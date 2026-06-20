Dni Miasta i Gminy Czarny Dunajec rozpoczęły się w piątkowe popołudnie. Na dzieci czekały darmowe dmuchańce oraz gry ruchowe przygotowane przez Klub Sportowy "Harnasie”. Prawdziwą furorę wywołał Podhalański Kolor Fest, który zamienił plac imprezy w wielobarwną chmurę radości. Wieczór zwieńczyło letnie kino plenerowe.

Sobota zaś upływa pod znakiem rywalizacji sportowej i wielkich koncertów. Punktualnie o 12.30 wystartował wyczekiwany IV Bieg Miejski. Wzięły w nim udział dzieci, młodzież, dorośli. Wszystkim kibicował wiceburmistrz Miasta i Gminy Czarny Dunajec Michał Jarończyk. Zawodnicy - w zależności od kategorii wiekowej - pokonywali trasę o długości od 600 metrów do 6 km.

Wiele też dzieje się na scenie plenerowej, która powstała na placu przy Miejskim Lodowisku w Czarnym Dunajcu. Tam swoje talenty prezentują podopieczni miejscowego Centrum Kultury i Promocji, Rox Dance Studio oraz wojownicy z Klubu Karate Kyokushin Czerwienne. Nie zabraknie też ciekawych koncertów.

Niedzielne obchody IV Dni Miasta i Gminy Czarny Dunajec rozpoczną się od Mszy Świętej w intencji Miasta i Gminy Czarny Dunajec, po której barwny korowód przejdzie pod budynek lodowiska. Tam ruszy Scena Regionalna, na której zaprezentują się m.in. Związek Podhalan, Grupa Rekonstrukcyjna "Beskidzcy Harnasie" oraz zespoły Cornodunajcanie, Juhasi czy Pienińskie Wiyrchy.

Ciekawym punktem programu będzie konkurs kulinarny "Po”, organizowany przy wsparciu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. O dobry humor publiczności zadba Kabaret Old Bachledówka w programie "No i wpadka!”. Gwiazdą finałowego wieczoru będzie zespół Jamal, który swoim koncertem o godzinie 21.00 zamknie tegoroczne świętowanie.

Przez całe trzy dni uczestnicy mogą korzystać z dodatkowych atrakcji, takich jak strefa food trucków, strzelnica, pokazy historyczne czy wyjątkowe loty widokowe helikopterem.