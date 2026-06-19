Wszystkich gości powitał prof. Stanisław Hodorowicz. - Jest taka przyśpiewka góralska: "Chłopcy Podhalanie, co po Was zostanie?”. Spotykamy się po to tutaj, by właśnie odpowiedzieć na to pytanie. Ta przyśpiewka jest o osobach wyjątkowych oraz o naszym własnym miejscu na ziemi - o jego unikalnym duchu, czyli genius loci. Nasza kultura to także śpiew o sile jedności, która tutaj powstała i od pokoleń przynosi piękny plon - zauważył prof. Stanisław Hodorowicz.

Uczestników Forum Górskiego, które odbywa się w hotelu "Witowianka” w Witowie pozdrowił Jan Piczura, radny sejmiku województwa małopolskiego, związany ze Wspólnotą Leśną Uprawnionych 8 Wsi w Witowie, a także Andrzej Skupień, starosta tatrzański. - O tym, jak ważna jest historia, nasze wspólne działanie, niech świadczy fakt, że są tutaj obecni moi poprzednicy - byli starostowie: Andrzej Gąsienica-Makowski i Piotr Bąk - dodał A. Skupień.

Uczestnicy Forum Górskiego mogli wysłuchać kilku ciekawych referatów. Do Witowa przyjechał m.in. prof. Mateusz Wyżga z Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, którego temat wystąpienia był zatytułowany "Tożsamość lokalna mieszkańców Podhala”. - Mamy w sobie ogromną dumę z naszych małych ojczyzn. Góry od zawsze były przestrzenią trudną, a historyczne migracje ludzi w te rejony naturalnie wyłapywały jednostki najsilniejsze i najlepsze. To właśnie surowy, górski klimat daje ludziom potężne poczucie wolności oraz uczy wspólnotowości, która ma swoje korzenie w dawnej kulturze sarmackiej. Jej głównym źródłem od wieków pozostaje m.in. spójność oraz niezawodna sąsiedzka solidarność - zauważył prof. Wyżga.

Prof. Wyżga podkreślił, że od naszych przodków czerpiemy wielką pasję życia. - Nasza historia to nie tylko wielkie bitwy z podręczników, ale przede wszystkim historia codziennych "Grunwaldów”. To codzienna, ciężka walka zwykłych ludzi o to, by po prostu dożyć starości i wyżywić swoje rodziny. Przykładem niesamowitej determinacji i miłości była matka pisarza Władysława Orkana, która potrafiła wiele razy iść pieszo do swoich synów aż 60 kilometrów, niosąc tobołek z jedzeniem dla nich. Czymże jest mój udział w biegu maratońskim w Krakowie wobec jej poświęcenia - porównał prof. Wyżga.

Iwona Hodorowicz wspólnie z prof. Stanisławem Hodorowiczem przygotowała wystąpienie o pracy i jej potrzebach w świadomości mieszkańców Podhala. – W świadomości Podhalan potrzeba pracy była mocno zakorzeniona. Skoro Bóg podczas stwarzania świata pracował, to tym bardziej człowiek obowiązkowi temu musi podlegać. Zatem biblijne przykazania: „Czyńcie sobie ziemię poddaną” oraz „Kto nie chce pracować, niech nie je” były przez lud ziemi podhalańskiej przyjmowane z pełnym zrozumieniem i akceptacją - zauważyła I. Hodorowicz.

Prelegenci nawiązywali też do historii miejscowości tworzących Wspólnotę, m.in. Koniówki, Cichego, Podczerwonego, Dzianisza. Wspominano również wybitne postacie Wspólnoty Leśnej Uprawnionych 8 Wsi w Witowie, nawiązano do wizyty Jana Pawła II i Lecha Wałęsy w Dolinie Chochołowskiej w 1983 r. Były ponadto wykłady poświęcone tatrzańskiej przyrodzie, zmianom klimatu.

Forum Górskie zakończy się w niedzielę 21 czerwca przy kaplicy św. Jana Chrzciciela w Dolinie Chochołowskiej, gdzie Mszę św. plenerową będzie sprawował emerytowany metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski. Podczas Eucharystii zostanie poświęcony nowy sztandar Wspólnoty 8 Wsi. Liturgia rozpocznie się o godz. 13.

Patronat nad Forum Górskim objęła Kancelaria Prezydenta RP.