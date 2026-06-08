Strażacy po dotarciu do Ludźmierza uczestniczyli w Mszy św. przy ołtarzu polowym w Maryjnym Ogrodzie Różańcowym. Wcześniej druhowie i ich pojazdy zostali pobłogosławieni podczas wjazdu do sanktuarium.

Eucharystii przewodniczył ks. Grzegorz Łomzik, proboszcz parafii w Jabłonce-Borach i kapelan strażaków. - Szlak, który przemierzyliśmy, jest modlitewnym mostem łączącym pielgrzymów z góralami i z Ojcem Świętym. Gdy idziemy na akcję, pamiętajmy, żeby wzywać nieustannie naszych patronów, zwłaszcza św. Floriana - mówił ks. Łomzik. Przypomniał, że o strażakach mówi się, iż są rycerzami św. Floriana. - Jesteście druhami, musicie mieć ducha strażackiego przede wszystkim w sercu. Od tego zależy zwycięstwo! - zaznaczył kaznodzieja.

W koncelebrowanej Mszy św. modlili się m.in. ks. płk Władysław Kulig, kapelan małopolskich strażaków, ks. Jan Hańderek, który odprawiał dziękczynną Eucharystię za 100 lat istnienia OSP Skawa. Przybył również do Gaździny Podhala ks. Paweł Skowron, emerytowany proboszcz z Chabówki.

Wszystkim kapłanom za obecność i modlitwę, a także licznym pielgrzymom strażackim, motocyklistom oraz ich rodzinom i znajomym podziękował ks. Maciej Ścibor, ludźmierski proboszcz i kustosz sanktuarium, będący także kapelanem strażaków w powiecie nowotarskim.

Symbolicznym momentem było wniesienie na początku Mszy św. kopii figury Matki Boskiej Ludźmierskiej z bazylki na polowy ołtarz. Podczas modlitwy grała Orkiestra Dęta OSP Spytkowice koło Chabówki.

Przed rozpoczęciem Mszy św. odbył się uroczysty apel. Strażacy wciągnęli flagę na maszt, a potem miało miejsce wręczenie odznaczeń.

Do Ludźmierza przyjechał m.in. poseł Edward Siarka, który pełni funkcje prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Małopolskiego i wiceprezesa Zarządu Głównego Związku OSP RP. Obecni byli również Wiesław Parzygnat, wójt gminy Nowy Targ, i Stanisław Kasprzak, wójt gminy Jabłonka, a także Robert Furca, wicestarosta powiatu nowotarskiego. Do Sanktuarium Matki Bożej Ludźmierskiej przybyli też przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej i Straży Granicznej.

XXI Pielgrzymka Strażacka "Sursum Corda" zakończyła się modlitwą i złożeniem wiązanek kwiatów przy figurze Jana Pawła II w Maryjnym Ogrodzie Różańcowym. Po uroczystościach druhowie zasiedli do wspólnego stołu w domu pielgrzyma i na placu "Pod Sypką".