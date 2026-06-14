Prenumerata z

Krakowski

Najnowsze Wydania

krakow.gosc.pl Wiadomości z archidiecezji krakowskiej Nowy Targ. Zielony wieczernik i trochę deszczu

Nowy Targ. Zielony wieczernik i trochę deszczu przejdź do galerii

Jezus w ogrodzie  
Ks. proboszcz Zbigniew Płachta podziękował za przygotowanie i uczestnictwo w spotkaniu. Jan Głąbiński /Foto Gość

Pod hasłem "Czemu to wzywacie Mnie: Panie, Panie!, a nie czynicie tego, co mówię?" mieszkańcy Podhala uczestniczyli w sobotę 13 czerwca w ogrodach parafii św. Katarzyny w Nowym Targu w spotkaniu modlitewnym, które jest kontynuacją akcji „Jezus na Lodowisku”.

Jan Głąbiński

|

14 czerwca 2026 GOSC.PL

dodane 14 czerwca 2026

Wydarzenie przyciągnęło wiernych, którzy pragnęli wspólnie trwać na modlitwie wraz z Maryją. Jak zawsze - na czas trwania spotkania - górale z Ludźmierza przywieźli do Nowego Targu kopię figurę Królowej Podhala. Wierni u boku Uśmiechniętej Pani odmówili Koronkę do Bożego Miłosierdzia.

Głównym punktem rozważań były dwie konferencje, które wygłosił ks. dr Leszek Harasz. Duchowny w swoich słowach zachęcał do refleksji nad autentycznością wiary i realizowaniem nauki Chrystusa w codziennym życiu. Pomiędzy naukami uczestnicy mieli czas na krótką przerwę i osobiste rozmowy.

Z racji warunków atmosferycznych, wieczorna uroczysta Msza święta na zakończenie została odprawiona w świątyni. Po Eucharystii miała miejsce wieczorna adoracja i uwielbienie Pana Jezusa, podczas której modlono się o wylanie Ducha Świętego oraz potrzebne łaski dla wszystkich zgromadzonych. To właśnie wspólnota Odnowy w Duchu Świętym przy parafii św. Katarzyny w Nowym Targu była głównym organizatorem tegorocznego spotkania modlitewnego. Wszystkim za trud organizacyjny i uczestnictwo podziękował ks. Zbigniew Płachta, proboszcz parafii św. Katarzyny.

Na czas trwania spotkania w ogrodach plebańskich zawisł wielki baner z wizerunkiem Chrystusa. Coroczne spotkania są nawiązaniem do akcji "Jezus na lodowisku". Miejska Hala Lodowa mieści się tuż obok kościoła św. Katarzyny w Nowym Targu.

« 1 »
Jezus w ogrodzie

Foto Gość DODANE 14.06.2026

Jezus w ogrodzie

W ogrodach parafialnych we wspólnocie św. Katarzyny w Nowym Targu w sobotę 13 czerwca odbyło się spotkanie modlitewne, które jest kontynuacją spotkań pod hasłem "Jezus na lodowisku".  
TAGI:

Polecane w subskrypcji

  • IGM
  • Gość Niedzielny
  • Mały Gość
  • Historia Kościoła
  • Gość Extra
  • Wiara
  • KSJ
  • Foto Gość
  • Fundacja Gość Niedzieleny
WERSJA MOBILNA

Copyright © Instytut Gość Media.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgłoś błąd

 