Pielgrzymów witał serdecznie w ludźmierskim sanktuarium ks. kustosz Maciej Ścibor. - Od 29 lat sięgamy do wielkiej głębi nauczania papieża Jana Pawła II, który w tym miejscu modlił się jako biały pielgrzym. Bardzo wam dziękuję za to wielkie dzieło modlitwy na pielgrzymim szlaku, który pozostanie w naszych sercach, naszych domach, miejscach pracy - mówił ks. Ścibor.

Kapłan przypomniał, że w 2027 r. odbędzie się XXX Pielgrzymka Sursum Corda. - Może uda się z nami na szlak pielgrzymkowy metropolita krakowski kard. Grzegorz Ryś, który jest jednym z uczestników Pielgrzymki Archidiecezji Krakowskiej na Jasną Górę. Z nami będzie nieco łatwiej, bo wędrujemy tylko jeden dzień - uśmiechał się ludźmierski kustosz.

Słowo Boże do wiernych zgromadzonych przy ołtarzu polowym w Maryjnym Ogrodzie Różańcowym (tym samym, przy którym modlił się Jan Paweł II) wygłosił ks. Wojciech Węgrzyniak, nawiązując do hasła tegorocznej pielgrzymki: "Drogę wierności obrałem?”. - Ta pielgrzymka była i jest nadal drogą wierności. Wszyscy przecież chcemy do niej dojść, a wiadomo, że zdarzają się załamania. Ile to razy chcieliśmy rzucić kapłaństwem, chcieliśmy zostawić rodzinę, ile razy? - mówił ks. Węgrzyniak. - W obozie w Dachau żaden z ponad 100 kapłanów nie porzucił drogi kapłańskiej, żaden! Uwierzmy, że damy radę, naprawdę! Bóg zawsze pozostaje nam wierny. Nie ma nikogo, kto by do Niego nie mógł przyjść, nawet kiedy bardzo zawiódł - dodał ks. Węgrzyniak.

Komandor Marek Skrzypek podsumował na koniec Mszy św. tegoroczną Pielgrzymkę Sursum Corda. Wzięło w niej udział ponad 4 tys. pątników. - Ogłaszam z wielką radością, że przez te wszystkie lata Drogą Papieską z Zakopanego do Ludźmierza przeszło łącznie 100 tys. osób - mówił z wielkim wzruszeniem Marek Skrzypek. W organizacji pielgrzymki pomagali podhalańscy Rycerze Kolumba z Rady Nowy Targ i Rady Ludźmierz. Każdy z pątników dostał specjalny znaczek z logo pielgrzymki oraz swoim imieniem i nazwiskiem.

Symbolicznym momentem podczas Mszy św. w Ludźmierzu było wniesie figury Matki Boskiej Ludźmierskiej na ołtarz polowy, a także relikwii św. Jana Pawła II.

Trasa pielgrzymi wiodła przez: Kościelisko Salamandrę, Gubałówkę, Furmanową, Ząb, Bustryk, Sierockie, Bańską Wyżną, Bańską Niżną, Szaflary, Maruszynę. Sprawne przejście pątników zabezpieczali strażacy z jednostek OSP, policjanci i straż gminna.

Pątnicy w sobotni poranek wyszli na szlak pielgrzymi po krótkim błogosławieństwie i modlitwie w Ogrodzie Różańcowym przy Narodowym Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej na Krzeptówkach. Byli podzieleni na cztery grupy: zakopiańską, orawską, ludźmierską i nowotarską.

Pośród pielgrzymów byli kapłani z różnych parafii w regionie, m.in. z Lipnicy Wielkiej, Ludźmierza, Nowego Targu - Najświętszego Serca Pana Jezusa. W drogę wyruszyło także wiele rodzin z wózkami dla dzieci. Pątników pozdrawiali, m.in. przedstawiciele samorządów podhalańskich z Gminy Poronin, Gminy Szaflary, bo przez ich granice wiedzie szlak pielgrzymkowy. Został on nazwany Drogą Papieską, przy której są specjalne oznaczenia i pamiątkowe obeliski. Nawiązujące do przejazdu z Zakopanego do Ludźmierza w czerwcu 1997 r. papieża Jana Pawła II. Ojciec Święty wspominany odcinek przejechał swoim papamobile, po drodze błogosławił setkom górali zgromadzonym przy swoich domach, na polach i łąkach.

Drogą Papieską w niedzielę 7 czerwca przejadą swoimi wozami strażacy i motocykliści.