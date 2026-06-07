Sala widowiskowa Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Targu była wypełniona do ostatniego miejsca. Nic dziwnego, bo aktorzy amatorzy z Teatru Sporadycznego doszli do świetnego poziomu gry, a to zasługa reżysera Marcina Kobierskiego, który też jest autorem scenariusza "Więzi". Taki właśnie tytuł nosi najnowsze przedstawienie trupy aktorskiej ze stolicy Podhala.

Widzów na początku przywitał ks. Michał Dziedzic, wikary parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa, który od strony duszpasterskiej opiekuje się aktorami z Teatru Sporadycznego. - Ten wieczór spędzony z nami, aktorami amatorami, pewnie będzie dla was czasem stawiania wielu pytań, na które nie będzie gotowych odpowiedzi. Bo czy te nasze więzi są takie oczywiste, czy my przypadkiem nie jesteśmy teraz jak ludzie wokół wieży Babel? - zastanawiał się ks. Dziedzic.

Akcja przedstawienia dzieje w kilku mieszkaniach, gdzieś w dużym mieście (można się domyślać, że chodzi o Kraków). W jednym mieszka młode małżeństwo, do którego wprowadza się ojciec żony, z zawodu aktor. Podkreśla, że mieszkanie należy do niego. By mieć choć chwilę wytchnienia, jego córka postanawia go otruć, ale tylko na chwilę... Podaje mu środek nasenny. Tuż obok poznajemy panią psycholog, która sama ma wiele problemów. Poznajemy również sławnego muzyka i rodzinkę, gdzie teściowa nie odpuszcza żonie syna i na odwrót. Na koniec zaglądamy do mieszkania księdza, u którego schronienia szuka brat przestępca. Jest też przesympatyczna Rozalia. Ona nie zajmuje żadnego lokum, jej "salony" to... śmietnik. Znalazła w nim płyty z muzyką gospel. Ciągle jej słucha.

Nie brakuje też rozmów między psem a kotem, którzy się zaprzyjaźniają. Zdradzają sobie też, co znowu wydarzyło się w ich mieszkaniach, ale także dzielą się przemyśleniami.

Z racji, że muzyka gospel stanowiła ważną część przedstawienia, aktorzy tańczą, wykonują też kilka układów choreograficznych. Trzeba również wspomnieć o świetnej scenografii i odpowiednio dobranym świetle. Wszystko to nie przesłania widzowi gry aktorskiej czy wypowiadanych kwestii, a jest dobrym ich uzupełnieniem bądź podkreśleniem.

Trupa aktorska po premierowym przedstawieniu została nagrodzona owacją na stojąco. - Myślę, że w imieniu wszystkich nas, tu obecnych, mogę wyrazić wam wielką wdzięczność, że zabraliście nas w świat przedstawiony, który stawia ważne pytania o nasze relacje, relacje z Bogiem - mówił ks. Piotr Mozydniewicz, dziekan nowotarski i proboszcz parafii NSPJ w Nowym Targu.

Dodatkowe spektakle odbędą się jeszcze 20 i 21 czerwca o godz. 19 w nowotarskim Miejskim Centrum Kultury. Wstęp wolny.