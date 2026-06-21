Kard. Grzegorz Ryś w słowie skierowanym do społeczności Nowego Targu odwołał się do nauki papieża Franciszka. - Papież Franciszek mówił, że historia jest jak korzenie albo jak kotwica. Kotwica trzyma statek na uwięzi, żeby nie zatonął w czasie burzy, a korzenie karmią drzewo, by mogło rosnąć. Ale słowo Boże idzie dziś krok dalej i bardzo mocno podpowiada nam, od czego ta przyszłość zależy. Czytania liturgiczne mówią o tym, jak niesamowicie dużo w dziejach świata zależy od jednego, konkretnego człowieka - zaznaczył kard. Ryś.

Biskup Krakowa przywołał też myśl papieża Leon XIV. - Ojciec Święty, za św. Augustynem, przypomina nam o dramatycznym wyborze między dwoma modelami świata: możemy budować miasto Boga, miasto miłości albo miasto ludzkiego egoizmu, miasto siły - mówił hierarcha.

Metropolita krakowski wspomniał też pierwszą encyklikę papieża Leona XIV "Magnifica humanitas" - Papież przywołuje w niej wiele konkretnych imion i nazwisk, ludzi których zmienili bieg świata. Na pierwszym miejscu wymienia Martina Luthera Kinga, potem Nelsona Mandelę, jest też wspomniana nasza genialna rodacza - Maria Curie - Skłodowska. Jest i Matka Teresa z Kalkuty. Listę papież uzupełnia osobami, których nazywa "męczennikami codzienności”, którzy w cichości, każdego dnia służyli drugiemu człowiekowi - podkreślał kard. Ryś.

Hierarcha wskazał na obecność w czasie Mszy św. wielkiej figury Matki Boskiej Ludźmierskiej, która została wniesiona do świątyni przez żołnierzy z 21. Brygady Strzelców Podhalańskich. - Ewangelia uczy nas patrzeć na świat przez pryzmat Maryi. W Bożych oczach człowiek im bardziej jest kruchy, słaby i bezbronny, tym staje się ważniejszy. Bo to właśnie ten kruchy człowiek swoją wolną wolą tworzy rzeczywistość! Każda twoja codzienna decyzja - w domu, w pracy, w urzędzie działa na innych. Albo wprowadzasz do swojej społeczności Bożą łaskę, albo siejesz śmierć. Dokładnie o tym pisał święty Jan Paweł II. "Jeśli ja czynię dobro, to całe moje społeczeństwo natychmiast ma się lepiej, podnosi się. Ale mój osobisty grzech, moja znieczulica, też uderza we wszystkich wokół” - przypominał kard. Ryś.

W koncelebrowanej Mszy św. modlili się księża proboszczowie z Nowego Targu na czele z dziekanem ks. Piotrem Mozdyniewiczem, proboszczem parafii NSPJ, ks. Janem Karlakiem, proboszczem parafii i kustoszem sanktuarium św. Jana Pawła II. Przybyli duchowni, którzy pochodzą z Nowego Targu, m.in. ks. Paweł Kummer, o. Jerzy Jacek Twaróg, bernardyn pracujący w Buenos Aires.

Ze względu na warunki atmosferyczne (padający deszcz i burzę, która przechodziła nad miastem) zmieniono miejsce odprawiania Mszy św. - z ołtarza polowego w Grocie Maryjnej w ogrodzie różańcowym na świątynię. W czasie słowa wygłaszanego do nowotarżan brakło prądu. Elektryczności nie było już do końca Eucharystii.

Słowa pozdrowienia do kard. Grzegorza Rysia wygłosił na początku wspólnej modlitwy w intencji miasta burmistrz Grzegorz Watycha, który w procesji z darami przekazał metropolicie krakowskiemu obraz z wizerunkiem św. Katarzyny Aleksandryjskiej, patronki stolicy Podhala. Za przyjęcie zaproszenia i uczestnictwa w jubileuszu podziękował z kolei Biskupowi Krakowa ks. Zbigniew Płachta, proboszcz parafii św. Katarzyny. Zażartował na koniec, że może w roku jubileuszowym nowotarska drużyna hokejowa zdobędzie w końcu – po latach niepowodzeń – mistrzostwo Polski, jak to bywało w przeszłości.

Na Mszy św. śpiewały nowotarski chór "Echo Gorczańskie", obecne były delegacje z pocztami sztandarowymi szkół, różnych instytucji i organizacji, m.in. Związku Podhalan. Przybyli podhalańscy parlamentarzyści, władze samorządowe z powiatu nowotarskiego, władze miast partnerskich Nowego Targu.

680-lecie Nowego Targu jest obchodzone od 19 do 22 czerwca. Odbywają się koncerty, zabawy dla dzieci, można za darmo skorzystać z obiektów kulturalnych na terenie miasta. Miała miejsce również uroczysta sesja Rady Miasta. Zwieńczeniem świętowania będą występy zespołów regionalnych z terenu miasta i pokaz laserowy, który zaplanowano na wieczór w poniedziałek 22 czerwca.

Nowy Targ to miasto lokowane 680 lat temu przez króla Kazimierza Wielkiego. Stanowi centrum gospodarcze i kulturalne Podhala. W czerwcu 1979 r. ze społecznością górali -szacuje się, że przybyło ich milion - spotkał się na nowotarskim lotnisku papież Jan Paweł II.