Wydarzenie stanowi ogólnopolski, kilkuetapowy konkurs dla wokalnie uzdolnionych osób niepełnosprawnych. - Udział w tym finale to dla mnie przede wszystkim radość, że mogę zaśpiewać przed szeroką publicznością na krakowskim rynku. Chcę pokazać wrażliwość i piękno piosenek, które wykonam, oraz udowodnić, że niepełnosprawność nie jest żadnym ograniczeniem, a pasje może rozwijać każdy człowiek. Niepełnosprawność mnie nie definiuje, a każdą niepełnosprawność w jakiś sposób można pokonać - podkreślił przed koncertem Kacper Kujawski.

Z kolei Wiktoria Urbanowicz dodała, że wiele osób borykających się z różnymi chorobami nie wierzy, iż ich życie może się odmienić czy stać lepsze. - Ten festiwal to niezwykła przestrzeń, gdzie niepełnosprawni mogą pokazać, że są takie elementy ich życia, w tym przypadku śpiew, których choroba nie może im odebrać. Mamy nadzieję, że nasz przykład stanie się inspiracją dla innych - przyznała.

Potwierdził to Mieczysław Szcześniak, który był jednym z występujących na scenie wczorajszego krakowskiego finału Zaczarowanej Piosenki. - Jestem tu, bo dzieją się tutaj niezwykłe i wspaniałe rzeczy. Zaczarowana piosenka, zaczarowani ludzie. Pasja potrafi wznieść człowieka na wyżyny, a dzisiejsze występy utwierdzają mnie w przekonaniu, że ludzie z niepełnosprawnościami są bardzo wartościowi i potrafią pokonać wielokrotnie niezwykle trudną drogę, by osiągnąć wielki sukces - mówił artysta.

Wśród artystów śpiewających w sobotni wieczór na krakowskim rynku utwory, do których teksty napisał Marek Dutkiewicz, znaleźli się Alicja Majewska z akompaniamentem Włodzimierza Korcza, Julia Pietrucha, Kaśka Sochacka, Krzysztof Cugowski, Ralph Kaminski oraz Igo Walaszek. Na scenie pojawił się także ks. Piotr Studnicki, rzecznik krakowskiej kurii, który jako reprezentant kard. Grzegorza Rysia, metropolity krakowskiego, udzielił zebranym Bożego błogosławieństwa i przypomniał słowa papieża Leona XIV o tym, że tylko akceptując kruchość swojego człowieczeństwa, można budować ludzkość dobrą i otwartą.

Pomimo ulewnego deszczu, który przechodził co chwila przez Kraków, publiczność nie zawiodła. Pod parasolami i pelerynami, ale z uśmiechem na ustach i ze wzniesionymi rękami słuchała kolejnych, pełnych emocji występów.

Pierwsze miejsce w kategorii do lat 16 zajęła Malwina Ziółkowska z Bydgoszczy, a w kategorii powyżej lat 16 - Julia Walczyna z Trześni. Laureaci wydarzenia w obu kategoriach otrzymali statuetki Zaczarowanego Ptaszka oraz nagrody pieniężne w wysokości - odpowiednio - 24 tys. zł, 10 tys. zł i 5 tys. zł.

Opiekę artystyczną nad Festiwalem Zaczarowanej Piosenki od samego początku sprawuje Irena Santor. Dotychczas duety z finalistami konkursu tworzyli m.in.: Justyna Steczkowska, Krystyna Prońko, Agnieszka Chylińska, Alicja Majewska, Krzysztof Cugowski, Kuba Badach, Grzegorz Markowski, Ralph Kaminski czy Michał Szpak.

W jury zasiadali: Urszula Dudziak, Magda Umer, Anna Maria Jopek, Zbigniew Hołdys, Zbigniew Preisner, Jan Kanty Pawluśkiewicz, Jacek Cygan. Laureaci konkursu występowali m.in. podczas Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. W 2020 r. w "Debiutach” 57. KFPP zwyciężył Kamil Czeszel, który w Festiwalu Zaczarowanej Piosenki triumfował zarówno w kategorii dziecięcej, jak i dorosłych.

Szczegółowe informacje o festiwalu dostępne są na stronie www.mimowszystko.org. Jeszcze dzisiaj wieczorem na Rynku Głównym odbędzie się koncert pt. "Nadzieja mimo wszystko”, który będzie poświęcony trudnemu i rzadko omawianemu publicznie zagadnieniu, czyli nałogom osób z niepełnosprawnościami, a także ich małym i dużym zwycięstwom nad własnymi uzależnieniami.