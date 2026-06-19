Przypomnijmy, że do tej pory nieoficjalnym hymnem miasta była pieśń „Nowy Targ”, do której słowa napisał krakowski poeta Bronisław Maj, a muzykę stworzył mistrz z miasta – Jan Kanty Pawluśkiewicz. Utwór ten uświetnił obchody 650-lecia jubileuszu miasta w 1996 r. - 30 lat później przez aklamację Rada Miasta uznaje wspomnianą pieśń oficjalnie za hymn stolicy Podhala – mówił przewodniczący Szymon Fatla.

„Patrzy orzeł w dolinę z Gorczańskiego gniazda, A z Giewontu krzyż patrzy - od Orawy po Spisz. W sercu cudnej krainy - jest pradawne Miasto. Miasto mężne jak orzeł i tak wierne jak krzyż” – śpiewali wspólnie nowotarżanie z trzech chórów: „Gorce”, „Echo Gorczańskie" i "Srebrne Nuty".

Podczas uroczystej sesji Rady Miasta burmistrz Grzegorz Watycha przypomniał historię stolicy Podhala. – To prawie siedem wieków istnienia miasta, któremu prawa miejskie nadał król Kazimierz Wielki. Cieszymy się tym samym aktem lokacji z 1346 r razem z innymi miastami z drugiego krańca Polski, mianowicie Bydgoszczą i Bytowem - mówił burmistrz.

- Dzisiejszy Nowotarżanin wykorzystuje położenie Nowego Targu już nie tylko do rozwijania działalności handlowej związanej z przecinającymi go szlakami komunikacyjnymi, ale też czerpie korzyści z walorów przyrodniczych, takich jak bliskość Gorców i kapitalnej panoramy Tatr, które wyznaczają nowe możliwości rozwoju turystyki, czy spędzania czasu wolnego w naszym mieście. Nie mam żadnych wątpliwości, że tylko dzięki pracowitości i przedsiębiorczości tutejszych mieszkańców, a przy tym pracowitych, wiernych Bogu i ojczyźnie, Nowy Targ zajmuje godne i zauważalne miejsce na mapie współczesnej Polski - zaznaczył G. Watycha.

Szymon Fatla i Grzegorz Watycha odbierali wiele życzeń i gratulacji, m.in. od parlamentarzystów z Podhala, w tym także od europarlamentarzystki Jagny Marczułajtis-Walczak, od kolegów samorządowców z terenów powiatu nowotarskiego i tatrzańskiego, a także z Suchej Beskidzkiej. Tomasz Hamerski, starosta nowotarski, składając życzenia nawiązał do długości sesji w mieście. – Życzę wam, byście mieli sesje trwające 2-3 h jak u nas. Bo słyszałem, że ostatnia sesja przeciągnęła się do 11 h – mówił T. Hamerski i przekazał władzom miasta obraz z wizerunkiem Matki Boskiej Ludźmierskiej.

Na uroczystej Sesji Rady Miasta obecni byli przedstawiciele miast partnerskich - Starego Targu, Liptowskiego Mikulaszu, Kieżmarku. Dojechali reprezentanci wioski Nowy Targ z północy Polski. Nie zabrakło delegacji Bytowa i Bydgoszczy. Wśród publiczności można było dostrzec byłego burmistrza Czesława Borowicza, przedstawicieli duchowieństwa, świata akademickiego, służb mundurowych - wojska, Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej, a także honorowych obywateli Nowego Targu - Wandę Szado Kudasik, Stanisława Hodorowicza i Janusza Stokłosę.

Na uroczystej sesji wręczono odznaczenia państwowe dla pracowników Urzędu Miasta i jednostek podległych miastu. Złoty medal za długoletnią służbę otrzymała Teresa Fedas i Agata Bielak, srebrny - Natalia Leśniak, Agnieszka Młynarczyk, Anna Niżnik i Mateusz Skupień, a brązowy - Anna Łapsa, Sylwester Magiera i Kinga Padło. Wręczał je doradca prezydenta Tomasz Heryszek, który przekazał także uczestnikom uroczystości list od Karola Nawrockiego oraz prezent w postaci flagi państwowej.

Z kolei z inicjatywy Czesława Kucharskiego Miastu przyznano Złoty Krzyż Zasługi Orderu Świętego Stanisława – „za 680 lat trwania przy polskości”. Natomiast od wicemarszałka Województwa Małopolskiego Witolda Kozłowskiego społeczność Nowego Targu otrzymała złoty medal „Polonia Minor”. O święcie stolicy Podhala nie zapomniał wojewoda Jan Krzysztof Klęczar, od którego okolicznościowy adres odczytała Urszula Sroka, dyrektor delegatury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Nowym Sączu.

Po zakończeniu uroczystej sesji jej uczestnicy mieli możliwość skosztować przysmaków nowotarskich restauracji, a potem wysłuchali koncertu Orkiestry Wojskowej z Rzeszowa.