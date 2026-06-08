A to wszystko było możliwe za sprawą Caritas parafii św. Katarzyny w Nowym Targu. Choć pierwotny termin wydarzenia pokrzyżowała pogoda, czerwcowe słońce w pełni wynagrodziło cierpliwość uczestników. Nawet jeśli i tym razem nie brakło małych opadów deszczu.

Świętowanie rozpoczęło się od uroczystej Mszy św. Po niej uczestnicy przenieśli się na teren Parku Miejskiego. Scena od samego początku tętniła życiem. Widzowie mogli podziwiać niesamowite występy lokalnych talentów, w tym energetyczny pokaz tańca grupy ze Spytkowic pod wodzą Kingi Wójciak oraz tradycyjne podhalańskie brzmienia w wykonaniu Zespołu Góralskiego "Hyrni".

Publiczność oklaskami nagrodziła pokaz, zaprezentowany przez Nowotarski Klub Kyokushin Karate "Yokozuma", oraz popisy wokalne uczniów Szkoły Wokalnej "Beti". Najmłodsi z zaciekawieniem oglądali spektakl "Kopciuszek", przygotowany przez grupę teatralną ze Szkoły Podstawowej im. A. Suskiego w Szaflarach. Nie zabrakło też uwielbianej przez dzieci i młodzież Eksplozji Kolorów, która dwukrotnie pomalowała parkowe niebo na tęczowo. Takiej zabawy chyba jeszcze w stolicy Podhala nie było. Każdy, kto chciał, mógł też mieć pomalowaną twarz.

Organizatorzy zadbali o to, aby nikt się nie nudził. Fani gier planszowych oblegali stoisko Sklepu "6 Kostek", a młodzi fani technologii brali udział w warsztatach robotyki z RoboTeamem. Na miejscu można było również zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo - Klinika "Krystden" prowadziła bezpłatne konsultacje stomatologiczne w Strefie Zdrowego Uśmiechu, a Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu pozwoliła maluchom usiąść za kierownicą prawdziwego radiowozu. Ponadto dzieci chętnie korzystały z przejażdżek konnych z Przystanią Jeździecką "Balance" oraz wielkich gier XXL.

Wyjątkową niespodziankę przygotowano dla fanów sportu. W strefie "Hokej na żywo" pojawili się zawodnicy MMKS Podhale Nowy Targ oraz gracze I ligi hokeja. Każdy chętny mógł przymierzyć profesjonalny strój hokeisty, porozmawiać z zawodnikami, a nawet spróbować swoich sił w strzałach do bramki.

Dla dorosłych uczestników miłym zaskoczeniem była strefa urody. Każdy pełnoletni gość mógł skorzystać z konsultacji. W trakcie wydarzenia rozdawano upominki, a w loteriach można było wygrać bony na zabiegi o wartości nawet 300 zł.

O podniebienia gości zadbał niezawodny zespół Caritas. Można było go łatwo rozpoznać, wszak organizatorzy mieli na sobie koszulki z wielkim sercem i logo Dnia Dobra. Nie brakło także punktów z gastronomią oraz loterii fantowej. Zaś o oprawę muzyczną zadbał DJ Paradise Wedding Project.