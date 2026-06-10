Hejt jest niczym gwóźdź wbijany w serce...

Monika Łącka: Waszym marzeniem jest wypromowanie mody na empatię. We współczesnym świecie to jest realne? Z komentarzy na różnych portalach wylewa się przecież morze nienawiści, ciosy wymieniają też politycy, celebryci, a w dodatku wszyscy uważają, że wszystko im wolno i nikt nie bierze odpowiedzialności za wypowiadane słowo...

Hubert Pietrus: Wierzymy, że to jest możliwe, mimo iż najbardziej dyskryminowaną rzeczą w tym współczesnym świecie jest obecnie - naszym zdaniem - dobro. Zło próbuje nas zdominować i problem polega na tym, że my, dorośli, często jesteśmy w tym temacie hipokrytami. Dlaczego? Ponieważ słysząc hejt i obserwując agresję, nie mówimy "stop" i nie próbujemy przeciwdziałać tym zjawiskom, ale nawet jeszcze bardziej podkręcamy spiralę zła. Jak? W najprostszy sposób - reagując hejtem na hejt, agresją na agresję. Czytając te słowa, zastanówmy się więc, ile razy, widząc komentarz (np. w mediach społecznościowych), który kogoś atakuje, zareagowaliśmy odpisując atakującemu, że tak nie wolno? Zazwyczaj wolimy tego nie robić, by hejt nie spadł też na nas. I to jest jeden z powodów, dla których powtarzamy: "HejTy, Reaguj!".

To hasło towarzyszące kampanii, którą - jako Fundacja #DobryHasztag - wymyśliliście, i o której jest coraz głośniej w całej Polsce. W wielkich lekcjach empatii wzięło już udział prawie 25 tys. młodych osób, a zaczęło się niewinnie - od lekcji wychowawczej dla uczniów jednego z krakowskich liceów.

Krzysztof Myszkowski: Tak naprawdę zaczęło się od rozmowy z moją córką, która przyszła z telefonem w ręce i pokazała, co tam ogląda. To była wiosna 2022 r. i to były filmiki pokazujące wszystko to, co działo się w Ukrainie zaraz na początku inwazji Rosji na ten kraj. Córka była wtedy w IV klasie szkoły podstawowej i ta sytuacja mną wstrząsnęła, bo zobaczyłem w jej oczach przerażenie. Zapytała, co tam się dzieje, a do mnie dotarło, że dzieci w swoich telefonach, które sami im daliśmy (!), mają dostęp do wszystkiego, co i my oglądamy, i że w większości są to rzeczy, których oglądać nie powinny. Zacząłem się zastanawiać, co można zrobić z tym problemem, bo już wtedy miałem pewność, że on będzie eskalował, i że nasze dzieci są narażone nie tylko na takie filmy, jak wojna, ale i na wiele innych rzeczy, które mają wpływ na ich rozwijającą się psychikę. Na emocje, którymi niekoniecznie dzielą się z dorosłymi, i z którymi nie zawsze sobie radzą. A jeśli sobie nie radzą, to jesteśmy już o krok od dramatu. Zanim zaś odbyła się lekcja empatii w liceum, minęło jeszcze trochę czasu...

W kontrze do tych złych treści postanowiliście stworzyć cykl filmów promujących dobre treści i uczących nas empatii. Nie da się ukryć, że one przyciągają i zaskakują - w mrocznej nieco scenerii, głosem, który przyciąga uwagę, i ciepłym uśmiechem działasz na oglądających niczym magnes. Mówiąc o dziecku, które toczy walkę z demonami i szuka powodów, by iść dalej, o depresji, która nie jest powodem do wstydu, czy o tym, by się nie poddawać, trafiasz do wyobraźni i dzieci i dorosłych.

