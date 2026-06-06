Po krótkim błogosławieństwie i modlitwie w ogrodzenie różańcowym przy Narodowym Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej na Krzeptówkach pielgrzymi wyruszyli na trasę. Setki wiernych idą w czterech grupach: zakopiańskiej, orawskiej, ludźmierskiej i nowotarskiej. "Drogę wierności obrałem?” - to hasło tegorocznej wędrówki.

Trasa pielgrzymi wiedzie przez Kościelisko Salamandrę, Gubałówkę, Furmanową, Ząb, Bustryk, Sierockie, Bańską Wyżną, Bańską Niżną, Szaflary, Maruszynę. - Czas zobaczyć parafię z perspektywy pielgrzyma - mówił z radością ks. Tomasz Grzesiak, proboszcz parafii w Maruszynie.

Komandorem pielgrzymki jest Marek Skrzypek, a w jej organizacji pomagają Podhalańscy Rycerze Kolumba z Rady Nowy Targ i Rady Ludźmierz. Każdy z pątników dostał specjalny znaczek z logo pielgrzymki oraz swoim imieniem i nazwiskiem.

Pośród pielgrzymów są kapłani z różnych parafii w regionie, m.in. z Lipnicy Wielkiej, Ludźmierza, Nowego Targu - Najświętszego Serca Pana Jezusa. W drogę wyruszyło także wiele rodzin z wózkami dla dzieci. Po drodze pątników będą pozdrawiać m.in. przedstawiciele samorządów podhalańskich z Gminy Poronin, Gminy Szaflary, bo przez ich granice wiedzie szlak pielgrzymkowy. Został on nazwany Drogą Papieską, przy której są specjalne oznaczenia i pamiątkowe obeliski. Nawiązują one do przejazdu z Zakopanego do Ludźmierza w czerwcu 1997 r. papieża Jana Pawła II. Ojciec Święty wspominany odcinek przejechał swoim papamobile, po drodze błogosławił tysiącom górali zgromadzonym przy swoich domach, na polach i łąkach.

Pielgrzymi spodziewani są w Ludźmierzu około godz. 17-18. Kiedy już wszyscy dotrą na miejsce, to przy ołtarzu polowym w Maryjnym Ogrodzie Różańcowym zostanie odprawiona uroczysta Msza św.

Przejście pielgrzymów przez Podhale zabezpieczają służby: strażacy z jednostek OSP, policjanci, funkcjonariusze Straży Gminnej.

Droga Papieska w wielu miejscach jest specjalnie przystrojona.