Tatrzańska Orkiestra Klimatyczna wystąpiła pod dyrekcją Agnieszki Kreiner. W ponaddwugodzinnym koncercie publiczność usłyszała aż 25 utworów. Artyści sięgnęli m.in. po kompozycje Mieczysława Karłowicza, Karola Szymanowskiego czy Wacława Geigera. Dyrygentka każdy utwór poprzedziła swoim komentarzem, nie zabrakło w jej wypowiedziach wielu ciekawostek i anegdot.

Wielką niespodzianką ze strony Tatrzańskiej Orkiestry Klimatycznej było zaproszenie do wspólnego śpiewania i grania Andrzeja Polaka oraz kapeli góralskiej, w skład której weszli również członkowie orkiestry. Przez publicznością zaprezentowała się również Magdalena Czuba.

Agnieszce Kreiner, wszystkim członkom orkiestry, muzykantom góralskim podziękowała za wspaniały występ Joanna Staszak, naczelnik Wydziału Kultury Urzędu Miasta i zaprosiła do uczestnictwa w kolejnych punktach Dni Zakopanego.

Koncert był zatytułowany "Hej, tam spod Tater" i miał miejsce w ogrodzie Centrum Kultury Rodzimej w willi Czerwony Dwór w Zakopanem. Odbywał się w ramach tegorocznych Dni Zakopanego, które co roku upamiętniają wizyty Jana Pawła II pod Tatrami w czerwcu 1997 r.

W ich programie znajdują się koncerty, wystawy, spacery po mieście, wydarzenia sportowe i spotkania, które przypominają, jak wyjątkowym miejscem jest stolica Tatr. Wydarzenia w sposób szczególny upamiętniają setną rocznicę śmierci Jana Kasprowicza i jubileusz 150-lecia Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Antoniego Kenara i Zespołu Szkół Budowlanych im. Władysława Matlakowskiego.