H.P.: Pierwszy taki film powstał dopiero 1,5 roku po tym, jak się poznaliśmy z Krzyśkiem. On miał konkretny pomysł na działanie, a ja, będąc nauczycielem w szkole średniej, nie od razu chciałem się zgodzić, by filmy z moim udziałem były publikowane na TikToku. Wizerunek nauczyciela nie do końca pasował mi do platformy pełnej treści, które często przynoszą więcej szkody niż pożytku. W końcu się zgodziłem i okazało się, że pierwszy film stał się viralem - w ekspresowym tempie zdobył ponad 1,2 mln wyświetleń. Oglądali go nie tylko młodzi, ale też rodzice. Zrozumieliśmy, że ten projekt ma sens i trzeba go kontynuować.

K.M.: Wiedziałem, że albo Hubert, albo nikt - ze swoją budzącą respekt posturą oraz z ciepłem bijącym ze spojrzenia był idealnym kandydatem do nagrywania takich pozytywnych filmików. Z kolei dyrektor liceum, do którego chodził wtedy mój syn, słysząc o naszym projekcie, z którym chcieliśmy dotrzeć do młodych ludzi, zaufał nam w ciemno. Efekty pierwszej lekcji empatii, przygotowanej we współpracy z psychologiem, w której uczestniczyli uczniowie, przerosły jego oczekiwania. Było jasne, że nie jesteśmy w stanie chodzić od szkoły do szkoły, by mówić o zagrożeniach czyhających w wirtualnym świecie - także tych, które dla jednego są tylko niewinnym żartem, a dla drugiego mogą być powodem, by targnąć się na swoje życie. Chcąc iść w głąb problemu, musieliśmy stworzyć wydarzenie w skali mega, w którym jednocześnie może wziąć udział kilka tysięcy (albo i więcej) osób. Kolejne lekcje, już na coraz większą skalę, zostały zorganizowane w Mielcu (dla 1300 uczniów), Częstochowie (3500 uczniów) i Olsztynie (4000 uczniów zebranych w Hali "Urania") i stały się przedsmakiem tego, co wydarzyło się na krakowskiej Tauron Arenie, gdzie aż 8000 młodych ludzi jednym głosem sprzeciwiło się hejtowi. Potem była jeszcze lekcja empatii we Wrocławiu (6000 uczniów w Hali Stulecia), a ostatnio - w połowie maja - w Bochni (2000 uczniów). Teraz trwają intensywne przygotowania do lekcji w Lublinie (odbędzie się ona 16 czerwca) i w Toruniu.

Podczas lekcji empatii nie ma mocnych na to, co dzieje się na scenie. Słychać ostry hejt, potem z twarzy spadają maski, widać silne emocje, widać łzy. Młodzi potrzebują takiego przekazu, który trafia prosto w serce i przestawia myślenie.

H.P.: Liczby nie kłamią: aż 80 proc. młodych jest świadkami hejtu, 60 proc. nastolatków przyznaje, że hejtuje w sieci, a 35 proc. z nich ponosi emocjonalne koszty hejtu (chodzi m.in. o lęk, wycofanie, obniżone poczucie własnej wartości). Skala jednej z najpoważniejszych chorób cywilizacyjnych XXI w. przeraża i dlatego nie możemy przejść obok tego zjawiska obojętnie. Dobrze więc, że nawet osoby znane i powszechnie lubiane zaczynają głośno mówić o tym, że i one doświadczają hejtu, i że skutki tego bywają straszne. Niektóre z tych osób zapraszamy na nasze lekcje, jednak uczestnicząca w nich młodzież nie od razu wie, kto jest kim.

