Otwarci na obecność Boga

W archidiecezji powstały łącznie 382 zespoły synodalne, w tym 290 zespołów z 276 parafii, 10 zespołów zakonnych, 2 zespoły ekumeniczne oraz 80 zespołów tworzonych przez różne grupy i wspólnoty. W trakcie pierwszego dnia obrad grupy robocze pracowały nad dwoma głównymi tematami, które najczęściej pojawiały się w głosach zespołów synodalnych - liturgią i relacjami we wspólnocie.

Przygotowaniem duchowym obrad była Msza św. pod przewodnictwem kard. Grzegorza Rysia w Sanktuarium Jana Pawła II. - Jeśli nasz wzrok jest wzrokiem ucznia, to chcemy w życiu robić wszystko, żeby patrzeć po Bożemu. Żeby patrzeć na sposób Jezusa - mówił metropolita krakowski.

Zachęcał uczestników synodu do otwarcia się na obecność Boga. - Otwierajmy się na Jego obecność w siostrach, w braciach, w chlebie i w winie. Niech ta obecność wyznacza nam myślenie i działanie - powiedział kardynał. Podkreślił, że synod jest czasem rozeznawania. Wskazał, że w odczytanej Ewangelii Jezus daje dwa kryteria, które mogą stać się punktem wyjścia dla uczestników sesji plenarnej. - Te kryteria mogą się układać w dwa pytania: "Co jest, a co nie jest skarbem?" i "Jak widzisz?" - powiedział hierarcha.

Na początku obrad kardynał wyjaśniał taki, a nie inny skład personalny uczestników. - Skład synodu plenarnego jest przewidziany w Kodeksie prawa kanonicznego, nie jest rzeczą dowolną. Są bardzo konkretne podmioty w każdej diecezji, które wchodzą do synodu mocą samego prawa - tłumaczył metropolita krakowski. Dodał, że korzystając z przysługujących mu uprawnień, włączył do synodu całą nowo powołaną Archidiecezjalną Radę Duszpasterską oraz grupę dodatkowych osób, głównie świeckich.

Sesja plenarna została rozpoczęta od wspólnego wyznania wiary. Kardynał podkreślił, że jest to konieczny fundament dalszej pracy i przewodniczył wspólnemu odmówieniu jego rozbudowanej formuły.

Następnie przedstawił sposób pracy podczas sesji plenarnej. Zapowiedział dwa sprawozdania oraz poprosił uczestników, by notowali treści przedstawiane przez relatorów, ponieważ otwarta dyskusja ma odbyć się następnego dnia. Kard. Ryś wyjaśnił również, że uczestnicy otrzymali pytania do pracy w grupach. Zostały one przygotowane na podstawie tematów, które najczęściej pojawiały się w pracach zespołów synodalnych.

Następnie zaprezentowano treść sprawozdań synodalnych. Podsumowując syntezę ponad 500 protokołów, relatorzy - ks. dr hab. Marek Gilski i ks. dr hab. Damian Wąsek, profesorowie UPJPII - wskazali sześć głównych tendencji: nadzieję silniejszą niż sceptycyzm, przewagę propozycji nad krytyką, prymat duchowości nad organizacją, pragnienie współodpowiedzialności, troskę o kapłanów oraz potrzebę relacji zamiast jedynie zarządzania systemem.

Po części plenarnej uczestnicy zostali podzieleni na grupy robocze, które otrzymały dwie karty. Pierwsza z nich zawierała wyznanie wiary, które zostało złożone na początku obrad, a druga teksty przeznaczone do pracy w grupach. Część przedpołudniowa pracy w grupach została poświęcona liturgii, a część popołudniowa - wspólnocie. Grupy zostały zorganizowane tak, aby oprócz księży znalazły się w nich także osoby świeckie.

Bp Janusz Mastalski powiedział, że uczestnicy synodu wskazują na jego potrzebę i wyrażają nadzieję, że może on przynieść konkretne owoce dla Kościoła. - Kiedy rozmawiam z osobami, które biorą udział w tym synodzie, to podkreślają przede wszystkim, że ten synod może coś zmienić, a to, co nas jako sekretariat cieszy, to to, że właściwie wszyscy zaproszeni do synodu przejawiają ogromną odpowiedzialność za Kościół obecny i Kościół przyszłości - mówił. Dodał, że dokument końcowy ma powstać nie po to, by jedynie zebrać wnioski, ale po to, aby mogły zostać wcielone w życie.

Ks. prof. Marek Gilski, jeden z relatorów synodu, wskazał, że z przesłanych protokołów wyłania się przede wszystkim wielka nadzieja związana z synodem. Podkreślił, że uczestnicy nie oczekują jedynie działania innych, ale sami deklarują chęć większego zaangażowania w życie Kościoła.

Wśród najważniejszych tematów relator wymienił duchowy wymiar synodu, zwłaszcza Eucharystię, sakramenty, adorację, ciszę i liturgię. Zwrócił także uwagę na potrzebę budowania bliższych relacji w Kościele, opartych na życzliwości, towarzyszeniu i osobistych więziach. Kolejnym mocno wybrzmiewającym postulatem była lepsza komunikacja, przejrzystość oraz gotowość podejmowania także trudnych tematów, m.in. finansów czy doświadczenia osób wykluczonych.