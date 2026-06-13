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krakow.gosc.pl Wiadomości z archidiecezji krakowskiej Krzeczów. Modlitwa w intencji ofiar i sprawców wypadków

Krzeczów. Modlitwa w intencji ofiar i sprawców wypadków przejdź do galerii

Przy krzyżu na Zakopiance  
W spotkaniu uczestniczyli m.in. strażacy z OSP Krzeczów i tamtejsza Młodzieżowa Drużyna Strażacka. Jan Głąbiński /Foto Gość

Pod hasłem "Przekażmy sobie znak pokoju" odbyło się w sobotę 13 czerwca spotkanie i modlitwa w intencji ofiar oraz sprawców wypadków. Wydarzenie miało miejsce przy wielkim krzyżu w Krzeczowie, niedaleko tunelu w Skomielnej Białej. Wielometrowy postument góruje nad Zakopianką, stoi dokładnie w środku archidiecezji krakowskiej.

Jan Głąbiński

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13 czerwca 2026 GOSC.PL

dodane 13 czerwca 2026
aktualizacja 13 czerwca 2026

Spotkanie prowadził Piotr Leńczowski, członek Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, prezes Zarządu Stowarzyszenia Nauczycieli Kształcących Kierowców oraz ks. dr Albert Wołkiewicz, ratownik, były proboszcz parafii w Krzeczowie i inicjator wydarzenia, które odbywa się od trzech lat. Wszystkich zgromadzonych pozdrowił obecny proboszcz w Krzeczowie ks. dr Robert Pochopień. - Cieszę się z tego, że ta inicjatywa jest kontynuowana. Tak bardzo potrzeba nam roztropności, spokoju, rozwagi - mówił kapłan.

Jak zawsze, w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej. - Przez ostatnie lata dwie trzecie naszych wyjazdów, to nie są te związane z pożarami, a ze zdarzeniami drogowymi właśnie. Bywa często tak, że towarzyszymy poszkodowanymi w ostatnich chwilach ich życia. Dlatego tak bardzo ważna jest prewencja, mówienie o skutkach wypadków - mówił bryg. Piotr Marchewka, zastępca komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach.

Głos zabrał także Jan Śmiałek, przewodniczący Rady Gminy Lubień. - Bezpieczeństwo w naszej gminie znacznie się poprawiło, dzięki nowej Zakopiance, ale wciąż są na tym trakcie miejsca, w których giną ludzie. Wiele emocji budzą zachowania motocyklistów na tak zwanych patelniach w Chabówce. Miesiąc temu doszło tam do śmiertelnego wypadku - zauważył Jan Śmiałek. Przy krzyżu w Krzeczowie obecni byli także przedstawiciele krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i jeden z inżynierów nadzorujący w przeszłości budowę nowej Zakopianki.

Piotr Leńczowski, emerytowany policjant, wspominał jeden ze swoich wyjazdów do wypadków. - Doszło do zderzenia czołowego fiata punto z audi. Kierowca audi rozmawiał przez zestaw głośnomówiący, dowiedział się, że akurat z jego mamą coś złego się dzieje, chciał do niej dojechać jak najszybciej. Próbował wyprzedzić samochody przed nim, nie zachowując należytej ostrożności. Niestety, doszło do zderzenia z drugim samochodem. Uderzenie było tak duże, że osoby jadące w punto zostały zakleszczone. Okazało się, że matka trzymała w pozycji embrionalnej swojego syna, który umierał. Żaden z nich nie mógł się ruszyć - opowiadał łamiącym się głosem Piotr Leńczowski. - Sprawca wypadku postanowił kilka lat później pojechać do tej matki, przeprosić ją. Drzwi w domu otworzyła mu córka. Opowiedziała, że kobieta wpadła w tak wielką depresję po stracie syna, że zmarła dwa tygodnie od jego śmierci - dodał Piotr Leńczowski.

W spotkaniu w Krzeczowie uczestniczyli motocykliści z kilku grup, przybyli strażacy z OSP Lubień i OSP Krzeczów, także ich Młodzieżowa Drużyna Strażacka, obecni byli mieszkańcy Krzeczowa i okolicznych miejscowości. Zagrała kapela "Ślebodni”. Na zakończenie w niebo wypuszczono gołębie, a jeden z muzyków zagrał utwór na trąbce. Zaś strażacy w swoich wozach włączyli syreny.

Idea spotkań ku pamięci ofiar wypadków drogowych na Zakopiance powstała w listopadzie 2023 roku w związku z obchodami Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych. - Trauma po wypadku dotyka nie tylko rodziny ofiar, ale także sprawców, którzy często w niezamierzony sposób znaleźli się w sytuacji krytycznej. Hasłem naszych spotkań są słowa: "Przekażcie sobie znak pokoju" - przypomina ks. dr Albert Wołkiewicz. Przy krzyżu odbywają się też w listopadzie spotkania zaduszkowe, kiedy czytane są imiona i nazwiska osób, które zginęły w wypadkach drogowych na Zakopiance i innych traktach komunikacyjnych.

Spotkanie przy krzyżu w Krzeczowie zakończyła polowa Msza św. Przed Eucharystią organizatorzy modlili się i złożyli wiązanki kwiatów przy obelisku w Krzeczowie, przy starej Zakopiance, gdzie jest pomnik ofiar wypadku z 1994 r., w którym zginęło czworo polskich parlamentarzystów oraz pracownik Kancelarii Sejmu. Dwa lata po tym wydarzeniu, czyli w 1996 r. ówczesny prezydent Polski Aleksander Kwaśniewski uhonorował ofiary wypadku Krzyżami Oficerskimi Orderu Odrodzenia Polski.

Krzyż w Krzeczowie został postawiony jako upamiętnienie 100. urodzin Karola Wojtyły - św. Jana Pawła II. Pomysłodawcą budowy był ks. Antoni Płaczek, emerytowany proboszcz parafii św. Wojciecha w Krzeczowie, który uczestniczył w tegorocznym spotkaniu. Krzyż mierzy 27 metrów, z czego 24 góruje nad ziemią. Uroczyście poświęcił go 7 czerwca 2022 r. abp Marek Jędraszewski, ówczesny metropolita krakowski.

Krzyż w Krzeczowie znajduje się w geograficznym środku archidiecezji krakowskiej i w połowie drogi pomiędzy krzyżem św. Jadwigi na Wawelu, a krzyżem na Giewoncie. Góruje zarówno nad starą, jak i nad nową zakopianką. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego nadał temu miejscu tytuł "Turystycznego Skarbu Małopolski”.

Krzyż wznosi się na górze sięgającej blisko 650 m n.p.m. Postument jest oświetlony w nocy i doskonale widoczny dla podróżujących po zakopiance, zarówno w stronę Krakowa jak i Zakopanego.

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Przy krzyżu na Zakopiance

GOSC.PL DODANE 13.06.2026 AKTUALIZACJA 13.06.2026

Przy krzyżu na Zakopiance

​Przy krzyżu nad Zakopianką w Krzeczowie w sobotę 13 czerwca odbyło się spotkanie modlitewne w intencji ofiar i sprawców wypadków.  
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