K.M.: Poznaliśmy już zbyt wiele tragicznych historii, a ich wspólnym mianownikiem zawsze była cisza. Cisza, w której młody człowiek nie mówił o tym, co przeżywa, i gdy nawet jego najbliżsi myśleli, że wszystko jest w porządku. Nie było w porządku - okazywało się na przykład, że młody człowiek wstydził się przyznać, iż na myśl o pójściu do szkoły czuje paniczny strach, bo wie, że koledzy znów będą dręczyć, i że nikt nie zareaguje. Mając już taką wiedzę, marzymy, by już nie trzeba było organizować żadnego marszu milczenia po samobójczej śmierci dziecka (mniejszego lub większego), skrzywdzonego przez inne dziecko. Marzymy, by słowo "hejt" zostało wymazane z naszej rzeczywistości i żeby zapanowała moda na empatię. Szanse na to są, bo widzimy, że podczas lekcji empatii coś w młodzieży pęka, zmienia się ich optyka. I trudno się dziwić, gdy widzą, że osobą, która chwilę wcześniej - jeszcze z maską na twarzy - wysłuchała hejtu płynącego w swoją stronę, był ktoś ogólnie znany, a nawet lubiany. I że ten hejt był prawdziwy, zaczerpnięty np. z mediów społecznościowych tej osoby.

- To od nas, dorosłych, zależy, czy damy dzieciom ciekawe pomysły na spędzanie czasu i czy oderwiemy je od ekranów - przekonują Hubert (z lewej) i Krzysiek. Monika Łącka /Foto Gość

Źródłem hejtu i powodem wielu nieszczęść jest smartfon przyklejony wręcz do ręki dziecka. Problem w tym, że jest już za późno, by telefon odbierać. Macie więc inny pomysł, co można zrobić, by telefon nie wypełniał całej doby dziecka?

H.P.: Jestem tatą trójki dzieci i mamy w domu wprowadzone zasady tzw. higieny cyfrowej - dzieci dostają telefon na określony czas i to jest coś, czego trzeba pilnować. Oboje z Krzyśkiem staramy się też dawać naszym dzieciom alternatywę, czyli pokazujemy im, jak ciekawie spędzać czas i staramy się spędzać ten czas razem z nimi. Niedawno pewien psycholog powiedział mi coś, co niestety możemy zaobserwować w otaczającej nas rzeczywistości: "Zobacz, ile czasu spędzamy z pochyloną głową". W domu, w autobusie, jedząc posiłek, a nawet rozmawiając z drugą osobą! Głowa jest pochylona, bo szuka telefonu, który na przykład leży obok talerza.

Cztery lata temu byliście jednymi z pierwszych osób mówiących tak dużo o problemie hejtu i samobójstw wśród młodych. Dziś powinniście mieć już wokół siebie sztab ludzi chcących wspierać #DobryHasztag i włączać się w organizację lekcji empatii.

K.M.: Powinniśmy, ale nie mamy. Może wynika to z tego, że wiele osób myśli, iż skoro wymyśliliśmy lekcje empatii, to pewnie mamy niekończące się pieniądze na ten cel albo że to wszystko jest za darmo. Nie jest. Potrzebujemy wsparcia, bo chcemy działać dalej, ale łatwo nie jest. Pojawiamy się na różnych konferencjach, eventach, w miejscach, gdzie możemy powiedzieć o idei lekcji empatii oraz o celach Dobrego Hasztagu, ale to wciąż za mało. Zapraszamy więc do wspólnego działania wszystkich, którzy chcą zainwestować w dobrą przyszłość młodego pokolenia. Marzy nam się współpraca z archidiecezją krakowską, a zwłaszcza z duszpasterstwem dzieci i młodzieży, bo razem na pewno zrobilibyśmy dużo dobrego. Przecież to, o czym mówimy, opiera się na wartościach chrześcijańskich oraz na Dekalogu, który przestał być dla młodych drogowskazem. Trzeba to zmienić - wszak odpowiedzią na hejt jest ósme przykazanie ("Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu"). A jeśli ktoś kogoś skrzywdził, to słowo "przepraszam" jest dopiero pierwszym krokiem w naprawianiu krzywdy. Drugim jest zadośćuczynienie. Dopiero widząc wyrządzoną krzywdę, można dostrzec, że hejt jest niczym gwóźdź wbijany w deskę. Powoduje rany w sercu i duszy, a potem gwoździa nie da się wyjąć tak, by nie pozostał po nim żaden ślad.

Szczegółowe informacje o Fundacji #DobryHasztag oraz o akcji "HejTy, reaguj!? można znaleźć na www.dobryhasztag.pl.