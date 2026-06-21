Zaprezentowano wnioski wypracowane w grupach roboczych. Najczęściej powtarzały się w nich postulaty: pogłębienia formacji liturgicznej, większej świadomości i lepszego przygotowania do Eucharystii, troski o ciszę, piękno i jakość celebracji, lepszego przygotowania homilii, szerszego zaangażowania świeckich, usprawnienia komunikacji w parafii, budowania autentycznych relacji, troski o kapłanów oraz tworzenia wspólnoty otwartej, słuchającej, współodpowiedzialnej, dojrzałej i zdolnej do świadectwa.

W podsumowaniu pierwszej części kard. Grzegorz Ryś zauważył, że jednym z najważniejszych tematów, który wybrzmiał w pracach zespołów synodalnych, było postawienie liturgii na pierwszym miejscu w życiu Kościoła. Podkreślił, że z tym odkryciem łączy się drugi ważny postulat - formacja do liturgii. - Trzeba formować do liturgii i przez liturgię - mówił metropolita i zaznaczył, że "formować do liturgii nie oznacza tylko objaśnić znaki albo objaśnić czynności". - Nie ma formacji do liturgii bez formacji do Kościoła. Za wieloma problemami, które sygnalizujecie, stoi złe rozumienie Kościoła - dodał hierarcha. - Czytam z tej debaty taki postulat dla Kościoła krakowskiego: liturgia na pierwszym miejscu, ale pomnożona przez formację do niej i przez nią. Formację rozumianą całościowo, a nie tylko ograniczoną do wyjaśnienia pojęć i znaków - podsumował kard. Ryś.

Zaznaczył, że jakość słuchania słowa wpływa na jakość rozeznania, wyborów i całej misji Kościoła. Dlatego zarówno pasterze, jak i posługujący powinni być ludźmi zanurzonymi w słowie, pełnymi Ducha i mądrości.

Po medytacji rozpoczęła się wolna debata. Kard. Ryś poprosił, żeby nie robić znaków równości między synodem biskupów a niemiecką drogą synodalną. Osoby biorące udział w debacie wielokrotnie podkreślały, że Kościół powinien wracać do słowa Bożego jako źródła rozeznawania, wzmacniać formację wiary, budować autentyczne relacje, rozwijać odpowiedzialność świeckich, dbać o przejrzystość, wzmacniać rady parafialne, troszczyć się o jakość liturgii oraz podejmować rozmowę z każdym człowiekiem bez rezygnacji z prawdy Ewangelii.

W podsumowaniu kardynał poprosił zebranych, by mówili o tym, co się wydarzyło podczas spotkań, by wzbudzać zainteresowanie synodem. - Bądźcie świadkami synodu, który się wydarza - mówił. Zapowiedział nowelizację statutu rad parafialnych i przygotowanie katechez na temat liturgii.

- Dla mnie momentem bezcennym były wystąpienia, które się zamieniały w świadectwo spotkania - zaznaczył metropolita krakowski i zauważył, że rozmowa na tym poziomie zmienia wszystko w synodzie. - To ogromnie ważne mieć doświadczenie spotkania - podkreślił, wracając do pytania "wspólnota wiedzy czy wspólnota spotkania?". Przypomniał słowa św. Jana Pawła II, który powiedział, że to człowiek jest drogą Kościoła. - W Kościele jest miejsce na bycie z człowiekiem w każdej sytuacji - zauważył. - Kościół towarzyszy człowiekowi w każdej sytuacji, którą wybrał i o której zdecydował. Jesteśmy przy nim, bez osądu, potępiania i zamazywania prawdy. Spotkanie jest doświadczeniem, które wszystko zmienia - mówił, dziękując za wszystkie świadectwa, budzące wrażliwość.

Zwrócił także uwagę na międzypokoleniowy przekaz wiary, który jest kluczowy i konieczny. - Poważnym pytaniem jest, jak przekazywać wiarę dzieciom i jak wzmacniać rodziców do tego przekazu - podkreślił, stwierdzając, że obecność najmłodszych w Kościele jest kluczowa.

Na 10 październiku zaplanowany jest Synodalny Dzień Skupienia. Kolejna sesja plenarna odbędzie się 12 i 13 lutego 2027 roku.