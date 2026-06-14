Ważnym punktem każdego zlotu jest zawsze Msza św. w kościele w Miętustwie. W tym roku Eucharystii przewodniczył ks. Tomasz Stec, proboszcz z Kościeliska, zapalony motocyklista, kiedyś wikary w parafii w Miętustwie. Przybył także ks. Wojciech Iwanicki z diecezji świdnickiej. - Dobra Nowina jest głoszona na krańce świata. Jezus także przemierzył wiele kilometrów, aby głosić Słowo Boże. Motyw drogi i człowiek w drodze towarzyszą nam nieustannie. Jesteśmy pielgrzymami - także wtedy, gdy realizujemy swoją pasję na jednośladzie - zaznaczył ks. Iwanicki. - Niech w całym naszym życiu, także na motocyklu, spełnia się Boże błogosławieństwo. Miejmy otwarte serca i wykorzystajmy ten czas dla bliźniego oraz dla samych siebie - dodał duchowny.

Wszystkim uczestnikom i organizatorom Zjazdu Motocyklowego podziękował ks. Janusz Rzepa, proboszcz parafii w Miętustwie. Podczas Eucharystii członkowie Grupy "Pasja i Wiara” z Miętustwa przeczytali liturgię słowa oraz modlitwę wiernych. Jak zawsze też pasjonaci motocykli zbierali ofiarę w czasie Mszy św. do kasków motocyklowych, które złożyli potem w prezbiterium przed ołtarzem.

Uczestników Zjazdu w Miętustwie było tak dużo, że motocykliści swoimi maszynami musieli zaparkować na trawniku dookoła świątyni. Po Eucharystii ks. Tomasz Stec i ks. Wojciech Iwanicki poświęcili wszystkie pojazdy, które stały także na parkingu parafialnym.

Przed Mszą św. motocykliści zebrali się na malowniczej Bachledówce, skąd ruszyli kolumną w kierunku kościoła w Miętustwie. Widok maszyn jadących podhalańskimi drogami robił wrażenie na mieszkańcach i turystach.

Po wspólnej modlitwie w ogrodach plebańskich na uczestników Zjazdu czekały prawdziwe góralskie posiady, pełne regionalnego jedzenia. O oprawę muzyczną zadbał DJ Pod Górą, a goście mogli wziąć udział w konkursach z nagrodami, nabyć okolicznościowe spinki, podkoszulki, czy akcesoria motocyklowe.

Wydarzeniu towarzyszyła zbiórka charytatywna organizowana wspólnie z Fundacją Dzieciom "Wspólnota Serca”. Cały dochód z akcji zostanie przeznaczony na leczenie i rehabilitację małego Fabiana Stocha.

Nad bezpieczeństwem wszystkich uczestników przez cały czas czuwała Policja oraz Podhalańska Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza.