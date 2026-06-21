Abp Marek Jędraszewski podziękował góralom za zaproszenie do przewodnictwa Mszy św. w Tatrach. Na początku Eucharystii poświęcił też nowy sztandar Wspólnoty Leśnej Uprawnionych 8 Wsi w Witowie. - Dzisiaj z wielką radością patrzę na Wspólnotę Ośmiu Wsi, która przyniosła ze sobą swój dumny sztandar. Sztandar, który jasno wskazuje na Boga i na św. Jana Pawła II. Ta ziemia ma za sobą różne dziejowe zawirowania, dlatego tak bardzo potrzebna jest nam dzisiaj nieustanna modlitwa o pokój, o sprawiedliwość, o jedność i solidarność, aby ta mała ojczyzna dalej pięknie się rozwijała. Życzę wam z całego serca, abyście żyli w prawdzie i dekalogu, byście tu, na Podhalu, pod okiem św. Jana Pawła II i św. Jana Chrzciciela, mogli być jasnym wzorem wierności dla całej, tak bardzo dzisiaj podzielonej Polski - mówił hierarcha.

Abp Marek Jędraszewski zauważył, że niedzielna Eucharystia odbywa się w wyjątkowym miejscu. - Stoimy dziś w tym wyjątkowym miejscu, w sercu polskich Tatr, gdzie piękno stworzenia wręcz zmusza nas do milczenia i zachwytu. To tutaj wielokrotnie przybywał, najpierw jako młody kapłan, a potem jako następca św. Piotra, kardynał Karol Wojtyła - św. Jan Paweł II. Zjeżdżał z tych tatrzańskich stoków na nartach, szukał ciszy, ale przede wszystkim szukał bliskości Boga - mówił abp Jędraszewski.

Emerytowany Biskup Krakowa przypomniał rok 1983 r., kiedy w Dolinie Chochołowskiej pojawił się Biały Pielgrzym. - Pamiętamy ten historyczny rok 1983. To właśnie stąd, z Doliny Chochołowskiej, Ojciec Święty wyszedł samotnie w głąb Doliny Jarząbczej. Kardynał Nagy zapisał w swoich wspomnieniach tamtą niezwykłą chwilę. Papież odwrócił się wtedy do swoich towarzyszy i powiedział krótkie, ale stanowcze: „Zostańcie”. I został sam. Sam na sam z majestatem Stwórcy. Tam długo medytował. Na tej samotnej adoracji, pośród szumu tatrzańskich potoków, rodził się początkowy fragment Tryptyku rzymskiego. Tam tworzyły się te pamiętne strofy: "Zatoka lasu zstępuje w rytmie górskich potoków... Jeśli chcesz znaleźć źródło, musisz iść do góry, pod prąd” - zauważył abp Jędraszewski.

Abp Jędraszewski nawiązał także do patrona kaplicy - św. Jana Chrzciciela. - Głos Jana Chrzciciela był zawsze głosem bezkompromisowym! On nie szukał poklasku. Mówił z odwagą królowi Herodowi: „Nie wolno ci mieć żony twojego brata”. Głos proroka jednoznacznie ukazywał Chrystusa i wzywał do prawdy. Dziś, razem z Jezusem, ten głos musi rozświetlać nasze ludzkie sumienia, na przekór wszystkim przeciwnościom współczesnego świata! – zaapelował hierarcha. – Nie możemy godzić się na "zgniłe kompromisy”, które proponuje nam dzisiejszy świat, to nie jest mądrość, za którą trzeba iść! Jezus mówi do nas bardzo jasno: "Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. Wszystko, co ponadto jest, od Złego pochodzi” - przypomniał abp Jędraszewski.

W koncelebrowanej Mszy św. pod przewodnictwem abp Marka Jędraszewskiego modlili się duchowni z okolicznych parafii, m.in. Chochołowa, Witowa, Czarnego Dunajca. Wszyscy duchowni byli ubrani w ornaty góralskie. W strojach regionalnych modlili się też górale, przygrywała również kapela. Niektórzy na miejsce modlitwy przybyli konno, konnymi zaprzęgami i traktorami z furmankami.

Słowa pozdrowienia do wszystkich skierował Jan Piczura ze Wspólnoty Leśnej Uprawnionych 8 Wsi.

Modlitwa w Dolinie Chochołowskiej była ostatnim punktem I części XIX Międzynarodowego Forum Górskie - Gospodarcze oblicze Podhala połączonego z jubileuszem 206-lecia Wspólnoty Leśnej Uprawnionych 8 Wsi w Witowie. Właśnie w tej miejscowości miała miejsce konferencja poświęcona sprawom górali. II część zaplanowano na początek października.