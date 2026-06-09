W katedrze zgromadziło się prawie 700 osób. Byli wśród nich m.in. uczniowie z 39 szkół polskich oraz kilku szkół z terenu węgierskiej diecezji Vac, ich nauczyciele, Tibor Gerencser, konsul generalny Węgier w Krakowie, i przedstawiciele Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Mszy św. przewodniczył ks. prof. Robert Tyrała, rektor UPJPII, koncelebrowali zaś m.in. ks. prof. Jacek Urban, dziekan Kapituły Metropolitalnej na Wawelu, i ks. Paweł Baran, proboszcz parafii katedralnej. - Gromadzi nas tu postać królowej Jadwigi, ale przyszliśmy przede wszystkim, by spotkać się z Bogiem - powiedział ks. Baran. Wspomniał o wielu talentach świętej monarchini. - Nauka, formacja intelektualna była w jej przypadku połączona z pobożnością. Życzę, żeby nie zabrakło i wam elementów, które składały się na jej dzieciństwo i dorastanie. Żeby nie zabrakło tam nauki, pięknych opowieści, czasu na kulturę i rozwijanie swoich pasji i żeby w waszym planie dnia nie zabrakło także czasu na modlitwę, na spotykanie się z Panem Bogiem - zwrócił się do uczestników konkursu proboszcz wawelski.

Organizujące konkurs wraz z parafią katedralną stowarzyszenie zrzeszające szkoły, którym patronuje Jadwiga Andegaweńska, rozwija się dynamicznie od 20 lat. - Zarówno stowarzyszenie szkół jadwiżańskich, jak i konkurs wiedzy o św. Jadwidze zrodziły się w naszej szkole w podkrakowskim Wyźrale. Bywali tam przedstawiciele innych szkół, choć niewielu, bo szkoła mała. Potem do działań włączyła się Sodalicja św. Jadwigi Królowej i w 2006 r. powstało stowarzyszenie. Obecnie należy do niego prawie 200 szkół - mówi Stanisława Buczek, prezes Zarządu Rodziny Szkół św. Jadwigi Królowej.

W tym roku Konkurs Wiedzy o Złote Lilie Jadwigi Andegaweńskiej, gdzie trzeba było się wykazać wiedzą o świętej monarchini i jej epoce, odbywał się pod hasłem "Chrzest Polski - Chrzest Litwy". W jego kwietniowym finale wzięło udział 54 uczniów ze szkół podstawowych i średnich z całej Polski. Przyjechały trzyosobowe i dwuosobowe drużyny oraz indywidualni reprezentanci ze szkół w: Bełchatowie, Białymstoku, Błażowej, Chojniku, Jabłonce Kościelnej, Kolbuszowej, Krakowie, Legnicy, Lublinie, Lusinie, Naramie, Pagorzynie, Radziemicach, Szczytnikach, Tarnowie i Zdrochcu.

Rywalizacja była zaciekła. W rezultacie konkursowy bank w kategorii szkół ponadpodstawowych rozbili uczniowie z Białegostoku. Zdobyli wszystkie kolejne nagrody w swojej kategorii! Złote Lilie Jadwigi Andegaweńskiej powędrowały do drużyny z II Liceum Ogólnokształcącego im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w składzie: Natalia Maciejczuk, Michał Siedacz i Maksymilian Banachowicz, której opiekunką była prof. Aneta Krasińska, srebrne - do uczniów I LO im. Adama Mickiewicza, zaś brązowe - do drużyny IV LO im. Cypriana Kamila Norwida.

Złote Lilie w kategorii szkół podstawowych zdobyła tym razem drużyna ze Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Królowej w Pagorzynie, w składzie: Karolina Czech, Nikola Kukułka i Eryk Stygar, której opiekunką była Małgorzata Krygowska-Bigos, srebrne - uczniowie SP im. Edwarda Kleszczyńskiego w Radziemicach, brązowe zaś - Sara Zielińska z SP im. św. Jadwigi Królowej w Lusinie.

Laureaci otrzymali nagrody w katedrze. Wszyscy laureaci w kategorii szkół ponadpodstawowych otrzymali także listy intencyjne, zapewniające im indeksy Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II (za wyjątkiem muzykologii) oraz - po raz trzeci - także Uniwersytetu Rzeszowskiego, w razie podjęcia decyzji o studiach na tych uczelniach. Ponieważ różnica punktów między drużynami, które zdobyły III i IV miejsce była bardzo mała, zapewnienia o indeksach UPJPII otrzymała także trzyosobowa drużyna uczniów: Gabriela Tokarz, Sylwia Warzocha i Maksymilian Piątek. z Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939 r. w Kolbuszowej w województwie podkarpackim, której opiekunką była prof. Barbara Górka-Starzec.

Laureaci konkursu pojadą latem w nagrodę do Gniezna i innych historycznych miast Wielkopolski. - Łączy nas miłość do tego niezwykłego króla, jakim była Jadwiga - podsumował ksiądz rektor Tyrała.

Przedstawicielką Uniwersytetu Rzeszowskiego, jednego z patronów konkursu i uczelni noszącej imię świętej monarchini, była dr Małgorzata Kutrzeba, historyk, opiekująca się od lat biorącymi udział w konkursie drużynami ze szkół w Błażowej w województwie podkarpackim. - Drużyny z naszego liceum zdobyły cztery razy Złote Lilie Jadwigi Andegaweńskiej i dwa razy srebrne. Drużyna ze szkoły podstawowej zaś zdobyła niegdyś Złote Lilie w swojej kategorii - mówi M. Kutrzeba.

Trzeci raz z rzędu w konkursie brali udział przedstawiciele Szkoły Podstawowej w Wólce Podleśnej koło Rzeszowa. - Ten rok jest dla nas wyjątkowy, bo odnieśliśmy sukcesy w konkursie plastycznym. Kilka prac naszych uczniów zostało nagrodzonych pierwszymi miejscami, były też wyróżnienia - mówi nauczycielka Gabriela Wardęga.

Po raz pierwszy w konkursie wzięła z kolei udział drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 401 im. Jadwigi Andegaweńskiej w Warszawie (dzielnica Praga-Południe). - O konkursie dowiedzieliśmy się ze strony internetowej Stowarzyszenia Rodziny św. Jadwigi Królowej, do którego zapisaliśmy się we wrześniu ub. roku - mówi Joanna Terlecka, wychowawca świetlicowy.

Ze szczególnym przesłaniem i wotum przyjechali nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Królowej w Mysłowicach. Dziękowali świętej monarchini za nową siedzibę szkoły. Byli z nimi ks. Andrzej Hoinkis, proboszcz parafii Podwyższenia Krzyża w Żorach-Roju, który będąc dziekanem dekanatu mysłowickiego, przyczynił się do wzniesienia nowoczesnego gmachu szkolnego, oraz wiceprezydent Mysłowic Mateusz Targoś. Mysłowiczanie złożyli w katedrze jako wotum bursztynowe serce ze złotym monogramem królowej Jadwigi.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy uroczystości oddali hołd relikwiom św. Jadwigi Królowej. Następnie przeszli do ogrodów Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej na Podzamczu. Tutaj wręczono nagrody IV Międzynarodowego Konkursu Plastycznego, odbywającego się w tym roku pod hasłem "Jadwiga Andegaweńska - król Polski, Laszlo - król Węgier". Dyplomy i nagrody książkowe otrzymali także wszyscy uczestnicy konkursu wiedzy.