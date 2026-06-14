Przed liczną publicznością wystąpił Żeński Kwartet Wokalny Ars Musica w składzie: Agnieszka Fryźlewicz, Monika Nycz, Magdalena Smreczyńska, Katarzyna Śmiałkowska (kierownik artystyczny). Wśród utworów, które wykonały artystki były psalmy, m.in. Psalm 77 – Pana ja wzywać będę, Psalm 29 – Nieście chwałę mocarze.

Wielką niespodziankę sprawili wszystkim podczas niedzielnego koncertu nowotarscy organiści: Marcin Augustyn (parafia św. Jadwigi Królowej), Jakub Galica (parafa św. Brata Alberta), Jan Sikora (parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa), Maciej Bryniarski (parafia św. Katarzyny). Sięgnęli oni po utwory wielu wybitnych kompozytorów, m.in. Johanna Sebastiana Bacha czy Aleksandra Kozłowskiego.

Katarzyna Put z Wydziału Kultury, Sportu i Promocji Urzędu Miasta w Nowym Targu podziękowała zespołowi Ars Musica oraz organistom za występ w czasie koncertu. Słowa wdzięczności skierował do wykonawców także proboszcz parafii św. Katarzyny ks. Zbigniew Płachta.

W niedzielę 21 czerwca o godz. 17 uroczystej Mszy św. w intencji miasta i jego jubileuszu 680-lecia będzie przewodniczył w parafii św. Katarzyny metropolita krakowski kard. Grzegorz Ryś.