179. Krakowski Salon Poezji w Nowym Targu miał nietypowy przebieg. Zamiast w ratuszu odbył się w Miejskim Centrum Kultury. Publiczność w restauracji "Polemika" była świadkiem poetyckiego dialogu między Aleksandrą Sroką a Mateuszem Dewerą. Muzyczną oprawę zapewnił na fortepianie Piotr Tylka.

Druga odsłona Salonu Poezji miała miejsce już w sali obok restauracji, w której z wielkimi honorami powitano Jana Kantego Pawluśkiewicza, Honorowego Obywatela Nowego Targu. Dołączył on do Sroki i Dewery, którzy kontynuowali czytanie Moczulskiego i Witkacego. Mistrz też sięgnął po ich dzieła.

Ostatnim elementem 179. Krakowskiego Salonu Poezji w Nowym Targu było odsłonięcie pierwszego odcisku dłoni w Nowotarskiej Alei Gwiazd, która oczywiście należy do Jana Kantego Pawluśkiewicza. Mistrz zanim tego dokonał, przejechał się zabytkowym audi, a w miejscu gdzie parkował wcześniej samochód, można było zobaczyć jeszcze zasłoniętą, odciśniętą dłoń znanego artysty. Po krótkiej przejażdżce kompozytor szybko przystąpił do czynienia honorów. I tak oczom wszystkim zgromadzonym przez głównym wejściem do Miejskiego Centrum Kultury ukazała się odlana dłoń mistrza Jana.

W uroczystości wziął udział burmistrz Grzegorz Watycha, radni, ale także wielu mieszkańców miasta.

Jan Kanty Pawluśkiewicz to znakomity polski kompozytor i nie tylko. Skomponował m.in. muzykę do "Nieszporów Ludźmierskie". Pochodzi z Nowego Targu.