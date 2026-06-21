Świętowanie jubileuszu rozpoczęło się plenerową Mszą św. W kazaniu obecny opiekun scholi ks. Jarosław Chlebda podkreślał, że przez lata kolejne osoby - scholiści, kadra, opiekunowie - zostawiali tu cząstkę swojego talentu. Przyznał, że dziś często słychać narzekania na dzieci i młodzież, którym "nic się nie chce”. - Im się chce! - zapewniał, wskazując nie tylko na członków niepołomickiej scholi, ale także innych zespołów, które przyjechały 20 czerwca, by wspólnie świętować jubileusz scholi Exodus.

Większość zaproszonych gości to schole, którymi dziś opiekują się księża dawniej związani ze scholą w Niepołomicach. Na scenie wystąpiły schole Bielanki, Dzieci Boże, Boże Urwisy, Słowiki, a także zespół Bliżej Nieba.

- Jestem przecudownie zaskoczony, jak to dzieło się rozrosło - mówił o scholi Exodus ks. Midor, obecnie proboszcz parafii św. Kazimierza w Rybnej. - Piękna sekcja wokalna, nie tylko jeśli chodzi o liczbę głosów, ale ich barwę, piękna sekcja instrumentalna. Naprawdę, coś wspaniałego! - podkreślał.

- Moja przygoda ze scholą trwała 20 lat - zaznaczyła s. Marta Muskus, która wraz z ks. Edwardem Bąbolem oraz Krystyną Augustyńską, nauczycielką z niepołomickiej Szkoły Podstawowej, 25 lat temu zakładała scholę Exodus. Członkom wspólnoty życzyła, aby "dalej prężnie się rozwijali, pomnażali swoje talenty wokalne i muzyczne, a ubogacając oprawę Mszy św., oddawali chwałę Bogu i dawali radość tym, którzy ich słuchają".

Finałem świętowania był wieczorny, jubileuszowy koncert, do którego kilkudziesięciu młodych wokalistów wraz z instrumentalistami i kadrą scholi intensywnie przygotowywało się od kilku miesięcy. Wykonali oni kilkanaście utworów, takich jak "Błogosławieni miłosierni", "Abba, Ojcze", "Dym z jałowca" czy "Dni, których nie znamy".

O scholi Exodus piszemy w najnowszym wydaniu "Gościa Krakowskiego" (nr 25 na 21 czerwca) oraz w numerze wakacyjnym "Małego Gościa Niedzielnego".