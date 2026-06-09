Kraków. Będą śpiewać pięknie

Jest to największa polska impreza chóralna o charakterze międzynarodowym, odbywająca się pod patronatem „Gościa Krakowskiego”. W trakcie tegorocznego festiwalu będą się odbywały koncerty organizowane w świątyniach i wnętrzach świeckich oraz przesłuchania konkursowe w kilku kategoriach. Występy będzie oceniało międzynarodowe jury. W tym roku w festiwalu wezmą udział chóry z Polski oraz Austrii, Czech, Danii, Estonii, Hiszpanii, Litwy, Łotwy, Norwegii, Singapuru, Słowenii, Szwecji i Tajwanu.

W tym roku w trakcie trwania festiwalu odbędzie się jeszcze inna ciekawa impreza. – Będzie to finał Światowych Mistrzostw Chóralnych. To coroczny konkurs chóralny, w którym biorą udział zwycięzcy czterech światowych konkursów chóralnych o wyjątkowym poziomie artystycznym. Powstały w 2017 roku z inicjatywy Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego "Cracovia Cantans" w Krakowie, Międzynarodowego Konkursu Chóralnego w japońskim Tokio, Międzynarodowego Konkursu Chóralnego w Tajpej na Tajwanie oraz Międzynarodowego

Konkursu Chóralnego we włoskim Rimini.W Krakowie w niedzielę 14 czerwca będę konkurować ze sobą chóry z Filipin, Japonii, Stanów Zjednoczonych i Tajwanu które w roku 2025 zdobyły nagrody Grand Prix w Tokio, Taipei, Rimini i Krakowie – mówi Maciej Przerwa, dyrektor artystyczny Festiwalu Cracovia Cantans.

Festiwal rozpocznie się we czwartek 11 czerwca o godz. 19 w kościele św. Katarzyny Aleksandryjskiej (ul. Augustiańska 7) koncertem "Światło i śpiew". 12 czerwca z kolei będą się odbywały koncerty: o godz. 18.45 w kościele Świętych Piotra i Pawła (ul. Grodzka 52A), o godz. 19 w kościele św. Katarzyny Aleksandryjskiej (ul. Augustiańska 7) "Światło i śpiew" i o godz. 19.30 w kościele Przemienienia Pańskiego (ul. Pijarska 2).

W piątek 12 czerwca w godz. 14.30-16.30 w kościele Świętych Piotra i Pawła będą się odbywały przesłuchania konkursowe w kategorii muzyki sakralnej. W godz. 18-19 z kolei w Szkole Muzycznej im. M. Karłowicza (os. Centrum E2) będą się odbywały przesłuchania w kategorii chórów seniorów i chórów kameralnych.

W sobotę 13 czerwca w Szkole Muzycznej im. M. Karłowicza (os. Centrum E2) w godz. 10-12.30, 14.30-16.45, 18-19.30 będą się odbywały przesłuchania w kategoriach chórów: mieszanych, męskich, żeńskich, dziecięcych oraz muzyki popularnej i ludowej. Tego dnia odbędą się również koncerty: o godz. 18. 45 "Śpiewanie o zmierzchu" w kościele Świętych Piotra i Pawła (ul. Grodzka 52A), o godz. 19 "Światło i śpiew" w kościele św. Katarzyny Aleksandryjskiej (ul. Augustiańska 7) i o godz. 19.30 w kościele Przemienienia Pańskiego (ul. Pijarska 2).

Festiwal zakończy się w niedzielę 14 czerwca. Koncert galowy z wręczeniem nagród rozpocznie się o godz. 15 w sali Filharmonii Krakowskiej (ul. Zwierzyniecka 1). O godz. 12 w kościele Nawiedzenia NMP (ul. Karmelicka 19) rozpocznie się Msza św., podczas której będzie śpiewał chór męski z norweskiego Bergen.

W niedzielę również odbędzie się w sali Filharmonii Krakowskiej finał Światowych Mistrzostw Chóralnych. Od godz. 11 do 13 będą się tam odbywały przesłuchania konkursowe, o godz. 18 zaś rozpocznie się koncert finalistów. Wstęp na te obydwa występy jest biletowany.

Wstęp na wszystkie koncerty Festiwalu Cracovia Cantans (za wyjątkiem galowego, z wręczaniem nagród, który odbędzie się bez udziału publiczności) oraz na przesłuchania koncertowe jest bezpłatny. Na stronie www.cracoviacantans.com dostępny jest szczegółowy program tego wydarzenia. Można tam również znaleźć informacje o biletach na Światowe Mistrzostwa Chóralne.