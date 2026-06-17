W Szkole Podstawowej im. św. Jadwigi Królowej w Skrzypnem odbyły się w środę 17 czerwca X Zawody "Jestem gotów do pomocy”. Wśród uczestników były trzyosobowe reprezentacje z kilkunastu szkół podstawowych z gminy Szaflary i innych części podhalańskiego regionu. - Młodzi ludzie uczą się pierwszej pomocy, reagują na sytuacje kryzysowe, żeby nie przechodzić obojętnie, gdy coś się dzieje, gdy trzeba po prostu pomóc. Oni wtedy będą wiedzieć, jak - wyjaśnia Katarzyna Sowa, pełnomocnik wójta gminy Szaflary ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.

Uczniowie najpierw musieli poradzić sobie z testem, który sprawdzał ich podstawową wiedzę, jak fachowo udzielać pierwszej pomocy. Potem wiedzę teoretyczną trzeba było wykorzystać w praktyce. Na szkolnym placu wydarzył się wypadek samochodowy. Była straż pożarna z OSP Skrzypne, policjanci z komendy powiatowej w Nowym Targu, zespół ratowników z Zakopanego. Uczestnicy konkursu musieli zająć się rannymi, przeprowadzić pierwsze czynności związane z udzieleniem im pomocy. Wyglądało to naprawdę bardzo groźnie.

Kolejnym zadaniem było opatrzenie rannej osoby, która bardzo krwawiła. Na uczestników konkursu "Jestem gotów do pomocy" czekał też ledwo siedzący uczeń na podłodze w szkolnej toalecie, którego można było podejrzewać o bycie pod wpływem narkotyków czy innych substancji. Wykwalifikowani sędziowie oceniali, jak poszczególne drużyny szkolne radziły sobie z zadaniami. Na najlepszych czekały nagrody i niespodzianki dla wszystkich uczestników, ufundowane przez gminę Szaflary i sponsorów.

Jubileuszowe zawody odbywały się pod patronatem wojewody małopolskiego Jana Krzysztofa Klęczara.

Konkurs "Jestem gotów do pomocy” organizowany jest od 10 lat przez Gminną Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Szaflarach i Szkołę Podstawową im. Św. Jadwigi Królowej w Skrzypnem. Został zapoczątkowany przez byłego dyrektora placówki Henryka Chrobaka (obecnie nauczyciela wiedzy o społeczeństwie i edukacji dla bezpieczeństwa) i jest przez niego - jako koordynatora zawodów - kontynuowany.