Ewa Reczek, dyrektor placówki, podkreśliła, że przez ten okres udało się stworzyć wysoce profesjonalne miejsce, które opiekuje się zarówno dziećmi z niepełnosprawnościami, jak i ich najbliższymi. - Zdajemy sobie sprawę, że rodzina jest integralną całością i najważniejszym środowiskiem, które może zapewnić małemu dziecku z jakąkolwiek niepełnosprawnością najlepsze warunki rozwoju. Dlatego staramy się podchodzić do każdego dziecka indywidualnie oraz we współpracy z jego najbliższymi, by nasze działania były jak najbardziej efektywne i przyjazne - wyjaśniła.

Sobotni piknik miał podobny charakter. Nie zabrakło na nim całych rodzin, które wspólnie z pracownikami centrum z radością spędziły czas na malowaniu twarzy, zabawach w kąciku sensorycznym, uczyły się zasad pierwszej pomocy, wysłuchały przygotowanych koncertów, jak i zjadły przepyszne lody, domowe wypieki i kiełbaski z grilla.

- Opieka nad synem była naprawdę bardzo dobra i kompleksowa. Dziecko czuło się "zaopiekowane" i nie da się ukryć, że my też. Aktualnie korzystamy z innych form pomocy, ale przyszliśmy tutaj dzisiaj, by wyrazić naszą wdzięczność - przyznał pan Paweł, którego syn z autyzmem przez lata był podopiecznym Maltańskiego Centrum Pomocy Dzieciom z Niepełnosprawnościami i Ich Rodzinom na Woli Justowskiej.

Takie podejście potwierdzają członkowie kadry ośrodka. - To miejsce z sercem i duszą, gdzie realizujemy konkretną misję. Staramy się podchodzić do każdego z życzliwością i uśmiechem, zarówno między pracownikami, jak i w kontakcie z rodzinami, które wspieramy na co dzień - zaznacza Klaudia Hryc, terapeutka integracji sensorycznej.

- Myślę, że bardzo ważny jest model zespołowy i relacyjny pracy z dziećmi i rodzicami. Żeby osiągać pewne założone cele terapeutyczne, podstawą musi być dobry kontakt z dzieckiem i bycie uważnym na sugestie jego najbliższych. Jednocześnie dbamy o to, aby rozmawiać o dzieciach między pracownikami, by nasza pomoc była jak najbardziej kompleksowa - dodaje Paulina Kotalla, która jest nauczycielką w centrum.

Początki maltańskiego ośrodka pamięta Jadwiga Kozub-Dudek, która sprawuje nad jego podopiecznymi opiekę psychologiczną. - Przez te 20 lat nasz ośrodek stał się niewątpliwie bardzo skutecznym miejscem wspomagającym rozwój dzieci z różnymi niepełnosprawnościami. Nie wszystko umieliśmy od razu, uczyliśmy się krok za krokiem, jak okazywać pomoc, by była realna i skuteczna. Mamy nadzieję, że tą wiedzą będziemy się mogli dzielić przez kolejne 20 lat - oceniła podczas pikniku.

Głównym zadaniem krakowskiego Maltańskiego Centrum Pomocy Dzieciom z Niepełnosprawnościami i Ich Rodzinom jest zapewnienie małym dzieciom o zaburzonym rozwoju wysokiej jakości kompleksowej terapii oraz udzielenie wsparcia całej rodzinie.

Ośrodek zajmuje się dziećmi z niepełnosprawnościami intelektualnymi, fizycznymi, sprzężonymi, wadami genetycznymi i autyzmem. Jego kadra pomaga też rodzicom, którym potrzebne są wsparcie psychologiczne oraz pomoc w wychowywaniu i skutecznej stymulacji rozwoju dziecka.