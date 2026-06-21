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krakow.gosc.pl Wiadomości z archidiecezji krakowskiej Rodziny na ulicach miasta

Rodziny na ulicach miasta przejdź do galerii

 
Od wielu lat uczestniczy marszu wyruszają z Placu Matejki. Łukasz Kaczyński /Foto Gość

W niedzielę 21 czerwca ulicami Krakowa już po raz 12. przeszedł Marsz dla Życia i Rodziny.

łk

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21 czerwca 2026 GOSC.PL

dodane 21 czerwca 2026
aktualizacja Dziś 16:44

W tym roku towarzyszyło mu hasło: "Polska wymiera. W dzieciach nadzieja!". - To ważne hasło, często przemilczane w przestrzeni medialnej. Polska wymiera, a świadczą o tym liczby, zwłaszcza wskaźnik dzietności. I jeśli kraj się nie obudzi i nie zacznie stawiać na rodzinę i dzieci, to przyszłość naszego narodu naprawdę jest zagrożona - podkreślił Piotr Kucharski, współorganizator przemarszu.

Coroczny Marsz dla Życia i Rodziny to coś więcej niż tylko wydarzenie dla mieszkańców Krakowa. - To dzień, w którym obrońcy życia, rodziny oraz praw rodziców do wychowywania dzieci zgodnie ze swoimi wartościami, przybywający z różnych regionów, gromadzą się licznie na krakowskich ulicach, aby wyrazić społeczny głos w walce o przyszłość całego narodu. To właśnie ci ludzie dają piękne świadectwo w obronie najwyższych wartości - wskazał P. Kucharski.

Potwierdzały to rodziny uczestniczące w marszu. - Jesteśmy tutaj, by pokazać, że fajnie jest mieć dzieci. Że one wcale nie są żadnym ograniczeniem, tylko największą przygodą, jaka może człowieka w życiu spotkać. I ważne jest, by umieć pewne rzeczy, które robiło się, zanim pojawiły się one na świecie, kontynuować dalej, tylko już z ich udziałem, jak na przykład podróże czy swoje pasje - powiedział pan Jakub, który na wydarzenie przybył z żoną Anną i dziećmi Władkiem i Krysią.

Marsz wyruszył z Placu Matejki w stronę Rynku Głównego. Za głównym banerem szły uśmiechnięte dzieci, wymachujące flagami i balonikami, często w czerwonych czapeczkach z napisem "Marsz dla Życia i Rodziny". Powietrze wypełniała wspólnotowa atmosfera. - Obecność tylu radosnych rodzin jest naprawdę budująca. To pokazuje, że nasz troska o przyszłe pokolenia ma sens, że nie jesteśmy sami w swoich pragnieniach i że to ważne, by dzielić się nimi w przestrzeni publicznej. Mamy nadzieję, że nasza obecność tutaj zainspiruje kogoś do zrozumienia, że przyszłość Polski zależy od dobrego wychowania dzieci w tradycyjnych rodzinach - oceniła pani Kasia, która w marszu szła z mężem Konradem i córką Ritą.

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Marsz dla Życia i Rodziny 2026

Foto Gość DODANE 21.06.2026 AKTUALIZACJA Dziś 16:26

Marsz dla Życia i Rodziny 2026

​W niedzielę 21 czerwca ulicami Krakowa już po raz 12. przeszedł Marsz dla Życia i Rodziny.  
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