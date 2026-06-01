W czasie jego trwania dla publiczności wystąpił prawie 100-osobowy chór. Występ był pełen energii i mocy, a publiczność została wręcz porwana z krzeseł i z radością wyciągała ręce do góry na chwałę Boga. - Czuć tutaj niezwykły powiew Ducha Świętego. Gospel to taka muzyka, przy której nie można nie ucieszyć się ze swojej wiary. W dodatku robi się to osobami, które tak samo radośnie ją przeżywają - przyznała pani Ewa z Krakowa.

Jak podkreśliła Anita Górska ze Stowarzyszenia "Gospel", które było organizatorem wydarzenia, miało ono promować tę wyjątkową muzykę uwielbienia i chwalenia Boga. - To również zaproszenie do tego, aby zobaczyć, że gospel może stać się częścią życia każdego z nas. By przyjść do chóru i spróbować, jak to jest modlić się wspólnotowo przez śpiew i w taki sposób zwracać się do Boga. W tym roku repertuar ma skłaniać do przemyśleń, że warto zaufać Bogu, obojętnie w jakiej sytuacji człowiek się znajduje - zachęciła.

Wokaliści, którzy zapewnili oprawę muzyczną niedzielnego koncertu, pochodzili z różnych okolicznych grup zajmujących się muzyką gospelową. W tym roku przybyli usłyszeli m.in. "One Love" Michaela Dixona, "Prowadź mnie" Agnieszki Krauz czy "I Trust You" Jamesa Fortune'a i FIYA. - Gospel stał się dla nas ważnym elementem codzienności. To wyjątkowa modlitwa i sposób wyrażania swoich myśli, wdzięczności i trosk Bogu. To wspólnota, przyjaźnie, wsparcie, które jest po prostu nieocenione - powiedziała jedna ze śpiewających - Katarzyna Faliszek z Tarnowskiego Chóru GOS.PL.

Koncert "Gospel na Skałce" stanowi ciąg dalszy pierwszego wydarzenia poświęconego krakowskim chórom gospel pod nazwą "Gospel City 2013". Inicjatywę zrealizowało Stowarzyszenie "Gospel", popularyzujące muzykę gospel w Polsce od 2001 roku.