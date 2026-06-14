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krakow.gosc.pl Wiadomości z archidiecezji krakowskiej Nowy Targ. Jan Kanty Pawluśkiewicz w Alei Gwiazd

Nowy Targ. Jan Kanty Pawluśkiewicz w Alei Gwiazd przejdź do galerii

Jan Kanty Pawluśkiewicz z poezją i dłonią  
Aleja Gwiazd w Nowym Targu i jej pierwszy bohater - Jan Kanty Pawluśklewicz. Jan Głąbiński /Foto Gość

Nowotarska Aleja Gwiazd ma pierwszy odcisk dłoni. Należy on do Jana Kantego Pawluśkiewicza. Sam mistrz wziął udział w uroczystości odsłonięcia. Podzielił się też ze społecznością stolicy Podhala utworami Moczulskiego i Witkacego.

Jan Głąbiński

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14 czerwca 2026 GOSC.PL

dodane 14 czerwca 2026

179. Krakowski Salon Poezji w Nowym Targu miał nietypowy przebieg. Zamiast w ratuszu odbył się w Miejskim Centrum Kultury. Publiczność w restauracji "Polemika" była świadkiem poetyckiego dialogu między Aleksandrą Sroką a Mateuszem Dewerą. Muzyczną oprawę zapewnił na fortepianie Piotr Tylka.

Druga odsłona Salonu Poezji miała miejsce już w sali obok restauracji, w której z wielkimi honorami powitano Jana Kantego Pawluśkiewicza, Honorowego Obywatela Nowego Targu. Dołączył on do Sroki i Dewery, którzy kontynuowali czytanie Moczulskiego i Witkacego. Mistrz też sięgnął po ich dzieła.

Ostatnim elementem 179. Krakowskiego Salonu Poezji w Nowym Targu było odsłonięcie pierwszego odcisku dłoni w Nowotarskiej Alei Gwiazd, która oczywiście należy do Jana Kantego Pawluśkiewicza. Mistrz zanim tego dokonał, przejechał się zabytkowym audi, a w miejscu gdzie parkował wcześniej samochód, można było zobaczyć jeszcze zasłoniętą, odciśniętą dłoń znanego artysty. Po krótkiej przejażdżce kompozytor szybko przystąpił do czynienia honorów. I tak oczom wszystkim zgromadzonym przez głównym wejściem do Miejskiego Centrum Kultury ukazała się odlana dłoń mistrza Jana.

W uroczystości wziął udział burmistrz Grzegorz Watycha, radni, ale także wielu mieszkańców miasta.

Jan Kanty Pawluśkiewicz to znakomity polski kompozytor i nie tylko. Skomponował m.in. muzykę do "Nieszporów Ludźmierskie". Pochodzi z Nowego Targu. 

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Jan Kanty Pawluśkiewicz z poezją i dłonią

Foto Gość DODANE 14.06.2026

Jan Kanty Pawluśkiewicz z poezją i dłonią

​Jan Kanty Pawluśkiewicz odsłonił swoją dłoń w ramach Nowotarskiej Alei Gwiazd. Uczestniczył też w 179. Krakowskim Salonie Poezji w Nowym Targu, podczas którego czytał utwory Moczulskiego i Witkacego.  
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