Prenumerata z

Krakowski

Najnowsze Wydania

krakow.gosc.pl Wiadomości z archidiecezji krakowskiej Miętustwo. Proboszcz nie dał się wyrzeźbić

Miętustwo. Proboszcz nie dał się wyrzeźbić przejdź do galerii

Parafialne Święto Rodziny w Miętustwie  
Konkurs ekologiczny też cieszył się powodzeniem u dzieci. Jan Głąbiński /Foto Gość

Mnóstwo darmowych atrakcji czekało na uczestników Parafialnego Święta Rodziny w Miętustwie, które odbyło się w niedzielę 31 maja.

Jan Głąbiński

|

31 maja 2026 GOSC.PL

dodane 31 maja 2026
aktualizacja 1 czerwca 2026

Świętowanie rozpoczęło się od uroczystej Mszy św., po której przyszedł czas na bogaty program artystyczny i mnóstwo darmowych atrakcji dla najmłodszych. Oczywiście głos zabrał proboszcz ks. Janusz Rzepa. Zaś wszystko ze sceny zapowiadała Dominika Rubiś.

Bardzo liczną publiczność zachwyciły występy zespołu Mali Miętusianie oraz scholki parafialnej. Nie zabrakło też prezentacji uczniów z SP Ciche 1, SP Czerwienne 1 i SP Ratułów (które znajdują się w granicach parafii).

Ogromne emocje wzbudził pokaz gościa specjalnego Marcina Lichosyta, który stworzył niesamowitą rzeźbę w drewnie za pomocą piły motorowej. Jego dzieło na koniec trafiło na licytację. Była to piękna sowa. - Żartowaliśmy trochę, że nasz gość chciał rzeźbić proboszcza, ale nie było na to mojej zgody, może następnym razem - uśmiechał się ks. Rzepa.

Najmłodsi chętnie brali udział w zaciętych konkursach sprawnościowych, a także dosłownie szaleli na dmuchańcach, zjeżdżalniach, grali w minigolfa i chętnie malowali buźki. Nie zabrakło też przejażdżek konnych. Wszystkie atrakcje były za darmo, także ścianka wspinaczkowa. Na głodnych czekały smakołyki na stoiskach gastronomicznych. Całość zwieńczyła świetna zabawa taneczna.

W organizację parafialnego wydarzenia włączyły się też trzy jednostki OSP - Ratułów Dolny, Ciche Dolne i Czerwienne Dolne - oraz Centrum Kultury i Promocji Miasta i Gminy Czarny Dunajec. Święto Rodziny wsparli też liczni sponsorzy. Głównym organizatorem była parafia NMP Królowej Polski w Miętustwie.

« 1 »
Parafialne Święto Rodziny w Miętustwie

Foto Gość DODANE 31.05.2026 AKTUALIZACJA 01.06.2026

Parafialne Święto Rodziny w Miętustwie

​31 maja kolejny już raz odbyło się Parafialne Święto Rodziny z wieloma atrakcjami.  
TAGI:

Polecane w subskrypcji

  • IGM
  • Gość Niedzielny
  • Mały Gość
  • Historia Kościoła
  • Gość Extra
  • Wiara
  • KSJ
  • Foto Gość
  • Fundacja Gość Niedzieleny
WERSJA MOBILNA

Copyright © Instytut Gość Media.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgłoś błąd

 