się w rytmie wiary, życia duchowego i pobożnych praktyk.

"Dom Panieński", bo tak pierwotnie nazywała się szkoła, został zatwierdzony 31 maja 1627 r. przez biskupa krakowskiego Marcina Szyszkowskiego. Tę datę uznaje się za oficjalny początek zarówno szkoły, jak i zgromadzenia sióstr prezentek.