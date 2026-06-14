Wydarzenie przyciągnęło wiernych, którzy pragnęli wspólnie trwać na modlitwie wraz z Maryją. Jak zawsze - na czas trwania spotkania - górale z Ludźmierza przywieźli do Nowego Targu kopię figurę Królowej Podhala. Wierni u boku Uśmiechniętej Pani odmówili Koronkę do Bożego Miłosierdzia.

Głównym punktem rozważań były dwie konferencje, które wygłosił ks. dr Leszek Harasz. Duchowny w swoich słowach zachęcał do refleksji nad autentycznością wiary i realizowaniem nauki Chrystusa w codziennym życiu. Pomiędzy naukami uczestnicy mieli czas na krótką przerwę i osobiste rozmowy.

Z racji warunków atmosferycznych, wieczorna uroczysta Msza święta na zakończenie została odprawiona w świątyni. Po Eucharystii miała miejsce wieczorna adoracja i uwielbienie Pana Jezusa, podczas której modlono się o wylanie Ducha Świętego oraz potrzebne łaski dla wszystkich zgromadzonych. To właśnie wspólnota Odnowy w Duchu Świętym przy parafii św. Katarzyny w Nowym Targu była głównym organizatorem tegorocznego spotkania modlitewnego. Wszystkim za trud organizacyjny i uczestnictwo podziękował ks. Zbigniew Płachta, proboszcz parafii św. Katarzyny.

Na czas trwania spotkania w ogrodach plebańskich zawisł wielki baner z wizerunkiem Chrystusa. Coroczne spotkania są nawiązaniem do akcji "Jezus na lodowisku". Miejska Hala Lodowa mieści się tuż obok kościoła św. Katarzyny w Nowym Targu.