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Kraków. Będą śpiewać pięknie

 
Przesłuchania konkursowe w kategorii muzyki sakralnej, będą się odbywały jak zawsze w kościele Świętych Piotra i Pawła przy ul. Grodzkiej.

11 czerwca rozpocznie się 15. edycja Krakowskiego Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego "Cracovia Cantans". Festiwal potrwa do niedzieli 14 czerwca. Tego dnia odbędzie się również finał Światowych Mistrzostw Chóralnych.

Bogdan Gancarz Bogdan Gancarz

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9 czerwca 2026 GOSC.PL

dodane 9 czerwca 2026

Jest to największa polska impreza chóralna o charakterze międzynarodowym, odbywająca się pod patronatem „Gościa Krakowskiego”. W trakcie tegorocznego festiwalu będą się odbywały koncerty organizowane w świątyniach i wnętrzach świeckich oraz przesłuchania konkursowe w kilku kategoriach. Występy będzie oceniało międzynarodowe jury. W tym roku w festiwalu wezmą udział chóry z Polski oraz Austrii, Czech, Danii, Estonii, Hiszpanii, Litwy, Łotwy, Norwegii, Singapuru, Słowenii, Szwecji i Tajwanu.

W tym roku w trakcie trwania festiwalu odbędzie się jeszcze inna ciekawa impreza. – Będzie to finał Światowych Mistrzostw Chóralnych. To coroczny konkurs chóralny, w którym biorą udział zwycięzcy czterech światowych konkursów chóralnych o wyjątkowym poziomie artystycznym. Powstały w 2017 roku z inicjatywy Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego "Cracovia Cantans" w Krakowie, Międzynarodowego Konkursu Chóralnego w japońskim Tokio, Międzynarodowego Konkursu Chóralnego w Tajpej na Tajwanie oraz Międzynarodowego

Konkursu Chóralnego we włoskim Rimini.W Krakowie w niedzielę 14 czerwca będę konkurować ze sobą chóry z Filipin, Japonii, Stanów Zjednoczonych i Tajwanu  które w roku 2025 zdobyły nagrody Grand Prix w Tokio, Taipei, Rimini i Krakowie – mówi Maciej Przerwa, dyrektor artystyczny Festiwalu Cracovia Cantans.

Festiwal  rozpocznie się we czwartek  11 czerwca o godz. 19 w kościele św. Katarzyny Aleksandryjskiej (ul. Augustiańska 7) koncertem "Światło i śpiew". 12 czerwca z kolei będą się odbywały koncerty: o godz. 18.45  w kościele Świętych Piotra i Pawła (ul. Grodzka 52A), o godz. 19 w kościele św. Katarzyny Aleksandryjskiej (ul. Augustiańska 7) "Światło i śpiew" i o godz. 19.30 w kościele Przemienienia Pańskiego (ul. Pijarska 2).

W piątek 12 czerwca w godz. 14.30-16.30 w kościele Świętych Piotra i Pawła będą się odbywały przesłuchania konkursowe w kategorii muzyki sakralnej. W godz. 18-19 z kolei w Szkole Muzycznej im. M. Karłowicza (os. Centrum E2) będą się odbywały przesłuchania w kategorii chórów seniorów i chórów kameralnych.

W sobotę 13 czerwca w Szkole Muzycznej im. M. Karłowicza (os. Centrum E2) w godz. 10-12.30, 14.30-16.45, 18-19.30 będą się odbywały przesłuchania w kategoriach chórów: mieszanych, męskich, żeńskich, dziecięcych oraz muzyki popularnej i ludowej. Tego dnia odbędą się również koncerty: o godz. 18. 45 "Śpiewanie o zmierzchu" w kościele Świętych Piotra i Pawła (ul. Grodzka 52A), o godz. 19 "Światło i śpiew" w kościele św. Katarzyny Aleksandryjskiej (ul. Augustiańska 7) i o godz. 19.30 w kościele Przemienienia Pańskiego (ul. Pijarska 2).

Festiwal zakończy się w niedzielę 14 czerwca. Koncert galowy z wręczeniem nagród rozpocznie się o godz. 15 w sali Filharmonii Krakowskiej (ul. Zwierzyniecka 1). O godz. 12 w kościele Nawiedzenia NMP (ul. Karmelicka 19) rozpocznie się Msza św., podczas której będzie śpiewał chór męski z norweskiego Bergen.

W niedzielę również odbędzie się  w sali Filharmonii Krakowskiej finał Światowych Mistrzostw Chóralnych. Od godz. 11 do 13 będą się tam odbywały przesłuchania konkursowe, o godz. 18 zaś rozpocznie się koncert finalistów. Wstęp na te obydwa występy jest biletowany.

Wstęp na wszystkie koncerty Festiwalu Cracovia Cantans (za wyjątkiem galowego, z wręczaniem nagród, który odbędzie się bez udziału publiczności) oraz na przesłuchania koncertowe jest bezpłatny. Na stronie www.cracoviacantans.com dostępny jest szczegółowy program tego wydarzenia. Można tam również znaleźć informacje o biletach na Światowe Mistrzostwa Chóralne.

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