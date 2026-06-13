Pierwszym punktem XIV Pielgrzymki Amazonek z Małopolski do Ludźmierza była Msza św. w tamtejszej bazylice mniejszej. Liturgii przewodniczył ks. Wojciech Galica. - Bierzecie na swoje ramiona krzyż choroby, ale u Uśmiechniętej Pani obmywacie swoje rany, cierpienia. Waszą rolą jest niesienie pomocy kolejnym kobietom, które zmagają się z różnymi niedyspozycjami. Czas pielgrzymkowy jest też czasem dziękczynienia za waszą posługę, ofiarność wobec drugiego człowieka - mówił ks. Galica.

Po uroczystej Mszy św. Amazonki przeszły do Maryjnego Ogrodu Różańcowego i tam przy figurze św. Jana Pawła II modliły się w intencji wszystkich pań, ich rodzin i tych, którzy wciąż zmagają się z chorobą. Głos zabrała Krystyna Iskrzycka, prezes Stowarzyszenia Podhalańskie Amazonki, które od początku zajmuje się organizacją pielgrzymki. - Tutaj są dla nas ważne sprawy duchowe i bardzo dobrze. Dziękujemy z całego serca za posługę sióstr, kapłanów pracujących w Ludźmierzu, że zawsze nas tak pięknie podejmują. Jednak pielgrzymka to także okazja, byśmy pamiętali o profilaktyce, byśmy namawiali do niej innych. Od zawsze powtarzamy hasło: "badajmy się i kochajmy się” - mówiła Krystyna Iskrzycka.

Z paniami spotkała się Grażyna Tylka, radna powiatu nowotarskiego. Odczytała list od starosty nowotarskiego Tomasza Hamerskiego. "Wasza działalność jest wyrazem niezwykłej siły, empatii i wrażliwości. Dzięki Wam wiele kobiet nie czuje się samotnych w trudnych chwilach, odnajduje wsparcie, zrozumienie i wiarę w to, że nawet najtrudniejsze doświadczenia można pokonać. Jesteście nie tylko ambasadorkami profilaktyki zdrowotnej, ale także przykładem tego, jak wielką wartość ma wzajemna życzliwość, solidarność i gotowość do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi” - napisał Tomasz Hamerski.

Starosta nowotarski podziękował Amazonkom za wszystko, co robią dla lokalnej społeczności. "Życzę Wam nieustającej siły, zdrowia, satysfakcji oraz poczucia dumy z misji, którą z tak wielkim oddaniem realizujecie każdego dnia" - dodał samorządowiec.

Do Ludźmierza przyjechały Amazonki z całej Małopolski, m.in. z Nowego Sącza, Tarnowa, Brzeszcz, Oświęcimia i Podhala, Spisza oraz Orawy.

Pielgrzymka Amazonek zakończyła się wspólnym posiłkiem wszystkich pań w jednej z nowotarskich restauracji. Była też okazja do niekończących rozmów, m.in. dotyczących podejmowanych akcji profilaktycznych, np. w szkołach średnich na terenie Podhala.