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Jubileusz miasta. Nowotarżanie dla Nowotarżan przejdź do galerii

Muzyczny dar dla miasta  
Nowotarżanie sięgnęli po utwory Zbigniewa Wodeckiego. Jan Głąbiński /Foto Gość

Wielkie muzyczne przesłanie popłynęło ze sceny plenerowej w sercu Królewskiego Wolnego Miasta Nowy Targ. W sobotę wieczorem 20 czerwca w koncercie "Nowotarżanie dla Nowotarżan" świetni artyści sięgnęli po repertuar Zbigniewa Wodeckiego.

Jan Głąbiński

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20 czerwca 2026 GOSC.PL

dodane 20 czerwca 2026
aktualizacja Dziś 09:43

Koncert "Nowotarżanie dla Nowotarżan" doskonale wpisał się w obchody jubileuszu 680. rocznicy lokacji Królewskiego Wolnego Miasta Nowy Targ. Wszak na scenie wystąpili artyści związani z miastem, którzy zaprezentowali głownie piosenki Z. Wodeckiego. W ich interpretacji mogliśmy usłyszeć m.in. "Pszczółkę Maję", "Zacznij od Bacha", "Chałupy Welcome To" oraz "Lubię wracać tam, gdzie byłem".

Przed mikrofonem publiczność mogła zobaczyć i usłyszeć: Magdę Panek-Seweryńską, Justynę Pustówkę, Beatę "Beti" Buszkę, Magdę Bałajewicz "Balay", Andrzeja Lichosyta czy Piotra Szewczyka. Na scenie był też Ali Al-Ani.

Koncert poprowadziła Joanna Kuberska, aktorka rodem z Nowego Targu, wspólnie z Andrzejem Lichosytem, niegdyś dyrektorem Miejskiego Centrum Kultury w stolicy Podhala.

Muzykom towarzyszyła orkiestra Arte Symfoniko pod dyrekcją Mieczysława Smydy.

Bardzo ładną muzyczną niespodziankę sprawili wszyscy artyści na koniec koncertu, sięgając po utwór "Nauczmy się żyć obok siebie" i śpiewając go wspólnie. Jak zauważył A. Lichosyt, całkiem słusznie, były to życzenia dla miasta w jego 680-lecie.

Kiedy Nowotarżanie zeszli ze sceny, wkroczyła na nią utalentowana Ślązaczka Kasia Moś. Artystka sama przyznała, że dobrze czuje się w Nowym Targu. - Tak się składa, że zawsze publikujemy daty i miasta, w których koncertujemy. Czy uwierzycie, że do Nowego Targu, do was, przylecieliśmy prosto z Nowego Jorku? Ale tu jest o wiele lepiej! - mówiła.

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Muzyczny dar dla miasta

Foto Gość DODANE 20.06.2026 AKTUALIZACJA Dziś 09:43

Muzyczny dar dla miasta

W koncercie "Nowotarżanie dla Nowotarżan" wystąpili w sobotni wieczór 20 czerwca artyści związani z Nowym Targiem, który świętuje 680-lecie. Wydarzenie odbyło się na scenie plenerowej na rynku.  
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