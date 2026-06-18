Modlitwa to nie waluta

Wydarzenie odbyło się pod hasłem "Męskie synostwo. Od wyrobnika do syna”. Jego prelegentem był nasz kolega Marcin Jakimowicz, dziennikarz "Gościa Niedzielnego", autor książek i wieloletni lider wspólnotowy, który zwrócił uwagę zebranych, że wielu chrześcijan przeżywa swoją relację z Bogiem, myśląc, że modlitwa to próba zwrócenia na siebie Bożej uwagi.

- To niejako postawa wyrobnika - kiedy człowiek stara się zrobić coś więcej, odmówić jeszcze jedną nowennę, podjąć kolejne wyrzeczenie, aby Bóg wreszcie raczył zauważyć jego sytuację. To jakby najemnik pracujący na akceptację - ocenił. Zaznaczył przy tym, że całkiem odmienna postawa to świadomość bycia synem Bożym, który wie, że jest kochany. W takiej relacji bardzo ważna jest wolność. Jej przykładem jest sam Jezus. - Chrystus nie działał według logiki religijnego legalizmu. Uzdrawiał w szabat, dotykał nieczystych, przekraczał schematy i nie bał się utraty zwolenników. Po mowie eucharystycznej wielu uczniów odeszło. Jezus nie zatrzymywał ich siłą. Nie tłumaczył się i nie negocjował. Spytał tylko dwunastu apostołów, czy też chcą odejść. To objawia relację, która nie opiera się na przymusie - opisał.

M. Jakimowicz podkreślił, że modlitwa nie jest walutą, którą wierzący płacą za Bożą łaskę. - Ojciec kocha swoje dzieci nie dlatego, że się starają, ale dlatego, że są jego dziećmi. Tak samo jest z Bogiem. Przestrzegam przed myśleniem, że jakaś wypełniona liczba praktyk religijnych może Go zmusić do działania, którego oczekujemy. Nowenny, posty czy pielgrzymki są cennymi narzędziami, ale nie stanowią ceny za Bożą miłość - wskazywał.

Na zakończenie zachęcił do tego, by zrozumieć, że Bóg nie chce słuchać prób wynegocjowania własnej wartości. - On nie zgadza się na relację opartą na zasługach. Chrześcijaństwo rozpoczyna się tam, gdzie człowiek przestaje walczyć o status sługi i pozwala sobie przyjąć godność syna - podsumował M. Jakimowicz.