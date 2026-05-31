Świętowanie rozpoczęło się od uroczystej Mszy św., po której przyszedł czas na bogaty program artystyczny i mnóstwo darmowych atrakcji dla najmłodszych. Oczywiście głos zabrał proboszcz ks. Janusz Rzepa. Zaś wszystko ze sceny zapowiadała Dominika Rubiś.

Bardzo liczną publiczność zachwyciły występy zespołu Mali Miętusianie oraz scholki parafialnej. Nie zabrakło też prezentacji uczniów z SP Ciche 1, SP Czerwienne 1 i SP Ratułów (które znajdują się w granicach parafii).

Ogromne emocje wzbudził pokaz gościa specjalnego Marcina Lichosyta, który stworzył niesamowitą rzeźbę w drewnie za pomocą piły motorowej. Jego dzieło na koniec trafiło na licytację. Była to piękna sowa. - Żartowaliśmy trochę, że nasz gość chciał rzeźbić proboszcza, ale nie było na to mojej zgody, może następnym razem - uśmiechał się ks. Rzepa.

Najmłodsi chętnie brali udział w zaciętych konkursach sprawnościowych, a także dosłownie szaleli na dmuchańcach, zjeżdżalniach, grali w minigolfa i chętnie malowali buźki. Nie zabrakło też przejażdżek konnych. Wszystkie atrakcje były za darmo, także ścianka wspinaczkowa. Na głodnych czekały smakołyki na stoiskach gastronomicznych. Całość zwieńczyła świetna zabawa taneczna.

W organizację parafialnego wydarzenia włączyły się też trzy jednostki OSP - Ratułów Dolny, Ciche Dolne i Czerwienne Dolne - oraz Centrum Kultury i Promocji Miasta i Gminy Czarny Dunajec. Święto Rodziny wsparli też liczni sponsorzy. Głównym organizatorem była parafia NMP Królowej Polski w Miętustwie.